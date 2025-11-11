Menu Apri login
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
mercoledì 12 novembre 2025

Leader che ascoltano: perché confrontarsi è più importante di punire errori

Il feedback efficace è uno strumento chiave per migliorare le performance, promuovendo crescita e consapevolezza. Seguire il metodo Sbi (Situation, behavior, impact) permette di comunicare con chiarezza e rispetto, trasformando ogni riscontro in un’occasione di leadership, fiducia e sviluppo professionale

di Ezio Indiani
Delegato nazionale Italia EHMA
11 novembre 2025 | 16:42
Leader che ascoltano: perché confrontarsi è più importante di punire errori

Il feedback è una delle azioni migliori che ognuno può fare al fine di migliorare le performance di altre persone, la propria e di conseguenza dell’azienda stessa. Il feedback efficace è quello che permette alla persona che lo riceve di capire esattamente che cosa ha fatto in una determinata situazione e che impatto ha avuto sulle altre persone.

Leader che ascoltano: perché confrontarsi è più importante di punire errori

Il feedback costruttivo migliora relazioni e performance aziendali

Spesso si ha paura di offendere le persone dando loro dei feedback negativi, ma non darlo è peggio, perché si perde l’occasione di far crescere la persona e non si ha la possibilità di mettere alla prova le proprie capacità manageriali.

Il metodo SBI: Situation, Behavior, Impact

Il feedback, per essere corretto, deve seguire la regola dell’SBI ovvero: Situation (situazione), Behavior (comportamento), Impact (come il comportamento ha impattato su di te). È importante che il feedback venga dato rappresentando accuratamente il proprio pensiero, senza colpe, giudizi o emozioni. Solo così può essere accettato e recepito correttamente. Per chi riceve il feedback positivamente, significa essere più consapevoli di come si è percepiti dalle altre persone e quindi avere la possibilità di migliorarsi.

Gli errori da evitare nel dare feedback

Ci sono molti pericoli nel dare feedback, tra cui: dare giudizi invece di descrivere i fatti, essere troppo vaghi, basarsi su sentito dire e usare sarcasmo o minacce implicite. I feedback sono domande, non dichiarazioni.

L’importanza del feedback positivo

Si tende a pensare che i feedback siano solo negativi, ma i feedback positivi sono altrettanto importanti. Dare riscontri positivi eleva la morale di chi li riceve e migliora il clima organizzativo. “Catch people doing something right” è la filosofia alla base di ogni organizzazione che valorizza le positività.

Come dare un feedback efficace

Per dare un feedback corretto:

  1. Descrivere quando e cosa è successo con precisione.
  2. Indicare cosa ha colpito, evitando giudizi personali.
  3. Spiegare in che modo il comportamento ha avuto un impatto positivo o negativo.

Imparare a dare feedback corretti è una delle competenze più difficili ma cruciali per un buon leader. Leggere testi sull’argomento aiuta a migliorarsi e a diventare leader efficaci nel mondo dell’ospitalità.

Buon Feedback a tutti!

© Riproduzione riservata STAMPA

 
feedback leadership comunicazione positiva metodo SBI crescita personale gestione del personale ospitalità hotel Horeca
 
