Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
mercoledì 12 novembre 2025  | aggiornato alle 19:59 | 115686 articoli pubblicati

Rotari
Molino Paolo Mariani
Molino Paolo Mariani

Da Napoli al mondo: i pizzaioli Avpn portano la pizza verace in Asia, America e oltre

La pizza napoletana verace conquista il mondo grazie all'Associazione Verace Pizza Napoletana presente in 58 Paesi con oltre 1150 pizzerie affiliate. Dal cuore di Napoli agli Stati Uniti, Giappone, Brasile e Australia, Avon promuove autenticità, qualità e tradizione attraverso eventi internazionali, tour e missioni sociali, facendo della pizza un ponte tra culture.

di Antonio Pace
Presidente Associazione Verace Pizza Napoletana
12 novembre 2025 | 18:52
Da Napoli al mondo: i pizzaioli Avpn portano la pizza verace in Asia America e oltre
Da Napoli al mondo: i pizzaioli Avpn portano la pizza verace in Asia America e oltre

Da Napoli al mondo: i pizzaioli Avpn portano la pizza verace in Asia, America e oltre

La pizza napoletana verace conquista il mondo grazie all'Associazione Verace Pizza Napoletana presente in 58 Paesi con oltre 1150 pizzerie affiliate. Dal cuore di Napoli agli Stati Uniti, Giappone, Brasile e Australia, Avon promuove autenticità, qualità e tradizione attraverso eventi internazionali, tour e missioni sociali, facendo della pizza un ponte tra culture.

di Antonio Pace
Presidente Associazione Verace Pizza Napoletana
12 novembre 2025 | 18:52
 

Dal cuore di Napoli, in ben 40 anni di storia, la pizza napoletana verace si è pian piano trasformata da simbolo identitario della cultura partenopea a patrimonio gastronomico globale. Parte del merito va senza dubbio all'Associazione Verace Pizza Napoletana (Avpn), protagonista di una straordinaria espansione internazionale che racconta una storia di tradizione, unione e apertura verso nuovi orizzonti.

Da Napoli al mondo: i pizzaioli Avpn portano la pizza verace in Asia, America e oltre

I pizzaioli Avpn portano la pizza verace nel Mondo

Oggi sono oltre 1150 le pizzerie affiliate in ben 58 Paesi in tutto il mondo, testimonianza concreta di quanto il messaggio di Avpn abbia conquistato tutti i continenti, diffondendo i principi di autenticità, qualità e rigore tecnico legati alla pizza napoletana.

I primi passi internazionali di Avpn

I primi pizzaioli ad accogliere il marchio della “Verace” provenivano da Stati Uniti, Spagna, Giappone e Australia, i quattro Paesi che aprirono la strada a questa grande avventura. Da allora, il successo non si è più fermato, raggiungendo America Latina, Est Europa, Inghilterra e India, dove l’interesse per la napoletana verace continua a crescere in modo sorprendente.

Classifica mondiale delle pizzerie Avpn

A guidare oggi la classifica mondiale, subito dopo il Italia che resta la culla e il cuore pulsante dell'Associazione, ci sono:

  • Usa con oltre 140 affiliati
  • Giappone con 94
  • Canada con 54
  • Brasile con 43
  • Paesi Bassi con 26
  • Regno Unito con 25
  • Polonia con 24
  • Francia con 22
  • Australia con 21

Una mappa che racconta la forza del marchio Avpn e l’universalità della pizza napoletana.

Eventi e missioni internazionali di Avpn

La diffusione di Avpn nel mondo è alimentata dagli eventi internazionali e da incontri simbolici di grande impatto sociale.

  • Nel 2000 la pizza napoletana volò in Palestina, portando un messaggio di pace e supporto alle popolazioni locali;
  • Dal 2005 al 2008, il progetto “Pizza Napoletana in Tour” portò la pizza in viaggio tra Atene, Monaco di Baviera, Monterrey, Montreal, Seattle, Tokyo e Tolosa;
  • Nel 2012, le Olimpiadi della Pizza Napoletana alla Città della Scienza di Napoli attrassero oltre 200 pizzaioli da tutto il mondo.

Missioni recenti e valore sociale della pizza

Più recentemente, le missioni Avpn in Brasile, Giappone, Australia, Emirati Arabi e Qatar confermano la vitalità e l’intensità dell’Associazione, mettendo in luce il valore sociale della pizza: più che un piatto, un ponte tra culture e linguaggi.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
pizza napoletana verace AVPN Associazione Verace Pizza Napoletana pizza napoletana nel mondo tradizione eventi internazionali
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
Salomon
Forst
Tirreno CT
Consorzio Asti DOCG
Salomon
Forst
Tirreno CT
Consorzio Asti DOCG
Molino Grassi
Ar.Pa

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025