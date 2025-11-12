Da Napoli al mondo: i pizzaioli Avpn portano la pizza verace in Asia, America e oltre

Dal cuore di Napoli, in ben 40 anni di storia, la pizza napoletana verace si è pian piano trasformata da simbolo identitario della cultura partenopea a patrimonio gastronomico globale. Parte del merito va senza dubbio all'Associazione Verace Pizza Napoletana (Avpn), protagonista di una straordinaria espansione internazionale che racconta una storia di tradizione, unione e apertura verso nuovi orizzonti.

I pizzaioli Avpn portano la pizza verace nel Mondo

Oggi sono oltre 1150 le pizzerie affiliate in ben 58 Paesi in tutto il mondo, testimonianza concreta di quanto il messaggio di Avpn abbia conquistato tutti i continenti, diffondendo i principi di autenticità, qualità e rigore tecnico legati alla pizza napoletana.

I primi passi internazionali di Avpn

I primi pizzaioli ad accogliere il marchio della “Verace” provenivano da Stati Uniti, Spagna, Giappone e Australia, i quattro Paesi che aprirono la strada a questa grande avventura. Da allora, il successo non si è più fermato, raggiungendo America Latina, Est Europa, Inghilterra e India, dove l’interesse per la napoletana verace continua a crescere in modo sorprendente.

Classifica mondiale delle pizzerie Avpn

A guidare oggi la classifica mondiale, subito dopo il Italia che resta la culla e il cuore pulsante dell'Associazione, ci sono:

Usa con oltre 140 affiliati

con oltre 140 affiliati Giappone con 94

con 94 Canada con 54

con 54 Brasile con 43

con 43 Paesi Bassi con 26

con 26 Regno Unito con 25

con 25 Polonia con 24

con 24 Francia con 22

con 22 Australia con 21

Una mappa che racconta la forza del marchio Avpn e l’universalità della pizza napoletana.

Eventi e missioni internazionali di Avpn

La diffusione di Avpn nel mondo è alimentata dagli eventi internazionali e da incontri simbolici di grande impatto sociale.

Nel 2000 la pizza napoletana volò in Palestina , portando un messaggio di pace e supporto alle popolazioni locali;

volò in , portando un messaggio di e supporto alle popolazioni locali; Dal 2005 al 2008, il progetto “Pizza Napoletana in Tour” portò la pizza in viaggio tra Atene, Monaco di Baviera, Monterrey, Montreal, Seattle, Tokyo e Tolosa;

portò la pizza in viaggio tra Nel 2012, le Olimpiadi della Pizza Napoletana alla Città della Scienza di Napoli attrassero oltre 200 pizzaioli da tutto il mondo.

Missioni recenti e valore sociale della pizza

Più recentemente, le missioni Avpn in Brasile, Giappone, Australia, Emirati Arabi e Qatar confermano la vitalità e l’intensità dell’Associazione, mettendo in luce il valore sociale della pizza: più che un piatto, un ponte tra culture e linguaggi.