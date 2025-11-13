Quando la pasticceria diventa arte: Cassate e Cassatine protagoniste al Grand Hotel Vesuvio

Lunedì 17 novembre prende il via la 14ª edizione di «I Dolci delle Feste dei Grandi Interpreti by Mulino Caputo», l’evento che anticipa il Natale e svela le nuove creazioni di pasticceria. La manifestazione si terrà presso il Grand Hotel Vesuvio di Napoli, simbolo dell’ospitalità partenopea, con il tema centrale dedicato a Cassate&Cassatine.

L’iniziativa offre una vetrina esclusiva ai migliori pasticceri italiani, chiamati a presentare versioni classiche e reinterpretazioni creative del celebre dolce.

Maestri pasticceri italiani a confronto

Tra i protagonisti dell’edizione 2025 figurano nomi illustri del panorama dolciario: Santi Palazzolo, Giustina Brasiello, Rocco Cannavino, Salvatore Catapano, Salvatore Capparelli, Mario Di Costanzo, Sal De Riso, Carmine Di Donna, Salvatore Gabbiano, Marco Infante, Pasquale Pesce, Sabatino Sirica.

Ogni chef proporrà la propria visione della cassata siciliana o della cassatina napoletana, consentendo di confrontare la versione barocca e sontuosa con interpretazioni più leggere e contemporanee.

Cassata e Cassatina: storia e cultura

La cassata nasce alla fine del 1500 come dolce conventuale nel Regno delle Due Sicilie. Originaria di Mazara del Vallo, si evolve nel Convento della Martorana a Palermo, arricchendosi di pasta reale e di ricche decorazioni. Intorno alla metà dell’Ottocento, il pasticcere Salvatore Guli contribuisce alla sua diffusione.

La versione napoletana, detta cassatina, nasce grazie ai pasticceri siciliani al servizio dei Borbone, con modifiche alla ricotta, decorazioni e ingredienti per alleggerire il dolce originale.

Evento e degustazioni esclusive

Durante l’evento, i partecipanti potranno degustare e successivamente acquistare le creazioni dei maestri pasticceri. Il confronto tra ingredienti selezionati, ricette storiche e interpretazioni personali mette in risalto la qualità artigianale, la cura estetica e il rispetto dei sapori tradizionali.

«Quando abbiamo pensato a questo evento – dichiara Antimo Caputo – il nostro obiettivo era di porre l’attenzione sull’artigianalità, stimolando la creatività dei pasticceri e, contemporaneamente, di custodire la storia della pasticceria, adattandola allo stile di vita contemporaneo. Così, di anno in anno, abbiamo attinto alla grande varietà dei dolci del Sud, frutto di scambi commerciali e culturali, promuovendo reinterpretazioni che alleggerissero e modernizzassero le ricette tradizionali. Con la consapevolezza che la vera evoluzione non può prescindere dal rispetto delle proprie radici. Giunti alla quattordicesima edizione, siamo orgogliosi dei risultati ottenuti e grati a chi ha voluto seguirci in questo percorso».

Prosecuzione e Master Class a Milano

L’edizione napoletana proseguirà con appuntamenti a Milano, in occasione di Happy Natale Happy Panettone, organizzato da Confcommercio Milano Lodi Monza Brianza in collaborazione con APCI. Qui alcuni protagonisti terranno Master Class dedicate a Cassate e Cassatine, offrendo approfondimenti tecnici e creativi sul dolce, sotto l’egida di Mulino Caputo, il 29 e 30 novembre presso Palazzo Castiglioni.

Valore culturale e culinario

«I Dolci delle Feste» non è solo un’occasione di degustazione, ma un percorso di conoscenza delle radici della pasticceria italiana. La manifestazione valorizza la creatività, il patrimonio dolciario del Sud Italia e la capacità dei maestri pasticceri di reinterpretare i classici, rendendo accessibile la ricchezza culturale e gastronomica a un pubblico ampio.