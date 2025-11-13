Il tablet diventa una cassa: così la tecnologia cloud cambia la gestione dei locali

Nell’era della digitalizzazione dell'Horeca, una delle sfide maggiori per gli esercenti è trovare soluzioni software che non richiedano una completa sostituzione della strumentazione hardware già presente. La paura di dover affrontare costi di implementazione elevati o di rendere obsoleti dispositivi perfettamente funzionanti può rallentare l'adozione di sistemi più efficienti.

Un semplice tablet può diventare una cassa digitale completa grazie a Cassa in Cloud

Cassa in Cloud risponde a questa esigenza con una filosofia improntata sulla compatibilità e sull’integrazione, trasformando la flessibilità in un vantaggio economico diretto. La capacità di lavorare con dispositivi già in uso si traduce direttamente in un impatto positivo sul bilancio aziendale.

Il tablet come cuore del sistema: flessibilità per ridurre i costi

Il punto di forza del sistema è la possibilità di convertire un semplice tablet in un moderno punto cassa di ultima generazione. Questa caratteristica elimina la necessità di acquistare hardware proprietario costoso e ingombrante, permettendo all'esercente di sfruttare device Apple o Android già in possesso o facilmente reperibili. L'approccio cloud, inoltre, rende la soluzione “sempre attiva”, permettendo di continuare a lavorare anche senza connessione internet e assicurando che nessun dato venga perso.

Le comande digitali rendono più fluida la comunicazione tra sala e cucina

L'utilizzo di hardware preesistente o non proprietario abbatte i costi di avviamento e installazione. A tal proposito, la soluzione consente di dire addio a server locali e dispositivi obsoleti. Non solo per la cassa, ma anche per la sala e la cucina, le comande digitali possono essere gestite tramite palmari (smartphone o tablet) in modo illimitato.

Integrazione con stampanti fiscali, bilance e lettori di codici

La vera flessibilità si manifesta nell'ampia gamma di periferiche che Cassa in Cloud è in grado di supportare, garantendo che gli investimenti pregressi continuino a generare valore.

Stampanti fiscali e di comanda: Per mantenere la conformità normativa e garantire l’efficienza operativa, il sistema assicura il collegamento con le stampanti fiscali , oltre a quelle dedicate alla stampa delle comande in cucina e delle etichette. La compatibilità si estende anche a stampanti di brand leader come Epson.

Compatibilità con periferiche già in uso: meno sprechi, più efficienza

Lettori barcode e scanner: Per la gestione rapida del magazzino e il checkout, la compatibilità si estende ai lettori barcode. Questa integrazione è cruciale per il monitoraggio delle giacenze e per l'inventario.

Bilance elettroniche: Per le attività di Food Retail o per i settori in cui la vendita a peso è essenziale (come macellerie o gastronomie), Cassa in Cloud è in grado di collegarsi direttamente alle bilance elettroniche per snellire l'operatività quotidiana.

Gestione del contante ottimizzata: cassetti e casse automatiche

Anche l’handling del contante è ottimizzato grazie alla compatibilità con i sistemi già in uso per la movimentazione del denaro. È possibile collegare sia i cassetti automatici che le casse automatiche. Questi dispositivi comunicano con il software per lo scambio automatico dell'importo e l'erogazione del resto. Questo velocizza il pagamento in cassa e riduce drasticamente la possibilità di errori o ammanchi.

Pagamenti digitali rapidi e sicuri grazie ai Customer Display integrati

Il sistema supporta inoltre i Customer Display , dove i clienti visualizzano lo scontrino virtuale e, in tempo reale, il QrCode dinamico per i pagamenti digitali, un ulteriore elemento di flessibilità nel servizio.