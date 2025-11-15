Ilaria Lorini è la miglior sommelier d’Italia AIS 2025

Il titolo di Miglior Sommelier d’Italia AIS 2025 - Premio Trentodoc è stato assegnato a Ilaria Lorini, professionista toscana che ha primeggiato nella finale ospitata alla Stazione Leopolda di Firenze. Il concorso, organizzato da Associazione Italiana Sommelier con la collaborazione dell’Istituto Trentodoc, ha riunito i migliori sommelier selezionati a livello regionale. La giuria - composta dai precedenti vincitori del titolo, rappresentanti AIS, giornalisti di settore e membri dell’Istituto Trentodoc - ha riconosciuto in Lorini la miglior performance complessiva.

Ilaria Lorini

La vincitrice ha commentato: «É un'emozione incredibile aver vinto il titolo. Sono onorata di essere ambasciatrice Trentodoc, e sarò felice di raccontarlo in Italia e al mondo».

Le prove della semifinale e della finale

Durante la semifinale, i candidati sono stati valutati attraverso una prova scritta dedicata alla degustazione alla cieca, alla correzione di una carta dei vini e agli abbinamenti con un menù di cucina. Nella finale, i sommelier hanno affrontato nuove esercitazioni di degustazione, prove pratiche e teoriche sul servizio del vino e dell’olio, competenze di comunicazione, riconoscimento di stili birrai e distillati, oltre alla conoscenza di una lingua straniera (inglese o francese) e prove di public speaking.

Le voci di Trentodoc e AIS sulla vittoria di Ilaria Lorini

Il Presidente dell’Istituto Trentodoc , Stefano Fambri, ha dichiarato: «La nomina del Miglior Sommelier per noi rappresenta un momento davvero significativo in quanto è attraverso il racconto e la competenza dei sommelier dell’Associazione Italiana Sommelier che si valorizza l’unicità e la ricchezza del vino italiano. Siamo onorati del percorso che da anni condividiamo con loro, nato da stima reciproca e visione comune. Auguro a Ilaria una carriera ricca di soddisfazioni, certo che continuerà a trasmettere con entusiasmo la cultura del bere consapevole e la qualità che contraddistingue Trentodoc».

La premiazione

Il Presidente AIS, Sandro Camilli, ha aggiunto: «La finale del Miglior Sommelier d’Italia Premio Trentodoc è un momento che celebra non solo i vincitori, ma l'impegno di un'intera associazione verso la preparazione, la dedizione e il talento. Il fatto che questa competizione assegni un premio in collaborazione con l’Istituto Trento Doc è il risultato di un percorso condiviso insieme a un interlocutore con cui condividiamo principi fondamentali come il rigore nel metodo e la ricerca dell'eccellenza senza compromessi. Riconosciamo in quella filosofia produttiva la stessa dedizione che chiediamo ai nostri migliori sommelier».

Il ruolo dell’Istituto Trentodoc nel concorso

L’Istituto Trentodoc conferma il proprio impegno nel sostenere la figura del sommelier come professionista chiave per la valorizzazione della spumantistica metodo classico trentina. Il premio rappresenta un momento centrale per la promozione della cultura del vino e della qualità certificata Trentodoc.