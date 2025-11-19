Banqueting e catering in Italia: oltre 100mila addetti e 2,2 miliardi di fatturato

Menu Apri login
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
mercoledì 19 novembre 2025  | aggiornato alle 21:49 | 115838 articoli pubblicati

di Redazione Italia a Tavola
 
19 novembre 2025 | 18:58

A Napoli la quinta tappa del roadshow Anbc-Fipe ha presentato il Manifesto La Responsabilità delle Scelte, puntando su legalità, etica e qualità nel banqueting e catering italiani, con oltre 100mila addetti

Si è svolta oggi presso la Stazione Marittima di Napoli la quinta tappa del roadshow nazionale dedicato alla presentazione del Manifesto Anbc-Fipe «La Responsabilità delle Scelte», promosso dall’Associazione Nazionale Banqueting e Catering (Anbc) in collaborazione con Fipe-Confcommercio. All’incontro hanno partecipato personalità del settore come Paolo Capurro, presidente Anbc-Fipe; Massimo Di Porzio, presidente Fipe-Confcommercio Regione Campania; Vincenzo Borrelli, socio Anbc-Fipe Campania, e in collegamento Gabriella Gentile, presidente Federcongressi&Eventi. L’evento ha rappresentato un momento di confronto sui valori di responsabilità, legalità ed etica d’impresa, considerati fondamentali per l’identità del comparto del banqueting e catering italiani, noto per la professionalità, la cultura del servizio e l’attenzione alla qualità.

Il comparto banqueting e catering occupa oltre 100mila addetti

Banqueting e catering, "La Responsabilità delle Scelte"

Il Manifesto definisce principi e linee guida per promuovere una cultura di responsabilità condivisa: dalla selezione accurata dei fornitori, al rispetto delle normative, fino al contrasto all’abusivismo. L’obiettivo è garantire standard elevati di qualità, sicurezza e trasparenza, valorizzando al contempo il patrimonio culturale e gastronomico italiano e consolidando la reputazione del settore a livello nazionale. Il roadshow, partito da Genova e già approdato a Milano e Venezia, prosegue il suo itinerario sul territorio nazionale, coinvolgendo istituzioni, imprese, professionisti e scuole di settore in un dibattito costruttivo sulle scelte responsabili nella filiera degli eventi. Durante la tappa napoletana, sono stati discussi i dati del settore: il comparto del banqueting e catering impiega oltre 100mila addetti e genera un fatturato superiore ai 2,2 miliardi di euro, numeri che confermano la dimensione economica e l’impatto sociale del settore.

Il comparto banqueting e catering genera un fatturato superiore ai 2,2 miliardi di euro

Paolo Capurro ha dichiarato: «Con la tappa di Napoli proseguiamo un percorso di sensibilizzazione che mette al centro la responsabilità delle scelte come valore fondante del nostro lavoro. Il nostro settore unisce arte, cultura e impresa: ogni evento è un momento di bellezza e relazione, ma anche di responsabilità verso cliente, territorio e collettività». Massimo Di Porzio ha aggiunto: «Il banqueting e il catering rappresentano un settore che unisce creatività, cultura dell’accoglienza e capacità imprenditoriale. Promuovere una filiera trasparente e qualificata significa tutelare le imprese sane, valorizzare il lavoro delle persone e rafforzare l’immagine dell’eccellenza italiana».

TeamSystem

Il Manifesto è sottoscritto anche da Federcongressi&eventi e Adsi - Associazione Dimore Storiche Italiane, creando una piattaforma operativa per costruire un sistema d’impresa fondato su trasparenza, competenza e rispetto delle regole. L’iniziativa mira a valorizzare le eccellenze territoriali, rafforzando il legame tra imprese, istituzioni e comunità locali. Le prossime tappe toccheranno altre città italiane, tra cui Firenze, consolidando la rete nazionale di professionisti e operatori attenti a legalità, qualità ed etica.

ANBC-FIPE roadshow banqueting catering responsabilità legalità etica manifesti Napoli eventi filiera ristorazione qualità sostenibilità Federcongressi&eventi FIPE
 
