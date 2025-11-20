Acqua sempre perfetta con la tecnologia smart di filtrazione

La filtrazione dell’acqua raggiunge un nuovo livello di efficienza grazie alle soluzioni smart e sostenibili sviluppate da Brita. Con Purity C iQ e iQ Meter, la gestione dell’acqua diventa intelligente, interconnessa e orientata alla protezione delle attrezzature professionali, garantendo qualità costante in tazza e un servizio efficiente.

Tecnologia intelligente e controllo automatico

Il sistema Purity C iQ combina le prestazioni della filtrazione tradizionale di calcare, cloro e composti organici con le potenzialità delle tecnologie digitali. Composto da testata smart Purity C iQ, cartuccia Purity C iQ e portale Brita Purity iQ, rappresenta la prima soluzione di filtrazione con analisi e monitoraggio integrati.

Grazie a sensori intelligenti e a un algoritmo brevettato, la testata analizza in tempo reale la durezza temporanea dell’acqua e regola automaticamente le impostazioni di filtraggio e il bypass. In questo modo, il sistema assicura una qualità dell’acqua sempre costante, adattandosi alle fluttuazioni della composizione minerale e riducendo la necessità di interventi manuali o controlli periodici.

Facilità d’uso e supporto tecnico avanzato

Oltre all’automatizzazione, la testata smart supporta i tecnici durante l’installazione con segnali sonori e LED che guidano passo dopo passo. Il sistema comunica con la cartuccia filtrante, riconoscendone tipo, dimensione e stato, definendo inoltre la quantità di risciacquo necessaria. Queste funzioni riducono il rischio di errore e garantiscono un funzionamento ottimale fin dal primo utilizzo.

Monitoraggio remoto con iQ Meter

Il nuovo iQ Meter è un contalitri digitale compatibile con tutte le cartucce filtranti Purity e Purity C. Permette di monitorare da remoto i sistemi installati, semplificando la gestione delle risorse idriche e migliorando la manutenzione predittiva.

Il controllo continuo dei parametri principali consente di intervenire in modo mirato e tempestivo, prolungando la vita utile delle macchine da caffè e riducendo i costi di gestione.

Gestione completa tramite iQ Portal

Terzo elemento, centrale dell’ecosistema, è l’iQ Portal, che raccoglie e visualizza in tempo reale tutti i dati provenienti dalle testate installate. Attraverso il portale è possibile verificare la durezza carbonatica, i litri d’acqua filtrata e i parametri delle cartucce, oltre a modificare e personalizzare da remoto le impostazioni di filtrazione. Questo approccio consente una gestione intelligente dell’acqua, garantendo prestazioni costanti e protezione ottimale delle apparecchiature professionali.

Efficienza, qualità e sostenibilità

Con Purity C iQ e iQ Meter, la filtrazione dell’acqua diventa un processo smart, controllato e sostenibile. Un sistema che migliora l’efficienza operativa, ottimizza i consumi e assicura acqua di qualità superiore per ogni applicazione professionale.