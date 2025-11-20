Corporate Meeting Fic: definita la roadmap verso il 2026

Nei saloni storici di Palazzo Brancaccio, nel centro di Roma, si è svolto lunedì 17 novembre il Corporate Meeting della Federazione Italiana Cuochi, appuntamento annuale promosso da Fic Promotion e dedicato al dialogo con le aziende partner. L’incontro, dal titolo “Fic & Partner: destinazione 2026”, ha rappresentato un momento di sintesi sulle attività svolte e di programmazione delle iniziative per il prossimo biennio.

A Roma il confronto tra Fic e mondo produttivo sulle iniziative 2026

Un confronto che consolida relazioni e obiettivi comuni

Ad aprire la giornata è stato Carlo Bresciani, presidente di Fic Promotion, insieme al Consiglio di Amministrazione composto dal presidente nazionale Fic, Rocco Cristiano Pozzulo, dal segretario generale Salvatore Bruno e dai consiglieri Roberto Lodovichi e Seby Sorbello. Fic Promotion cura i rapporti con le imprese collaboratrici non soltanto sul piano commerciale, ma anche attraverso progetti di formazione, attività congiunte e supporto organizzativo, sia a livello nazionale sia internazionale. Da qui la scelta, ribadita negli ultimi anni, di considerare le aziende non semplici sponsor, ma partner di un percorso comune, orientato alla crescita professionale dei cuochi e allo sviluppo delle realtà produttive coinvolte. Bresciani ha rivolto un ringraziamento alle imprese presenti: «Desidero ringraziare tutte le aziende partner per l’impegno quotidiano nel sostenere la Federazione. La vostra presenza numerosa conferma che la strada intrapresa è quella corretta». A seguire, Pozzulo ha sottolineato: «Constatiamo una crescita non solo numerica ma anche qualitativa. A questo tavolo siedono realtà prestigiose, spesso con una lunga storia, che rappresentano punti di riferimento nel panorama nazionale e internazionale».

All’appuntamento hanno partecipato dirigenti nazionali Fic e rappresentanti della Giunta, fra cui Alessandro Circiello, presidente dell’Unione Regionale Cuochi Lazio, il vicepresidente Area Sud Salvatore Turturo, il responsabile del Dipartimento Lavoro Giuseppe Ferraro e il responsabile del Compartimento Giovani Ermando Paglione. Collegati online anche il presidente onorario Fic Enrico Crippa, il presidente nazionale DSE Gian Carlo Cliceri e la responsabile del Sodalizio Lady Chef Alessandra Baruzzi. A portare i saluti della Regione Lazio è stata l’assessora alla Cultura Simona Baldassarre, già intervenuta pochi giorni prima al Teatro Ghione per la consegna dei Collari Cocorum. Baldassarre ha espresso apprezzamento per il lavoro della Federazione e si è detta fiduciosa per un riscontro favorevole riguardo la candidatura della cucina italiana come Patrimonio Unesco, il cui esito è atteso per il 10 dicembre a Nuova Delhi.

Le anticipazioni sul calendario fieristico e sulle attività 2026

Moderati dal giornalista Antonio Iacona, coordinatore editoriale della rivista Il Cuoco, i lavori sono proseguiti con la presentazione del programma 2026 legato ai principali eventi fieristici e alle manifestazioni di settore. Sono intervenuti i rappresentanti di HOST 2027, Cooking Quiz, Hospitality 2026, Beer & Food Attraction - con un focus sulla nuova edizione dei Campionati della Cucina Italiana, prevista per febbraio alla Fiera di Rimini, e sulla selezione italiana della International Catering Cup - Sirha Mediterranée, Bocuse d’Or (con la presentazione del candidato Matteo Terranova e del team italiano a cura del direttore della Bocuse d’Or Italy Academy, Lorenzo Alessio), Horeca Expoforum, Expocook Roma, Gustus 2026. Da parte della Federazione sono stati illustrati anche gli appuntamenti associativi del 2026 e il percorso delle competizioni internazionali: Assemblea nazionale, Congresso Fic, Global Chefs, Expogast, Festa nazionale del Cuoco, Settimana della Cucina Italiana nel Mondo. La seconda parte dell’incontro è stata dedicata agli interventi dei partner, suddivisi per tipologia di collaborazione.