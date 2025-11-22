Cucina e stile: la collezione firmata Bruno Barbieri e Pengo

La collaborazione tra Chef Bruno Barbieri e il Gruppo Pengo, uno dei principali operatori italiani nella distribuzione di articoli per la casa e la tavola, ha portato alla nascita della collezione H&H by Bruno Barbieri. Questo progetto strategico fonde la creatività e l’esperienza dello chef con la competenza nel design e la visione di mercato di Pengo, azienda con oltre settant’anni di esperienza che accompagna la quotidianità delle persone con prodotti curati, funzionali e accessibili.

Chef Bruno Barbieri con un piatto della collezione H&H di Pengo

Con sede a Bassano del Grappa, il Gruppo Pengo è oggi protagonista in Italia e in Europa grazie a investimenti mirati in logistica, design e sostenibilità, consolidando la propria posizione come punto di riferimento nel settore degli articoli per la casa, la tavola e la cucina.

Design contemporaneo e funzionalità per la tavola

Il marchio H&H, nato nel 2004, è sinonimo di stile contemporaneo accessibile, ispirato dalle tendenze internazionali e dalla quotidianità della vita domestica. Le collezioni dedicate alla tavola, alla cucina e alla casa celebrano il piacere di condividere momenti semplici ma curati, valorizzando il ruolo centrale della tavola come luogo di incontro e convivialità.

Umberto Pengo, managing director Gruppo Pengo

Grazie alla collaborazione con Bruno Barbieri, le linee H&H combinano stile, funzionalità e praticità, rendendo ogni gesto in cucina più semplice e speciale. Così Umberto Pengo, managing director Gruppo Pengo: «Abbiamo trovato in Bruno Barbieri uno spirito affine: la stessa passione per lo stile e per le cose fatte con cura. Le nostre collezioni nascono dal desiderio di portare stile e funzionalità nella vita di tutti i giorni, e questa collaborazione racconta perfettamente il modo in cui interpretiamo H&H: collezioni belle, funzionali e accessibili, pensate per accompagnare la vita quotidiana con semplicità e gusto». Chef Bruno Barbieri aggiunge: «La tavola è il cuore della casa: è dove si condividono storie, sapori, emozioni. Con H&H ho voluto creare collezioni che unissero stile, funzionalità e piacere di stare insieme. Ogni pezzo nasce dal desiderio di rendere speciale ogni gesto in cucina».

Collezioni esclusive: Nomad, Capital, Voyage e Mithos

La prima collezione, Nomad, è un invito a un viaggio visivo: pattern e colori richiamano tessuti e culture di tutto il mondo, creando una tavola libera e contemporanea. La linea Capital, realizzata in New Bone China, si distingue per la sua eleganza essenziale e armoniosa, perfetta per chi cerca uno stile sobrio ma raffinato.

Servizio della linea Nomad di Pengo

Completano l’offerta le collezioni dedicate alla cottura: Voyage, Mithos e Next, progettate per chi ama cucinare con praticità e stile. Ogni collezione interpreta l’idea di una casa vissuta con naturalezza, dove la bellezza si ritrova nei gesti quotidiani e nella convivialità, consolidando H&H come punto di riferimento per chi desidera una cucina funzionale ma curata.

Investimenti strategici in logistica e sostenibilità

Il Gruppo Pengo ha recentemente rafforzato la propria presenza internazionale con investimenti significativi in logistica e sostenibilità. L’adozione di sistemi avanzati di stoccaggio e spedizione, come AutoStore (in collaborazione con Swisslog) e MBPS (Mixed Box Buffering & Palletizing System, sviluppato con Trascar), ha ottimizzato i processi di magazzino e spedizione, consolidando un modello logistico completamente integrato e di proprietà.

Ciotole della linea Capital di Pengo

La flotta aziendale comprende 25 nuovi automezzi di ultima generazione, tra cui 10 bilici Volvo e 15 motrici Iveco Eurocargo, caratterizzati da bassi consumi e ridotte emissioni di CO2, garantendo consegne dirette e sostenibili su scala nazionale. L’investimento complessivo in logistica ammonta a circa 9 milioni di euro, confermando l’impegno dell’azienda per efficienza e responsabilità ambientale.

Ampliamento della sede e potenziamento dello showroom

La sede di Bassano del Grappa, attualmente di 4.500 m², è in fase di ampliamento con un nuovo corpo di oltre 1.500 m². Una volta completato, il complesso raggiungerà 6.000 m², di cui 1.750 m² dedicati allo showroom, offrendo uno spazio espositivo ampio e moderno. Questo potenziamento consente al Gruppo Pengo di valorizzare le collezioni H&H, mettendo in mostra le linee dedicate alla tavola e alla cucina in un contesto funzionale e di alta qualità.

La sede del Gruppo Pengo a Bassano del Grappa

Una visione condivisa tra Gruppo Pengo e Bruno Barbieri

La collaborazione con Bruno Barbieri si inserisce in un percorso strategico di crescita e miglioramento continuo. La partnership conferma l’obiettivo del Gruppo Pengo di portare design, funzionalità e piacere della tavola nelle case, unendo creatività e competenza industriale. Le collezioni H&H rappresentano un punto di incontro tra estetica e praticità, pensate per rendere la cucina e la tavola uno spazio elegante, accessibile e vissuto con naturalezza.

Bruno Barbieri firma la linea H&H del Gruppo Pengo

Con questa collaborazione, il Gruppo Pengo consolida il suo ruolo come protagonista nel settore della casa e della cucina, offrendo prodotti di alta qualità, curati nei dettagli, funzionali e accessibili, capaci di accompagnare ogni giorno le famiglie italiane e internazionali.