Natale 2025, ecco i coordinati eleganti per una tavola impeccabile

Durante le festività, la tavola è il cuore della convivialità. Racconta storie di famiglia, amicizia e condivisione. La Christmas Collection FATO nasce per valorizzare questi momenti, trasformando ogni incontro in un’esperienza unica.

Christmas Collection di Fato, per tavole di Natale eleganti

Grazie ai suoi coordinati monouso eleganti e versatili, la collezione esprime lo spirito delle feste con stile, colore e raffinatezza, proponendo soluzioni che coniugano estetica e funzionalità, nel segno autentico del Made in Italy.

Design e dettagli che creano atmosfera

Ogni decoro della Christmas Collection FATO nasce da una ricerca accurata delle tendenze contemporanee, reinterpretando i simboli del Natale con un linguaggio moderno. Le texture, i colori e le combinazioni grafiche trasformano la tavola in protagonista assoluta, creando ambienti caldi ed eleganti, ideali tanto per cene intime quanto per eventi aziendali o grandi veglioni.

Texture e colori tipicamente natalizi nella linea Fato

Il risultato è una collezione che unisce armonia visiva e qualità sensoriale, capace di rendere ogni mise en place unica e accogliente.

Performance, comfort e versatilità

La Christmas Collection FATO offre soluzioni coordinate e modulari pensate per soddisfare le esigenze del settore Horeca e dei professionisti dell’ospitalità.

Ogni linea è progettata per garantire elevata resa estetica e praticità d’uso, consentendo di ottimizzare i tempi del servizio senza rinunciare all’eleganza.

Linea Tablewear in Airlaid: tovaglioli 40x40, tovaglie e runner dalla consistenza simile al tessuto, morbidi e resistenti, perfetti per i contesti più raffinati.

tovaglioli 40x40, tovaglie e runner dalla consistenza simile al tessuto, morbidi e resistenti, perfetti per i contesti più raffinati. Linee Star e Tissue&Co: ideali per ambienti più dinamici, offrono tovaglioli in pura cellulosa (33x33 e 38x38) e tovagliette 40x30 con buste portaposate coordinate in cellulosa o cartapaglia.

Ogni elemento della collezione è pensato per combinare eleganza e funzionalità, offrendo libertà di scelta e personalizzazione per qualsiasi contesto.

Un’eccellenza 100% Made in Italy

I prodotti della Christmas Collection FATO sono realizzati interamente nello stabilimento di Torre di Mosto (Ve), dove creatività, tecnologia e competenza si fondono in un processo produttivo interamente Made in Italy.

Christmas Collection con materiali ecosostenibili

Ogni fase, dal design alla produzione, è gestita internamente per garantire qualità costante, affidabilità e tracciabilità. Questo approccio integrato rappresenta un valore aggiunto per i clienti, che possono contare su prodotti di alto livello estetico e funzionale, perfettamente allineati alle esigenze del mercato professionale.

FATO: l’equilibrio tra estetica e sostenibilità

FATO, brand del Gruppo Lucart, è sinonimo di tovagliato monouso di qualità, pensato per il settore Horeca e realizzato con materiali di prima scelta come Tissue e Airlaid.

Le linee Deer Rosso e Tablewear Winterland di Fato

Oltre all’eleganza, il brand promuove un approccio responsabile: ogni prodotto rispetta l’ambiente grazie a materie prime provenienti da filiere controllate e a confezionamenti in carta o plastica riciclata. Un impegno concreto, testimoniato dalle principali certificazioni ambientali internazionali: FSC™, EU Ecolabel, PEFC e OK Compost Industrial. La filosofia aziendale di FATO si fonda su un percorso di miglioramento continuo verso la sostenibilità totale, dimostrando che estetica, funzionalità e rispetto per il pianeta possono convivere in perfetto equilibrio.

Lo stile delle feste firmato FATO

La Christmas Collection FATO non è solo una linea di prodotti, ma una proposta d’atmosfera. Ogni coordinato racconta l’eccellenza del design italiano, unendo eleganza, praticità e rispetto per l’ambiente.

Tablewear Winterland di Fato, per una tavola di Natale speciale

Ideale per professionisti e appassionati di decorazione, la collezione rappresenta un invito a vivere il Natale con stile, armonia e consapevolezza. Per ulteriori informazioni o ordini, è possibile contattare il distributore di zona o visitare il sito ufficiale FATO per scoprire tutte le collezioni dedicate alla ristorazione e all’ospitalità.