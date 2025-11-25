Menu Apri login
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
martedì 25 novembre 2025

Feste d’eleganza

Natale 2025, ecco i coordinati eleganti per una tavola impeccabile

La Christmas Collection Fato trasforma la tavola delle feste in un’esperienza raffinata e conviviale grazie a design curato, materiali di qualità e un’autentica produzione Made in Italy firmata Lucart

di Redazione Italia a Tavola
 
25 novembre 2025 | 14:30

Durante le festività, la tavola è il cuore della convivialità. Racconta storie di famiglia, amicizia e condivisione. La Christmas Collection FATO nasce per valorizzare questi momenti, trasformando ogni incontro in un’esperienza unica.

Christmas Collection di Fato, per tavole di Natale eleganti

Grazie ai suoi coordinati monouso eleganti e versatili, la collezione esprime lo spirito delle feste con stile, colore e raffinatezza, proponendo soluzioni che coniugano estetica e funzionalità, nel segno autentico del Made in Italy.

Design e dettagli che creano atmosfera

Ogni decoro della Christmas Collection FATO nasce da una ricerca accurata delle tendenze contemporanee, reinterpretando i simboli del Natale con un linguaggio moderno. Le texture, i colori e le combinazioni grafiche trasformano la tavola in protagonista assoluta, creando ambienti caldi ed eleganti, ideali tanto per cene intime quanto per eventi aziendali o grandi veglioni.

Texture e colori tipicamente natalizi nella linea Fato

Il risultato è una collezione che unisce armonia visiva e qualità sensoriale, capace di rendere ogni mise en place unica e accogliente.

Performance, comfort e versatilità

La Christmas Collection FATO offre soluzioni coordinate e modulari pensate per soddisfare le esigenze del settore Horeca e dei professionisti dell’ospitalità.
Ogni linea è progettata per garantire elevata resa estetica e praticità d’uso, consentendo di ottimizzare i tempi del servizio senza rinunciare all’eleganza. 

  • Linea Tablewear in Airlaid: tovaglioli 40x40, tovaglie e runner dalla consistenza simile al tessuto, morbidi e resistenti, perfetti per i contesti più raffinati.
  • Linee Star e Tissue&Co: ideali per ambienti più dinamici, offrono tovaglioli in pura cellulosa (33x33 e 38x38) e tovagliette 40x30 con buste portaposate coordinate in cellulosa o cartapaglia.

Ogni elemento della collezione è pensato per combinare eleganza e funzionalità, offrendo libertà di scelta e personalizzazione per qualsiasi contesto.

Un’eccellenza 100% Made in Italy

I prodotti della Christmas Collection FATO sono realizzati interamente nello stabilimento di Torre di Mosto (Ve), dove creatività, tecnologia e competenza si fondono in un processo produttivo interamente Made in Italy.

Christmas Collection con materiali ecosostenibili

Ogni fase, dal design alla produzione, è gestita internamente per garantire qualità costante, affidabilità e tracciabilità. Questo approccio integrato rappresenta un valore aggiunto per i clienti, che possono contare su prodotti di alto livello estetico e funzionale, perfettamente allineati alle esigenze del mercato professionale.

FATO: l’equilibrio tra estetica e sostenibilità

FATO, brand del Gruppo Lucart, è sinonimo di tovagliato monouso di qualità, pensato per il settore Horeca e realizzato con materiali di prima scelta come Tissue e Airlaid.

Le linee Deer Rosso e Tablewear Winterland di Fato

Oltre all’eleganza, il brand promuove un approccio responsabile: ogni prodotto rispetta l’ambiente grazie a materie prime provenienti da filiere controllate e a confezionamenti in carta o plastica riciclata. Un impegno concreto, testimoniato dalle principali certificazioni ambientali internazionali: FSC™, EU Ecolabel, PEFC e OK Compost Industrial. La filosofia aziendale di FATO si fonda su un percorso di miglioramento continuo verso la sostenibilità totale, dimostrando che estetica, funzionalità e rispetto per il pianeta possono convivere in perfetto equilibrio.

Lo stile delle feste firmato FATO

La Christmas Collection FATO non è solo una linea di prodotti, ma una proposta d’atmosfera. Ogni coordinato racconta l’eccellenza del design italiano, unendo eleganza, praticità e rispetto per l’ambiente.

Tablewear Winterland di Fato, per una tavola di Natale speciale

Ideale per professionisti e appassionati di decorazione, la collezione rappresenta un invito a vivere il Natale con stile, armonia e consapevolezza. Per ulteriori informazioni o ordini, è possibile contattare il distributore di zona o visitare il sito ufficiale FATO per scoprire tutte le collezioni dedicate alla ristorazione e all’ospitalità.

Fato
Via G. Galilei 4, Località Ponte Tezze 30020 Torre di Mosto (Ve)
Tel +39 0421 312811

© Riproduzione riservata STAMPA

 
FATO Christmas Collection FATO tavola natalizia tovagliato monouso Made in Italy Lucart decorazioni natalizie Airlaid Tissue sostenibilità ambientale
 
