Stella di Natale, il gran ritorno che scalda gli ambienti: idee scenografiche per hotel e ristoranti

La Stella di Natale, sinonimo di amore e gentilezza, è diventata il simbolo delle feste di Natale per i suoi colori. C’è una leggenda dietro a questo fiore: una bambina povera offrì un semplice bouquet di foglie al presepe che, per miracolo, divennero rosse. Questa pianta, originaria delle regioni montuose tropicali, ha radici che risalgono agli Aztechi, che già allora l’apprezzavano per la bellezza e per le proprietà medicamentose. Ha la caratteristica di fiorire quando le giornate si accorciano. È conosciuta anche come poinsettia, un nome che la lega al suo scopritore, il dottor Joel Poinsett, un medico statunitense che nel 1828, durante una visita in Messico, scoprì la pianta che i locali chiamavano “Flor de Nochebuena”, letteralmente Fiore della Vigilia di Natale. Il 12 dicembre si celebra il Poinsettia Day, la giornata dedicata alla Stella di Natale, una pianta che ha conquistato il mondo con la sua bellezza.

150 varietà di Stella di Natale: colori, forme e allestimenti originali

Per accogliere gli ospiti possiamo sbizzarrirci: esistono circa 150 varietà di poinsettia, che si differenziano per colore (bianco, rosa shocking, Christmas Beauty Marble screziate, le Viking Cinnamon rosa-arancio) o per forma delle foglie, arricciate o lanceolate. Giocando con le varietà si possono creare stupende macchie di colore, magari inserendole anche nei bicchieri del bancone bar. Sul sito di Stars For Europe, l’Associazione Europea impegnata a valorizzare e diffondere la Stella di Natale, possiamo trovare consigli, ispirazioni e contenuti pratici per valorizzare al meglio la casa e l’outdoor durante le feste.

Stella di Natale, un'idea per rinnovare gli spazi di hotel e ristoranti

Perché dunque non seguire i consigli di una nota esperta floral designer come Annette von Einem, stylist e floral designer per Stars for Europe? Annette von Einem, stylist e floral designer Stars for Europe, vanta un’esperienza ultra trentennale nel settore e ha ricevuto riconoscimenti internazionali. Le abbiamo chiesto quali soluzioni adotta solitamente nell’allestimento delle decorazioni in un hotel o ristorante. «Negli hotel e nei ristoranti è importante che i fiori siano facili da curare. I miei clienti spesso non hanno molto tempo da dedicare alla manutenzione e alla cura delle piante. Le soluzioni più utilizzate sono grandi vasi con molte piante, quindi con un volume maggiore. È fondamentale anche considerare che non ricevano correnti d’aria o eccessivo calore. Nella scelta del tipo e del colore delle piante ci ispiriamo allo stile del cliente, ai colori e all’immagine del suo brand. La Stella di Natale è disponibile in molte tonalità splendide e originali, capaci di adattarsi praticamente a qualsiasi ambiente.»

Come usare la Stella di Natale per un ingresso scenografico

Von Einem prosegue: «Le soluzioni più innovative che utilizziamo sono decorazioni per tavoli o reception dal look moderno: rimuoviamo tutta la terra dalle piante e le inseriamo in vasi di vetro trasparenti con un po’ d’acqua, arricchiti con neve artificiale e glitter. Un’altra soluzione riguarda decorazioni per l’albero di Natale o per grandi rami sospesi al soffitto: utilizziamo sottili vasi di vetro appesi con lunghe corde, dove le piante, private delle foglie, vengono inserite come fiori recisi in acqua. Richiedono un ricambio più frequente, ma sono perfette per eventi di breve durata. Infine, realizziamo decorazioni sospese “fluttuanti”: avvolgiamo la zolla della pianta nel muschio, aggiungiamo un nastro decorativo, pigne e un rametto di abete, e appendiamo il tutto al soffitto, creando un effetto di nuvola di Stelle di Natale».

Le Stelle di Natale cambiano il volto di un ristorante (credits: Stars for Europe)

Quindi conclude: «Alle strutture dell’hospitality che desiderano creare un allestimento natalizio d’impatto consiglio di puntare sul grande formato e sul volume: è ciò che cattura subito lo sguardo degli ospiti e regala un vero effetto wow. Si possono usare grandi ciotole o vasi completamente riempiti di Poinsettia, disposti in gruppi numerosi. Non basta avere molte piante sparse: l’effetto migliore si ottiene quando vengono raggruppate in grandi insiemi o aree compatte. Anche un ingresso scenografico può essere d’effetto, ad esempio con un “red carpet” fiancheggiato da Poinsettia per diversi metri, larghe almeno un metro per lato. È il volume che suscita emozione».

Stelle di Natale in hotel e ristoranti: come usarle al meglio Scegliere piante facili da curare: perfette per aree ad alta frequentazione come ingressi, hall e lounge Puntare sul grande formato e il volume: gruppi numerosi di piante in grandi vasi creano un effetto scenografico immediato Decorazioni creative: vasi trasparenti con acqua, glitter e neve artificiale; sospensioni con radici avvolte nel muschio; piccoli contenitori appesi come fiori recisi Ingresso scenografico: allestire un vero e proprio “red carpet” di Poinsettia, con piante disposte compatte per diversi metri Coerenza stilistica: colori e varietà delle piante devono rispettare lo stile del locale e l’identità del brand Protezione delle piante: evitare correnti d’aria e fonti di calore eccessive per mantenerle vitali più a lungo Volume e armonia: il mix tra quantità, disposizione e dettagli decorativi rende memorabile l’esperienza degli ospiti

I ristoranti-fioristi: dove nascono le tendenze

Non c’è posto migliore per carpire qualche idea che andare a curiosare un ristorante-fiorista, per vedere quali piante propone nel periodo natalizio. Sono luoghi che anticipano le tendenze di mercato.

Fioraio Bianchi Caffè, il ristorante-fiorista che dà forma al Natale “alla milanese”

È un fioraio con quarant’anni di attività, si trova all’angolo di via Montebello a Milano. Ha sempre anticipato le mode confezionando, trattando e presentando i fiori in modo inusuale. L’intonaco delle pareti è volutamente grezzo e l’ambiente è piacevolmente vintage. Da qualche anno è diventato caffetteria e ristorante: è decisamente rilassante assaporare una brioche o mangiare un risotto circondati da piante e fiori. E visto il successo, sono in molti ad avere seguito questa idea. Ora il titolare “pensatore-visionario” si è messo a riposo e Francesca è la proprietaria.

La Stella di Natale rossa rimane spesso la più apprezzata (credits: Stars for Europe)

«Vanni è l’unico delfino del vecchio titolare e nell’allestimento segue il suo istinto. Quando arrivano i fornitori prendiamo quello che ci ispira e in questo periodo acquistiamo le Stelle di Natale. A volte ci è capitato che ci ordinassero stelle di altri colori, ma quella rossa richiama il Natale, la famiglia e le feste. Sono belle quelle striate o con le punte arricciate, ma a me piace soprattutto la bianca. Le nostre proposte? Non c’è una regola, non è nel nostro stile.»

Figli dei Fiori: le nuove mode natalizie tra boutique floreale e ristorazione

Il progetto dei Figli dei Fiori è nato nel 2016 sul Lago di Como dall’idea di quattro amici uniti dal desiderio di creare ristoranti in location esclusive, dove fiori e piante fanno da sfondo. Hanno diversi ristoranti: Osteria e Bistrot a Como e Al Cortile a Milano. La Floral Boutique è stata creata con un ricercato equilibrio tra materiali e scelta dei fiori.

Varietà di Stelle di Natale da Figli dei Fiori (credits: Stars for Europe)

Virginia, responsabile shop, racconta: «Soprattutto nella settimana prima delle feste natalizie la Stella di Natale è molto richiesta. Ultimamente la clientela si è orientata verso tipologie particolari: quelle bianco-rosa, la varietà con la foglia arrotondata oppure quelle screziate bordeaux. I negozi ci richiedono allestimenti, ma la stella soffre il freddo e quindi non la usiamo. La Stella di Natale ha diverse dimensioni, e il regalo importante è quello con una ciotola dal diametro di 30 cm in su. Nel nostro ristorante usiamo sempre fiori recisi freschi, a seconda della stagione, e il vasetto ha anche la funzione di ospitare il QR con il menu.»

Natale all’Hotel Tyrol: la tradizione altoatesina che conquista gli ospiti ogni inverno

Gli ospiti dell’Hotel Tyrol vengono accolti dal profumo del legno di abete insieme al gusto ladino. Bibiana, Maurizio e il figlio Emanuele portano avanti con passione la tradizione di famiglia. D’estate non mancano i fiori sul terrazzo e d’inverno troviamo splendide decorazioni, curate da Bibiana. «L’Hotel Tyrol mette grande attenzione ai dettagli, specialmente durante il periodo natalizio. Personalmente mi occupo con molta passione dell’ideazione delle decorazioni: ogni scelta è pensata per trasmettere calore, amore e spirito natalizio, nel rispetto della nostra identità altoatesina. Le Stelle di Natale sono un elemento immancabile: con il loro colore acceso danno subito un senso di festa e accoglienza. Le disponiamo principalmente all’ingresso e in alcune zone comuni, come la hall e gli angoli lettura. Le abbiniamo spesso a rami di abete, bacche rosse, pigne e piccoli dettagli in legno naturale, per richiamare il bosco e la tradizione alpina».

Stella di Natale all‘Hotel Tyrol (credits: Stars for Europe)

«Ogni anno cambiamo qualcosa, mantenendo però un filo conduttore coerente con lo stile del Tyrol. Non stravolgiamo, ma arricchiamo: può essere un colore dominante diverso, un nuovo elemento decorativo o un dettaglio artigianale fatto a mano. L’idea è sorprendere, pur restando fedeli alla nostra atmosfera calda e familiare.» «Le decorazioni vengono apprezzate moltissimo. Spesso gli ospiti ci dicono che si sentono “a casa” o in un luogo magico. Grazie alla selezione di piante fresche di qualità e alla cura quotidiana, restano belle e vitali per tutto il periodo natalizio. Mi avvalgo anche del supporto del nostro fiorista di fiducia».

Denis Lovatel porta la magia delle sue montagne nei locali

I suoi locali sono sempre affollati e recentemente ha raggiunto quota cinque, di cui uno in Veneto e quattro a Milano. Famoso per l’impasto croccante delle sue pizze, Denis Lovatel, oltre a usare l’acqua delle sue montagne, non si dimentica mai dei luoghi dove è nato, perché li porta sempre dentro il cuore.

Anche le scale rinascono con le Stelle di Natale (credits: Stars for Europe)

«Nei prossimi giorni compreremo le Stelle di Natale, e recupereremo anche quelle dell’anno passato. Sono ancora incerto se fare un noleggio di addobbi per gli ultimi due locali. Abbiamo comunque un responsabile che si occupa di abbellire gli interni: luci, alberi, pacchi e Stelle di Natale. Mi piacciono moltissimo perché mi fanno ricordare il cielo stellato delle mie montagne bellunesi, quando c’è la neve e il cielo brilla. In città purtroppo non si vede, e così lo voglio ricreare nei miei locali. Mettono allegria, rosse e bianche…».