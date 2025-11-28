Cosa c'è dietro il “cornicione esplosivo” della pizza di Simeo 3.0

«Nasco come pizzaiolo amatoriale, quasi per gioco. Ma la passione, unita a tanto studio e ricerca, ha creato una professione». Simeone Castaniere, 35 anni, dalla provincia di Napoli, oggi guida il suo Simeo 3.0 Pizzeria Contemporanea. Siamo a Rotondi (Av), in Valle Caudina. Il locale funziona così bene che ha già dovuto fare un trasloco per guadagnare superficie.

Gli interni di Simeo 3.0 Pizzeria Contemporanea

Simeo 3.0, il cornicione esplosivo conquista

«Tra il 2022 e l’aprile 2024 siamo passati da un comune a un altro, da Cervinara a Rotondi, un niente, ma un salto funzionale. Offriamo una novantina di coperti e un dehors-giardino», spiega. Qui la pizza, oltre a essere un’arte, è uno stile, una filosofia, un pensiero a monte. «La nostra produzione - sottolinea Castaniere - è figlia dell’impasto. Prevede 100% prefermento, idratazione al 70-85% in base alla stagione e lievitazione per 48 + 48 ore. Tre le tipologia di pizza, con cornicione esplosivo: ruota di carro, ruotino e contemporanea; rosse e bianche. La pizza qui non va solo mangiata, ma deve essere un’esperienza».

La pizza di Simeo 3.0

Entrando nel merito, la Simo 3.o nasce con base panna light, patate al forno, salsiccia, provola affumicata a paglia, fiori di zucca e polvere di pistacchio in uscita. In evidenza la declinazione gourmet. Qui la seduzione delle creme è tangibile, così come l’utilizzo dei prodotti di stagione. Rientriamo nella tradizione, in chiave contemporanea, con la Marinara 3.0. «Base sugo - puntualizza Simeone Castaniere - vede la presenza di datterino giallo, ciliegino, origano di montagna, olive e olio extravergine».

Simeo 3.0, la garanzia del pomodoro

Questo il contesto. Viene quindi spontaneo chiedere a un campano Doc come sceglie i pomodori. Immediata la risposta: «Da qualche mese abbiamo optato per la gamma di Cirio Alta Cucina, azienda seria e affidabile che ci fornisce referenze spettacolari.

Simeone Castaniere sceglie i pomodori Cirio

Ci orientiamo in base alle nostre esigenze di cucina, ma il punto fermo è il Cuor di Pelato, dalla consistenza densa e cremosa, che ci assicura una resa eccellente». Un punto di partenza per poi aprirsi a ventaglio per offrire gusto e concentrato di sapori. Un’esperienza per vista, olfatto e palato, come prevede il pensiero pizza di Simeone Castaniere.