Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
venerdì 28 novembre 2025  | aggiornato alle 11:58 | 116006 articoli pubblicati

Cosa c'è dietro il “cornicione esplosivo” della pizza di Simeo 3.0

A Rotondi (Av) Simeone Castaniere elabora la tradizione in chiave gourmet puntando su territorio e prodotti di stagione. Tre tipologie di pizza e un impasto su misura. Il pomodoro di Cirio Alta Cucina fa la differenza

di Gabriele Ancona
vicedirettore
 
28 novembre 2025 | 09:51

«Nasco come pizzaiolo amatoriale, quasi per gioco. Ma la passione, unita a tanto studio e ricerca, ha creato una professione». Simeone Castaniere, 35 anni, dalla provincia di Napoli, oggi guida il suo Simeo 3.0 Pizzeria Contemporanea. Siamo a Rotondi (Av), in Valle Caudina. Il locale funziona così bene che ha già dovuto fare un trasloco per guadagnare superficie.

Simeo 3.0, il cornicione esplosivo conquista

«Tra il 2022 e l’aprile 2024 siamo passati da un comune a un altro, da Cervinara a Rotondi, un niente, ma un salto funzionale. Offriamo una novantina di coperti e un dehors-giardino», spiega. Qui la pizza, oltre a essere un’arte, è uno stile, una filosofia, un pensiero a monte.  «La nostra produzione - sottolinea Castaniere - è figlia dell’impasto. Prevede 100% prefermento, idratazione al 70-85% in base alla stagione e lievitazione per 48 + 48 ore. Tre le tipologia di pizza, con cornicione esplosivo: ruota di carro, ruotino e contemporanea; rosse e bianche. La pizza qui non va solo mangiata, ma deve essere un’esperienza».

Entrando nel merito, la Simo 3.o nasce con base panna light, patate al forno, salsiccia, provola affumicata a paglia, fiori di zucca e polvere di pistacchio in uscita. In evidenza la declinazione gourmet. Qui la seduzione delle creme è tangibile, così come l’utilizzo dei prodotti di stagione. Rientriamo nella tradizione, in chiave contemporanea, con la Marinara 3.0. «Base sugo - puntualizza Simeone Castaniere - vede la presenza di datterino giallo, ciliegino, origano di montagna, olive e olio extravergine».

Simeo 3.0, la garanzia del pomodoro

Questo il contesto. Viene quindi spontaneo chiedere a un campano Doc come sceglie i pomodori. Immediata la risposta: «Da qualche mese abbiamo optato per la gamma di Cirio Alta Cucina, azienda seria e affidabile che ci fornisce referenze spettacolari.

Ci orientiamo in base alle nostre esigenze di cucina, ma il punto fermo è il Cuor di Pelato, dalla consistenza densa e cremosa, che ci assicura una resa eccellente». Un punto di partenza per poi aprirsi a ventaglio per offrire gusto e concentrato di sapori. Un’esperienza per vista, olfatto e palato, come prevede il pensiero pizza di Simeone Castaniere.

Simeo 3.0 Pizzeria Contemporanea
Via Appia 60 83017 Rotondi (Av)
Tel +39 351 8668201

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025