Vince la “ruota di carro”: Da Michele è la miglior catena artigianale per 50 Top Pizza

La “ruota di carro”, nel 2025, batte tutti. Da Michele è infatti la miglior catena dell’anno per 50 Top Pizza, che incorona la storica insegna di Forcella in cima alla guida dedicata alle catene artigianali. Il marchio nato a Napoli 150 anni fa, oggi presente con oltre settanta sedi nel mondo, diventa il riferimento numero uno della pizza napoletana a livello globale, capace di parlare a pubblici diversi senza snaturare la propria identità. Dietro di lei si piazzano Big Mamma Group e Grosso Napoletano (nella scorsa edizione rispettivamente al terzo e primo posto), in un podio che fotografa bene quanto la competizione internazionale sia ormai centrale anche nel mondo della pizza.

Migliori catene artigianali: il podio per 50 Top Pizza

50 Top Pizza 2025: la top 10 delle catene artigianali

Procedendo lungo la top ten si compone un mosaico che attraversa continenti, modelli imprenditoriali e interpretazioni della stessa tradizione. Al quarto posto c’è Bráz, marchio brasiliano noto per la pizza grande e croccante cotta nel forno a legna; subito dietro Luigia, con sedi tra Svizzera e Dubai e una proposta che punta sui prodotti italiani. Sesta Pizza Pilgrims, realtà britannica dei fratelli Thom e James Elliot, che si conferma riferimento per la pizza napoletana nel Regno Unito.

In settima posizione Berberè, il progetto dei fratelli Aloe che, partendo da Castel Maggiore, ha costruito una rete tra le principali città italiane fino ad arrivare a Londra con quattro locali. Ottavo è 400 Gradi, la creatura australiana di Johnny Di Francesco, figura ormai identificata come ambasciatore della pizza napoletana nel nuovo continente; nono il gruppo di Errico Porzio, molto radicato nel Sud Italia; chiude la top ten il Gruppo Peppe di Peppe Cutraro, presente soprattutto a Parigi e Lione.

La classifica delle catene artigianali per 50 Top Pizza 2025

Di seguito, la classifica completa delle catene artigianali stilata da 50 Top Pizza 2025:

50 Top Pizza 2025: le migliori catene artigianali 1. Da Michele 2. Big Mamma Group 3. Grosso Napoletano 4. Bráz 5. Luigia 6. Pizza Pilgrims 7. Berberè 8. 400 Gradi 9. Errico Porzio 10. Gruppo Peppe 11. Eataly 12. Sorbillo 13. Vincenzo Capuano 14. 1900 Pizzeria 15. Can Pizza 16. Paulie Gee’s 17. Pizzana 18. Peppina 19. La Braciera 20. Doppio Zero 21. Fresco 22. Fradiavolo 23. Rudy’s 24. Stellina Pizzeria 25. Garden Pizza 26. Capuano’s 27. Alice Pizza 28. L’Elementare 29. Riva 30. Zia Lucia 31. Cibo 32. Menchetti 33. Via Tribunali 34. Pizzium 35. Rossopomodoro 36. Fratelli La Bufala 37. Napulé 38. Olio welovepizzanapoletana 39. Da Zero 40. Vasinikò 41. Villa Paradiso 42. No. 900 43. Pummarola 44. mammamia! 45. Da Nanni 46. Domani 47. 60 seconds to napoli 48. Madison 49. Carpe Diem 50. Basta

«Andiamo molto orgogliosi della guida delle catene artigianali - hanno commentato i curatori della guida, Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere -, perché abbiamo visto in questi anni un movimento in continua espansione, nei numeri, ma anche e soprattutto nella qualità. Artigianalità sì, ma con un’organizzazione aziendale, una vera e propria rivoluzione nel mondo della pizza degli ultimi anni». Parole che mettono a fuoco un punto che spesso viene sottovalutato: l’artigianalità oggi non è più incompatibile con una struttura solida, con una logistica definita e con una strategia di scala. È proprio in questo equilibrio che si gioca la partita contemporanea delle catene di pizzerie.

La pizzeria di Da Michele a Napoli

50 Top Pizza 2025: i premi speciali alle catene artigianali

Accanto alla classifica principale, come sempre, i premi speciali, utili a fotografare le tendenze e a leggere i movimenti interni del settore. Ecco, di seguito, tutti i riconoscimenti assegnati nell’edizione 2025: