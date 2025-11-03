Ecco le linee di posate in acciaio 18/10 totalmente riciclato per l'Horeca

Bugatti, marchio storico nel design per la tavola, si afferma con decisione nel settore hospitality e della ristorazione. Con una storia di oltre un secolo nella produzione di posate di qualità, l'azienda ha indirizzato gli sforzi degli ultimi due anni e mezzo nello sviluppo di linee specificamente pensate per rispondere alle esigenze professionali del settore alberghiero e ristorativo. Questo rinnovato focus sull'ospitalità si traduce in tre nuove collezioni - Lovale, Latonda e Laquadra - ciascuna caratterizzata da una forma geometrica distintiva e da un'attenzione maniacale alla funzionalità e all'estetica.

Bugatti, espressione di design e funzionalità per l'hospitality d'alta gamma

«Sono esattamente 102 anni che la nostra azienda opera nella produzione e realizzazione di posate per la tavola. Negli ultimi due anni e mezzo ci siamo concentrati sullo sviluppo di linee dedicate proprio all'hospitality,» afferma Clemente Bugatti. L'azienda pone l'ascolto al primo posto per interpretare al meglio i bisogni dei clienti e disegnare prodotti su misura.

Lovale: armonia visiva e tattile per la tavola perfetta

La collezione Lovale riscrive il concetto di eleganza con linee fluide e una spiccata armonia visiva. Le sue forme morbide e ovali, riprese lungo l'intera lunghezza della posata, conferiscono un'identità unica, garantendo al contempo un'armonia tattile ineccepibile. Ogni pezzo è progettato per un'impugnatura perfetta e un equilibrio senza precedenti, lasciando un'impressione di solida eleganza, essenziale nell'ambiente di una ristorazione di alto livello.

Le posate della linea Lovale

Grazie al suo perfetto equilibrio tra estetica e consistenza, con 5 mm di spessore che garantiscono una presa salda, Lovale è la scelta ideale per l'uso intensivo nel settore alberghiero. L'eleganza del design distintivo non solo arricchisce l'apparecchiatura, ma eleva la percezione della qualità del servizio da parte del cliente, offrendo un investimento che unisce durabilità e stile per un'esperienza a tavola memorabile.

Latonda: equilibrio funzionale tra estetica ed ergonomia

Con la collezione Latonda, Bugatti celebra l'unione tra l'eleganza più sofisticata e l'equilibrio delle forme. Ispirata al movimento naturale della mano, la posata in acciaio inossidabile rappresenta il perfetto connubio tra stabilità e slancio, bilanciamento e delicatezza. Latonda è concepita come un'esperienza sensoriale e funzionale: ogni curva è studiata per offrire una presa naturale e sicura, garantendo una stabilità ineguagliabile che evita cadute accidentali, cruciale nella gestione del servizio.

Le posate della linea Latonda

Come tutte le nuove linee, anche Latonda presenta uno spessore di 5 mm e una vasta gamma di referenze e finiture che permettono di accogliere diverse esigenze di preparazione della tavola. La morbidezza delle forme e l'estetica raffinata contribuiscono a lasciare un'emozione viva nell'ospite, trasformando ogni pasto in un'esperienza superiore.

Laquadra: lusso audace e rigore geometrico a tavola

Laquadra incarna il lusso più audace e la modernità, distinguendosi per la sua originalità e le inedite forme squadrate. Questa collezione è una dichiarazione di stile pensata per chi desidera un'esperienza a tavola distintiva, rompendo gli schemi tradizionali con un carattere forte e senza compromessi, un vero tributo alla geometria.

Le posate della linea Laquadra

La cura meticolosa nella produzione si riflette in una straordinaria consistenza al tatto che comunica solidità e valore. Laquadra garantisce un'armonia visiva e tattile impeccabile che eleva immediatamente l'intera apparecchiatura. Anche in questo caso, la stabilità e la resistenza all'uso intensivo la rendono la scelta ideale per la ristorazione di lusso.

Impegno per la qualità duratura e la sostenibilità

Tutte le nuove collezioni di posate Bugatti sono sinonimo di sostenibilità. Realizzate con acciaio inossidabile 18/10 - un materiale totalmente riciclato e riciclabile - dimostrano che è possibile unire estetica e responsabilità ambientale senza sacrificare la qualità e la durabilità. La resistenza ai lavaggi in lavastoviglie è garantita, mantenendo inalterata la vivacità e assicurando un prodotto longevo e un investimento consapevole per i professionisti del settore.

Le finiture “rivo” o “bolle” sulle posate Bugatti

«Abbiamo lavorato su delle forme abbastanza primitive che sono Laquadra, Latonda e Lovale... Queste superfici ci permettono di realizzare delle finiture, dei decori che ogni cliente può personalizzare per la loro situazione del ristorante o del bistrot,» spiega Clemente Bugatti, evidenziando le ampie possibilità di customizzazione. Inoltre, le decorazioni sul manico, come la finitura “rivo” o “bolle”, non solo aggiungono design, ma aiutano a mascherare piccoli graffi superficiali derivanti dall'utilizzo o il segno lasciato dalle impronte, preservando l'aspetto impeccabile della posata.

Clemente Bugatti

A livello produttivo, un elemento distintivo è la bilanciatura: «Nel medioevo le posate venivano realizzate praticamente in due pezzi. Praticamente la tazza veniva saldata al manico. Non abbiamo fatto altro che forgiare e quindi dare un certo spessore alla tazza del cucchiaio per avere la massima bilanciatura sulla mano. Non solo, riusciamo a dare questi effetti durante la fase di laminazione e stampaggio a caldo dove il manico sembra saldato alla tazza. Un'altra peculiarità che ci distingue totalmente rispetto ai metodi tradizionali è quella di tenere la tazza distinta, separata. Questo perché volevamo evidenziare la forza del design e della forma in un modo tutto nuovo di concepire la posata» conclude Bugatti