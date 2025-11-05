Cinquant’anni di Unione Cuochi Toscani e il premio “Caterina de’ Medici”

Il prossimo martedì 11 novembre il Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio ospiterà il Premio Internazionale “Caterina de’ Medici”, un riconoscimento dedicato alle eccellenze dell’enogastronomia italiana. Promosso dall’Unione Regionale Cuochi Toscani con il supporto del Comune di Firenze, l’evento premierà personalità che hanno contribuito a diffondere la cultura gastronomica toscana nel mondo.

I membri dell'Unione Cuochi Toscani con l'assessore fiorentino Jacopo Vicini

L’appuntamento, giunto alla diciannovesima edizione, rappresenta uno dei momenti più attesi per il settore, unendo cucina, formazione e turismo enogastronomico. A condurre la cerimonia sarà Antonio Iacona, coordinatore editoriale della rivista Il Cuoco, che introdurrà una giornata di confronto tra professionisti della ristorazione, della comunicazione e delle istituzioni.

Un omaggio alla storia e al talento

Ogni premiato riceverà un medaglione in oro realizzato su bozzetto dell’artista Alessandro Marrone, raffigurante Caterina de’ Medici, figura centrale del Rinascimento che contribuì alla diffusione della cucina toscana alla corte di Francia. «Diamo il benvenuto al gran galà della cucina italiana e ringraziamo l’Unione Regionale Cuochi Toscani per questa bellissima iniziativa che celebra i loro primi cinquant’anni di attività - commenta l’assessore allo Sviluppo Economico e al Turismo Jacopo Vicini. Siamo orgogliosi di ospitare le nostre eccellenze in cucina che da secoli caratterizzano e danno lustro alla nostra città nel mondo».

Il Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze

Durante il galà, spazio anche alle Lady Chef, che si riuniranno a Firenze per valorizzare il ruolo delle donne nella gastronomia italiana, promuovendo confronto e crescita professionale.

Cinquant’anni di Unione Regionale Cuochi Toscani

Il Premio “Caterina de’ Medici” si inserisce nel programma dei cinquant’anni dell’Unione Regionale Cuochi Toscani, fondata nel 1975 e oggi composta da dieci associazioni provinciali con oltre milleduecento associati. Un traguardo che testimonia mezzo secolo di passione, identità e formazione, elementi chiave per la crescita della ristorazione toscana. L’evento, organizzato con la collaborazione di Vetrina Toscana e Toscana Promozione Turistica, prevede la partecipazione del presidente Roberto Lodovichi, che illustrerà i traguardi e le prospettive future dell’associazione.

Cultura e spettacolo al centro della giornata

Il pomeriggio si aprirà con l’approfondimento “La cucina toscana dal Rinascimento al presente”, curato da Alberto Lupini, direttore di Italia a Tavola, per esplorare il legame storico tra arte culinaria e territorio.

Alessandra Bertuzzi, rappresentante nazionale delle Lady Chef

Seguirà un momento di spettacolo rinascimentale con il balletto Alba Novella dell’associazione culturale Contrada Alfiere di Bagno a Ripoli, per unire gastronomia e cultura in un’unica esperienza immersiva. Il giorno successivo, mercoledì 12 novembre, la Camera di Commercio di Firenze ospiterà l’assemblea nazionale delle Lady Chef, con centoventinove professioniste provenienti da tutta Italia. Un’iniziativa che metterà in luce il valore del talento femminile nella ristorazione, promuovendo competenze, formazione e leadership.

Firenze capitale della cucina italiana

«L’anniversario - sottolinea il presidente Roberto Lodovichi - rappresenta un traguardo importante e un punto di ripartenza. Cinquant’anni di storia significano passione, dedizione e crescita continua, ma soprattutto una comunità di cuochi che ha saputo evolversi restando fedele ai valori di territorio, identità e cultura gastronomica».

Roberto Lodovichi, presidente dell'Unione Cuochi Toscana

Il Premio “Caterina de’ Medici” si conferma così un appuntamento di rilievo per la promozione della cucina italiana nel mondo, valorizzando le eccellenze toscane e la loro capacità di raccontare, attraverso i sapori, la storia e la creatività di un intero territorio.