Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
sabato 08 novembre 2025  | aggiornato alle 13:40 | 115587 articoli pubblicati

Rotari
Molino Paolo Mariani
Rotari

a roma

Campionato del Mondo del Tiramisù: trionfa il Giappone davanti all'Italia

Al World Trophy of Professional Tiramisù di Roma trionfa il Giappone con Aya Okada. Sul podio anche l’Italia con Milena Russo e il Marocco con Simon Loutid. La Fipgc celebra creatività, tecnica e innovazione

di Redazione Italia a Tavola
 
08 novembre 2025 | 10:31

Campionato del Mondo del Tiramisù: trionfa il Giappone davanti all'Italia

Al World Trophy of Professional Tiramisù di Roma trionfa il Giappone con Aya Okada. Sul podio anche l’Italia con Milena Russo e il Marocco con Simon Loutid. La Fipgc celebra creatività, tecnica e innovazione

di Redazione Italia a Tavola
08 novembre 2025 | 10:31
 

Il Giappone vince il Campionato del Mondo del Tiramisù tenutosi a Roma e organizzato dalla Federazione Internazionale Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria (Fipgc). La maestra pasticciera Aya Okada, 29 anni, ha conquistato il primo posto con un tiramisù a forma di pianoforte a coda, impreziosito da ciliegie al maraschino e amarena. Sul podio internazionale anche l’Italia, con Milena Russo (Capo d’Orlando, Messina), seconda classificata grazie a Amor Misù, un dolce che unisce rosa bulgara, caffè, lampone e pepe rosa, e il Marocco con Simon Loutid, autore di Nostalgia di un bambino, un dessert che evoca i profumi dell’Africa attraverso bissap, vaniglia e ibisco.

Campionato del Mondo del Tiramisù: trionfa il Giappone davanti all'Italia

Campionato del Mondo del Tiramisù: il podio 2025

Dieci Paesi in gara per il dolce simbolo dell’Italia

Alla competizione hanno partecipato professionisti da Italia, Francia, Australia, Giappone, Marocco, Messico, Cina, Perù, Senegal e Colombia, chiamati a confrontarsi sul dolce italiano più amato nel mondo.

Ogni concorrente ha avuto due ore di tempo per preparare due versioni:

  • una classica, con gli ingredienti tradizionali;
  • una innovativa, dove era obbligatorio includere una parte cotta, un formaggio fresco spalmabile e il caffè, ma lasciando libertà creativa su forma e interpretazione.

Campionato del Mondo del Tiramisù: trionfa il Giappone davanti all'Italia

Matteo Cutolo, presidente Fipgc

Il punteggio finale è stato calcolato sulla somma dei voti ottenuti nelle due prove, premiando la capacità di combinare tradizione e ricerca contemporaneaQuesta competizione rappresenta l’essenza della pasticceria contemporanea: rispetto per la tradizione, apertura verso il mondo e desiderio di innovare senza perdere l’identità», ha dichiarato Matteo Cutolo, presidente Fipgc. «Il tiramisù, simbolo dell’Italia, si conferma oggi un linguaggio universale capace di unire culture e professionisti di ogni parte del pianeta».

Il trionfo giapponese e il valore dell’estetica

La vincitrice Aya Okada, originaria della prefettura di Ishikawa, ha portato in gara un tiramisù che ha unito eleganza visiva e armonia gustativa. La forma di pianoforte a coda, simbolo di equilibrio e precisione, ha convinto la giuria internazionale per tecnica, creatività e coerenza estetica.

Al secondo posto, Milena Russo ha rappresentato l’Italia con Amor Misù, una proposta che ha unito profumi floreali e note speziate, reinterpretando il dolce con un approccio sensoriale e mediterraneo. Il bronzo a Simon Loutid ha portato invece una nota poetica e identitaria, con un dolce ispirato ai ricordi d’infanzia e ai sapori africani.

La giuria e i criteri di valutazione

A decretare i vincitori è stata una giuria internazionale di maestri pasticceri composta da Marco Paolo Molinari (presidente), Ciro Chiummo, Taizo Shibano, Nabil Barina e Francesca Speranza. I criteri di giudizio hanno riguardato tecnica, equilibrio degli ingredienti, presentazione e innovazione, con un’attenzione particolare alla leggerezza e alla pulizia del gusto.

Tiramisù, simbolo globale della pasticceria italiana

Il successo del World Trophy di Roma conferma come il tiramisù sia ormai patrimonio internazionale, capace di ispirare scuole e stili diversi. La gara ha mostrato come le nuove generazioni di pasticceri siano sempre più attente a equilibrio, estetica e sostenibilità, portando il dolce italiano per eccellenza verso una dimensione globale ma autentica.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
tiramisù FIPGC Roma World Trophy Aya Okada Milena Russo Simon Loutid pasticceria competizione dolci internazionali
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
Italmill
Sogemi
Conti Zecca
Madama Oliva
Italmill
Sogemi
Conti Zecca
Madama Oliva
Sana
Sigep

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025