Decorazioni per pasticceria: come Thun e Modecor trasformano i dolci di Natale

In occasione del Natale 2025, Modecor, leader nella decorazione dolciaria, e Thun , marchio internazionale di prodotti ceramici e regalo di qualità, annunciano una speciale collaborazione. L’unione dei due brand dà vita a una linea di decorazioni dolciarie uniche, pensata per portare la magia e l’eleganza tipica di Thun direttamente nei dessert natalizi.

Natività in zucchero Thun

Creazioni raffinate per pasticcerie e appassionati

La collezione propone inedite decorazioni in cioccolato e zucchero, disponibili nelle migliori pasticcerie italiane. Queste creazioni consentono ai professionisti di sorprendere i clienti con proposte raffinate e, allo stesso tempo, permettono agli amanti del brand di ritrovare il calore e la magia del Natale firmato Thun nei dolci e nei dessert.

Soggetti natalizi in zucchero Teddy Thun

Personaggi iconici in cioccolato e zucchero

La gamma include: Due referenze in cioccolato bianco chablon: una con il Teddy natalizio e una con lo Gnomo Oliver. Tre referenze in zucchero: dedicate al mondo incantato del Teddy, dello Gnomo Oliver e alla Sacra Famiglia. Queste creazioni trasformano ogni dolce in un piccolo capolavoro, perfette per decorare torte, dessert e dolci natalizi con stile e cura dei dettagli.

Tondo natalizio in fine cioccolato bianco - Teddy e Gnomo Oliver Thun

Un Natale di eccellenza con Modecor e Thun

Con questa collaborazione, Modecor - brand del Gruppo Casa Optima, leader mondiale nel settore del gelato artigianale, della pasticceria d’eccellenza e del bere miscelato - e Thun firmano un Natale di eccellenza: un inno alla bellezza del saper fare italiano che si traduce in creazioni raffinate, capaci di trasformare ogni dolce in un piccolo capolavoro. Questa partnership valorizza l’abilità artigianale e l’attenzione ai dettagli, offrendo un’esperienza dolciaria elegante e memorabile.