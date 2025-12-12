Vera Pizza Contest 2025: tra 965 pizze vince quella di Pasquale Visone

Si è chiusa con numeri record l’edizione 2025 del Vera Pizza Contest, organizzata da Avpn - Associazione verace pizza napoletana. Delle 1.360 pizze proposte da 42 Paesi, 965 sono state ammesse alla competizione, mentre le altre non hanno soddisfatto i requisiti previsti dal regolamento. La gara conferma la portata internazionale dell’iniziativa e la qualità crescente dei partecipanti.

Vera Pizza Contest, trionfa Visone

A trionfare è stato Pasquale Visone, napoletano di nascita ma veneto di adozione. Oltre alla soddisfazione per il primo posto, Visone ha ricevuto un corso professionale di 9 giorni presso l’Avpn School. Il secondo classificato, Roberto Del Giudice, parteciperà a un corso di 3 giorni con i maestri dell’Associazione, mentre Patryk Chorazy, terzo, seguirà un corso di 4 ore. Pasquale Visone ha dichiarato: «Vincere il contest è un’emozione immensa - questo premio rappresenta uno stimolo enorme a continuare a crescere. Ringrazio Avpn e tutti i maestri pizzaioli per il prezioso lavoro che portano avanti, tutelando la tradizione della vera pizza napoletana e aprendo le porte a chi desidera imparare e mettersi in gioco».

A destra i partecipanti giunti ai primi tre posti: Del Giudice (a sinistra), Visone (al centro) e Chorazy (a destra) insieme alla giuria

Tutti i finalisti hanno ricevuto anche omaggi come impastatrici, forni, attrezzature e selezioni gastronomiche di partner come Molino Caputo, KYS Norway, Gimetal, Sorì Italia e Mec Palmieri. La finale si è svolta davanti alla sede Avpn di Capodimonte, con una giuria composta da 14 maestri pizzaioli, che quest’anno ha sostituito il voto del pubblico di Facebook. Paolo Surace, Segretario Generale Avpn, ha commentato: «Anche in questa edizione abbiamo assistito a una competizione entusiasmante, capace di raccontare quanto la passione per la pizza sia sempre più un fenomeno che muove il mondo».

Verso il Best Avpn Pizzeria 2025

Il Vera Pizza Contest anticipa un’altra competizione globale: il Best Avpn Pizzeria 2025, giunto alla settima edizione. Quest’anno il torneo coinvolge 62 Paesi, con la partecipazione di India e Filippine, e vede oltre mille pizzerie in gara, valutate non solo sulla qualità della pizza, ma anche sulla scelta delle materie prime, gli abbinamenti, il servizio e la location.

Vera Pizza Contest: vincitori, giuria e partner

Antonio Pace, Presidente Avpn, ha sottolineato: «Apriamo l’edizione del Best Avpn Pizzeria più internazionale di sempre: un titolo dal valore unico dove sono gli stessi pizzaioli a scegliere il vincitore, la dimostrazione più autentica dello spirito di condivisione e di crescita che anima la nostra comunità».