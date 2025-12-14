 Biscotti e pasta fatta in casa: alcune idee regalo per passare un Natale creativo in cucina

Le feste natalizie offrono l’occasione ideale per riscoprire il piacere di cucinare insieme. Marcato presenta una selezione di set regalo pensati per rendere ogni preparazione un momento di condivisione, creatività e gusto. Dai biscotti di Natale ai grandi classici della pasta fresca, ogni kit accompagna passo passo nella realizzazione di ricette semplici e raffinate, perfette per tutta la famiglia.

Christmas Cookies: magia e profumo di Natale

Christmas Cookies: magia e dolcezza

Il kit Christmas Cookies trasforma la preparazione dei biscotti di Natale in un’esperienza creativa e divertente per tutta la famiglia. Include un mattarello decorativo con pattern natalizio, uno stampino per biscotti e un ricettario multilingue ricco di idee golose. Ogni biscotto fragrante e decorato diventa un momento di gioia condivisa, tra profumo di burro, zucchero a velo e risate in cucina

Trasforma la cucina in un momento di gioia condivisa

Cookies Set: la pasticceria in casa

Il Cookies Set è pensato per chi ama la pasticceria casalinga. Grazie alla Biscuit Design, è possibile creare fino a 20 forme di biscotti in due dimensioni e decorarli facilmente con il dispenser incluso. Preparare dolci fatti in casa diventa un’occasione speciale per vivere insieme momenti di festa, creatività e sapore, coinvolgendo tutta la famiglia.

Cookies Set

Ravioli Like a Pro: la pasta fatta in casa

Il set Ravioli Like a Pro racchiude tutto il necessario per realizzare ravioli perfetti e sfoglie di pasta fresca. Include stampini tondo e ovale, un raviolatore per ottenere ravioli uniformi, un ricettario con ricette internazionali e un canovaccio dedicato. Preparare la pasta diventa così un rito familiare, dove sapori autentici e manualità creano momenti di condivisione in cucina.

Gnocchi Like a Pro: semplicità e gusto

Il kit Gnocchi Like a Pro permette di creare gnocchi e garganelli perfetti con strumenti pensati per facilitare ogni passaggio, come il rigagnocchi, l’asta per garganelli e il coppapasta liscio. Il set include anche un grembiule corto e un ricettario per accompagnare ogni preparazione. Trasformare ingredienti semplici in piatti genuini diventa un momento conviviale da vivere insieme.

PastaWheel

Kit Atlas + PastaWheel: creatività e precisione

Il set Atlas + PastaWheel unisce la celebre macchina Atlas alla rotella tagliapasta PastaWheel, per creare sfoglie perfette e decorazioni originali. Disponibile in tre eleganti colori, questo kit versatile permette di sperimentare con pasta fresca, formati e dettagli decorativi, rendendo ogni preparazione un’esperienza creativa e coinvolgente per tutta la famiglia.

Atlas

Marcato: qualità in cucina da 95 anni

Da 95 anni, Marcato accompagna chi ama cucinare, offrendo strumenti di alta qualità che rendono ogni preparazione semplice e piacevole. I set combinano cura dei dettagli, design e funzionalità, trasformando la cucina in un luogo di emozioni, gusto e soddisfazione.