Dal forno al panettone: il Natale siciliano raccontato dai lievitati

In Sicilia il pane non è mai solo pane. È presenza quotidiana, ma anche segno dei momenti importanti, quelli che restano impressi nella memoria. Se ripenso al Natale della mia infanzia, il ricordo più intenso è l’odore del forno che si mescolava al freddo pungente delle mattine di dicembre. Da bambino aspettavo il momento in cui mio padre sfornava le forme di pane caldo, dorato, con quella crosta che sembrava cantare.

Francesco Arena tramanda la tradizione messinese, anche nei lievitati

Il rumore del vuoto, dato dal picchiettare il dito medio sulla base della pagnotta, un metodo empirico per capirne la cottura, era per me una vera sinfonia. Da piccoli si è ingenui, basta poco per volare con la fantasia. Ma il momento più bello arrivava quando il coltello sfregava sulla crosta, pronto ad aprire quel pane caldo e fumante da accompagnare con l’olio buono, “quello vero”, come diceva lui.

Profumi e pani delle feste messinesi

A Natale quel profumo diventava un rito: significava famiglia, attesa, abbondanza. Ancora oggi il Natale è racchiuso nel profumo del sesamo tostato, del lievito madre e del pane di semola appena sfornato.

Sulle tavole messinesi delle feste non possono mancare le pagnotte di pane casereccio, i pani da festa con semi di finocchio e le tradizionali pagnotte di semola cosparse di sesamo. Pani semplici solo in apparenza, che nascono da gesti antichi, da lievitazioni lente e dall’uso sapiente di farine locali.

Dolci natalizi siciliani: piparelle e ricordi di casa

Se penso invece al Natale dolce, il sapore che per me lo rappresenta davvero è quello delle piparelle. Mandorle tostate, miele e cannella: un profumo che riporta immediatamente a casa. È il ricordo delle mani di mia nonna che le tagliava ancora calde e di noi bambini che potevamo “pucciarle” nella marena, un vino liquoroso tipico delle campagne messinesi, simile alla malvasia. Piccoli gesti, grandi memorie.

Focaccia messinese e gesti che uniscono le generazioni

Oggi continuo a preparare ciò che mantiene viva la nostra eredità familiare. Oltre alle pagnotte di semola con sesamo, c’è un prodotto che non può mancare alla vigilia di Natale: la focaccia messinese tradizionale. Non è solo un prodotto, ma un rito familiare che attraversa le generazioni, da mia nonna fino a oggi. È ancora il simbolo più autentico di condivisione e convivialità.

L'impasto dei panettoni di Francesco Arena

Da artigiano, credo che il segreto per coniugare tradizione e innovazione sia uno solo: il rispetto. Innovare non significa stravolgere, ma studiare, applicare tecnica, prendersi cura della materia prima. La tradizione è la radice, l’innovazione è il ramo.

Spesso mi viene chiesto: “Qual è l’impasto che rappresenta di più il Natale in Sicilia?”. Io scelgo una semola profumata all’arancia, arricchita con uva passa. La semola è la nostra terra, l’arancia è la luce dell’inverno siciliano, l’uvetta racconta una storia fatta di contaminazioni e dominazioni orientali che hanno arricchito la nostra identità.

Grandi lievitati e panettone artigianale in Sicilia

A Messina la tradizione resta prevalentemente salata, ma negli ultimi anni il pubblico ha sviluppato un forte interesse per i grandi lievitati. Oggi il panettone artigianale è diventato il dolce principale anche sulle tavole siciliane, soprattutto nelle versioni al pistacchio. Il consumatore cerca qualità, artigianalità e trasparenza, ed è per questo che il livello dei grandi lievitati è cresciuto in modo esponenziale.

Francesco Arena col suo Panettone Mango e Cioccolato

Anche il packaging ha un ruolo fondamentale: racconta identità e qualità prima ancora dell’assaggio. Ho scelto una veste elegante ed essenziale, capace di valorizzare la storia del nostro panificio e richiamare i colori che da sempre ci contraddistinguono.

Per il Natale 2025 preparo il panettone Classico, al Cioccolato, il “Salina” con capperi canditi, uvetta aromatizzata alla malvasia e mandorle tostate, l’“Exotic” con cioccolato di Modica, papaya e mango candito, il “Velluto Moro” con frutti di bosco scuri canditi, mandorle e cioccolato, e una novità in limited edition di ispirazione orientale con datteri e rosa.

Il Panettone Salina di Francesco Arena

In Sicilia la tradizione resta centrale, ma cresce una forte spinta verso l’innovazione tecnica. Tradizione nel contenuto, innovazione nella forma. Valorizzare la materia prima siciliana, per me, è insieme un dovere e una responsabilità: significa sostenere una filiera preziosa e raccontare una storia autentica, quella di una terra che oggi chiede di essere riconosciuta per il suo valore. La Sicilia si racconta anche attraverso i lievitati: la farina racconta il campo, gli agrumi il Mediterraneo, l’uvetta la storia, il lievito madre la memoria. Ogni lievitato siciliano è una mappa commestibile della nostra isola.