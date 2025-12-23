Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
martedì 23 dicembre 2025  | aggiornato alle 10:43 | 116496 articoli pubblicati

Parmigiano Reggiano
Rotari
Rotari

Tendenza

Coffee Cozy Winter: il bar si adatta ai nuovi trend del caffè, con creatività e strumenti digitali

Il Cozy Winter sta cambiando la pausa caffè: rituali più lenti, menu stagionali e bevande speziate trasformano il bar in uno spazio di comfort. La digitalizzazione aiuta i gestori a gestire complessità, vendite e inventario

di Redazione Italia a Tavola
 
23 dicembre 2025 | 07:30

Coffee Cozy Winter: il bar si adatta ai nuovi trend del caffè, con creatività e strumenti digitali

Il Cozy Winter sta cambiando la pausa caffè: rituali più lenti, menu stagionali e bevande speziate trasformano il bar in uno spazio di comfort. La digitalizzazione aiuta i gestori a gestire complessità, vendite e inventario

di Redazione Italia a Tavola
23 dicembre 2025 | 07:30
 

Negli ultimi mesi la pausa caffè sta cambiando pelle. Complici anche le tendenze social, il consumo di caffè si sta trasformando in un rituale più lento, esperienziale e personalizzato, soprattutto tra le generazioni più giovani. Tazze fumanti, ricette stagionali, ingredienti speziati e le atmosfere avvolgenti del Cozy Winter: il trend, che ha ormai raggiunto le caffetterie di tutto il mondo, racconta un modo diverso di vivere il bar, non più solo come luogo di consumo rapido, ma come spazio di comfort e socialità quotidiana.

Coffee Cozy Winter: il bar si adatta ai nuovi trend del caffè, con creatività e strumenti digitali

Nuovi trend del caffè e menu stagionali: come cambia l’offerta del bar

Questa evoluzione si riflette direttamente sull’offerta dei coffee shop. Accanto ai più tradizionali espresso e cappuccino trovano spazio varianti originali: pumpkin spice latte, gingerbread latte, caffè al pistacchio e bevande a base di miele, cannella, curcuma o latte vegetale. Un arricchimento del menu che intercetta nuovi gusti e nuove abitudini, ma che aumenta la complessità operativa del punto vendita e spinge i gestori a ripensarne l’organizzazione attraverso strumenti digitali come SumUp Cassa Lite, pensati per accompagnare questa evoluzione.

Coffee Cozy Winter: il bar si adatta ai nuovi trend del caffè, con creatività e strumenti digitali

Strumenti digitali come SumUp Cassa Lite supportano i bar nella gestione di menu complessi e vendite

Soluzioni di pagamento digitali per il bar che cambia

Nuove ricette significano più ingredienti da gestire, maggiore rotazione delle materie prime e una forte stagionalità da tenere sotto controllo. Sciroppi, spezie, alternative vegetali e topping richiedono un’organizzazione precisa del magazzino, per evitare sprechi o danneggiamenti dello stock. Ma a cambiare non è solo il contenuto della tazza, bensì il modo in cui il bar viene vissuto durante l’arco della giornata: la pausa caffè si allunga, accompagna momenti di lavoro o studio, richiede una gestione più fluida dei flussi, soprattutto nelle ore di punta.

Coffee Cozy Winter: il bar si adatta ai nuovi trend del caffè, con creatività e strumenti digitali

I pagamenti digitali rendono il servizio al bar più rapido e fluido

Questo comporta un’attenzione crescente all’organizzazione del banco, alla rapidità del servizio ai tavoli e alla chiarezza dell’offerta, che non deve diventare dispersiva. In tale contesto, Cassa Lite diventa uno strumento centrale: si tratta di un registratore di cassa digitale pensato per supportare gli esercenti nella gestione quotidiana del punto vendita, consentendo di organizzare in modo chiaro il menu, gestire le varianti di prodotto e monitorare vendite e scorte in tempo reale.

Digitalizzazione della caffetteria e controllo operativo

Un supporto concreto per chi deve tenere insieme creatività dell’offerta e controllo operativo, senza appesantire il lavoro dietro al banco. Avere una visione ordinata delle diverse bevande - spesso differenziate da pochi ingredienti - e dell’andamento delle vendite aiuta i merchant a capire cosa funziona, cosa è stagionale e cosa rischia di rallentare il magazzino. In questo modo, la gestione dell’inventario diventa uno strumento decisionale, utile per adattare rapidamente l’offerta ai trend emergenti e ridurre sprechi e inefficienze.

Coffee Cozy Winter: il bar si adatta ai nuovi trend del caffè, con creatività e strumenti digitali

Soluzioni di gestione digitali per il bar che cambia

Menu articolati e pause caffè più lunghe: la gestione del bar diventa strategica

Per i gestori, la sfida è trovare un equilibrio tra sperimentazione e sostenibilità. Introdurre nuove proposte stagionali è ormai quasi indispensabile per restare competitivi, ma è fondamentale farlo con strumenti adeguati: sapere quali bevande performano meglio, quali ingredienti ruotano più velocemente e quali invece rallentano il magazzino diventa una competenza chiave.

La digitalizzazione della caffetteria assume, quindi, un ruolo sempre più centrale non solo per i pagamenti, ma anche per il controllo dell’attività nel suo complesso. Soluzioni di cassa evolute permettono di tenere insieme menu articolati, inventario e monitoraggio delle vendite, aiutando i coffee shop ad affrontare una fase di crescita che non riguarda solo i volumi, ma soprattutto la varietà e la complessità dell’offerta.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
cozy winter trend caffè pausa caffè coffee shop menù stagionale digitalizzazione bar cassa digitale SumUp Cassa Lite gestione inventario pagamenti digitali
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Siggi
Caviar Giaveri
Foddlab
Dr Schar
Siggi
Caviar Giaveri
Foddlab
Dr Schar
TreValli
Ristorexpo

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025