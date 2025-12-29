Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
mercoledì 31 dicembre 2025  | aggiornato alle 05:05 | 116575 articoli pubblicati

Parmigiano Reggiano
Rotari
Rotari

protagonisti

Dalla pizzeria alla formazione: il ruolo chiave di Paolo Surace in Avpn

Paolo Surace è un pizzaiolo verace moderno, profondamente legato alla tradizione della pizza napoletana. Alla guida dello storico Ristorante Pizzeria Mattozzi dal 1833, è stato Consigliere Fipe e Segretario Generale Avpn

di Redazione Italia a Tavola
 
29 dicembre 2025 | 10:00

Dalla pizzeria alla formazione: il ruolo chiave di Paolo Surace in Avpn

Paolo Surace è un pizzaiolo verace moderno, profondamente legato alla tradizione della pizza napoletana. Alla guida dello storico Ristorante Pizzeria Mattozzi dal 1833, è stato Consigliere Fipe e Segretario Generale Avpn

di Redazione Italia a Tavola
29 dicembre 2025 | 10:00
 

Paolo Surace incarna la figura del pizzaiolo verace moderno: un professionista che, senza lasciarsi trasportare dalle mode contemporanee, è rimasto saldamente ancorato ai principi che hanno reso celebre la pizza napoletana nel mondo. Già Consigliere della Fipe e Segretario Generale dell’Avpn, l’attività di Paolo non si limita alla gestione del suo ristorante nel cuore pulsante di Napoli. Egli supervisiona, infatti, anche la formazione delle nuove leve, guidando i giovani pizzaioli che intraprendono i percorsi di training dell’Associazione Verace Pizza Napoletana.

Dalla pizzeria alla formazione: il ruolo chiave di Paolo Surace in Avpn

Paolo Surace (Foto Emanuele di Cesare)

La storia del Ristorante Pizzeria Mattozzi dal 1833

La sua è una storia che affonda le radici in un passato glorioso: da oltre cento anni la famiglia Surace - dal nonno Alfredo al padre Lello - gestisce lo storico Ristorante Pizzeria Mattozzi, sorto a Piazza Carità nel lontano 1833. Sotto la direzione di Paolo, il locale ha saputo rinnovarsi pur rimanendo fedele alla tradizione, sia negli impasti che negli arredi. Ne è un esempio la posizione del forno, situato all’ingresso esattamente come nelle antiche pizzerie, dettaglio che contribuisce al riconoscimento di Mattozzi tra i "Locali Storici d’Italia".

La pizza fritta napoletana secondo Paolo Surace

L’anima verace di Paolo ha riportato in auge anche la pizza fritta, proposta rigorosamente nelle varianti classiche (completa, montanara o con scarola). Queste vengono servite sia ai tavoli sia nel punto vendita adiacente, dove è stata ricreata l’atmosfera dei "bassi" napoletani, luogo di nascita storico di questa specialità.

Dalla pizzeria alla formazione: il ruolo chiave di Paolo Surace in Avpn

Paolo Surace con la sua pizza fritta (foto Emanuele di Cesare)

Il banco, il forno a legna e la consacrazione internazionale

L’intraprendenza imprenditoriale non ha però distolto Paolo dal suo primo amore: la pizza napoletanaPaolo non ha mai abbandonato il "banco". Ogni giorno cura di persona gli impasti, l’accensione del forno a legna e la realizzazione di quelle pizze che lo hanno portato alla ribalta internazionale, con menzioni in guide, giornali e televisioni di tutto il mondo.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Paolo Surace pizza napoletana pizzaiolo verace Ristorante Pizzeria Mattozzi AVPN FIPE pizza fritta napoletana forno a legna tradizione napoletana pizzeria storica Napoli
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Diemme
Robo
Suicrà
Fontina DOP
Diemme
Robo
Suicrà
Fontina DOP
Molino Dallagiovanna
Italmill

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025