Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
mercoledì 03 dicembre 2025  | aggiornato alle 11:29

Rotari
Parmigiano Reggiano
Rotari

La qualità che ridefinisce il caffè espresso nei piccoli locali dell’Horeca

Arya porta la qualità dell’espresso professionale nei locali con consumi ridotti. Compatta, intuitiva e completa di funzioni avanzate, è parte del sistema Expresss di Essse Caffè e garantisce estrazioni costanti, zero complessità operativa e un servizio di alto livello anche senza personale specializzato

di Tommaso Gipponi
Redattore
03 dicembre 2025 | 09:54
La qualità che ridefinisce il caffè espresso nei piccoli locali dell’Horeca
La qualità che ridefinisce il caffè espresso nei piccoli locali dell’Horeca

La qualità che ridefinisce il caffè espresso nei piccoli locali dell’Horeca

Arya porta la qualità dell’espresso professionale nei locali con consumi ridotti. Compatta, intuitiva e completa di funzioni avanzate, è parte del sistema Expresss di Essse Caffè e garantisce estrazioni costanti, zero complessità operativa e un servizio di alto livello anche senza personale specializzato

di Tommaso Gipponi
Redattore
03 dicembre 2025 | 09:54
 

Nell’evoluzione del mondo horeca, l’espresso è sempre più un segno distintivo: identità, qualità percepita, esperienza. Ma cosa succede quando ristoranti, B&B, bistrot, enoteche, pub e chioschi estivi o una struttura hospitality hanno consumi ridotti, ma non vogliono rinunciare all’eccellenza? A questa domanda risponde Expresss, il sistema professionale a capsule sviluppato da Essse Caffè, pensato per garantire il risultato di un espresso da professionista, con una semplicità operativa sorprendente, di cui la macchina per espresso Arya è l'ultima nata.

La qualità che ridefinisce il caffè espresso nei piccoli locali dell’Horeca

La linea Expresss di Essse Caffè garantisce qualità e prestazioni efficienti nella ristorazione

Le tre S come modello culturale

La torrefazione bolognese - fondata nel 1979 da Francesco Segafredo insieme alle sorelle Chiara e Cristina, oggi affiancato dalla quarta generazione - ha messo al centro del progetto le tre S che compongono il nome e definiscono la sua identità: Scienza, Sapienza e Specializzazione. Non sono un vezzo semantico, ma una sintesi culturale: ricerca rigorosa, esperienza maturata sul campo, competenza verticale su ogni fase del processo, dalla selezione del chicco alla formazione di baristi e operatori. Una filosofia che ha portato l’azienda a consolidarsi in oltre 60 Paesi, rimanendo però fedele alla qualità come valore non negoziabile.

Perché nasce Expresss: la risposta ai nuovi consumi

Con Ruggero Auteri, direttore commerciale horeca Italia di Essse Caffè, approfondiamo la visione che ha portato alla nascita e all’evoluzione del sistema Expresss, fino all’ultima novità: Arya, la nuova macchina compatta per massima qualità anche nei contesti a basso consumo.

Ruggero, quando nasce l’idea di creare un sistema professionale a capsule?

Nasce dall’osservazione dell’evoluzione del fuori casa. Oggi esiste una fascia di locali – nella ristorazione, hotellerie, e hospitality - che servono pochi caffè al giorno ma vogliono farlo bene, con un risultato impeccabile e ripetibile. Il sistema Expresss nasce per questo: garantire qualità da professionista, con un funzionamento intuitivo e senza la necessità di personale altamente specializzato. La capsula, in questo caso, non è una semplificazione, ma uno strumento di precisione. La nostra capsula è progettata per garantire corpo, equilibrio e persistenza, con miscele selezionate e controllate internamente. Ogni estrazione è replicabile. Questo significa che anche chi non è un barista professionista ottiene un risultato eccellente. In un contesto con consumi limitati, questo è un fattore critico di successo.

La qualità che ridefinisce il caffè espresso nei piccoli locali dell’Horeca

Ruggero Auteri, direttore commerciale horeca Italia di Essse Caffè

Arya e Maya: due macchine pensate per esigenze diverse

Quest’anno presentate Arya. In cosa si distingue rispetto a Maya, l'altra macchina di punta della linea Expresss?

Arya rappresenta il completamento della linea Expresss. È più compatta, ma con la stessa struttura delle attrezzature più grandi: Due gruppi caffè indipendenti, un generatore istantaneo di vapore ed acqua calda per cappuccini e altre preparazioni, serbatoio dell’acqua da più di 2 litri - insomma una vera e propria macchina professionale. Poi c’è un grande lavoro sull’esperienza d’uso: pannello full touch, pulizia automatica, decalcificazione programmata, autospegnimento. È efficiente, veloce, sostenibile, intuitiva.

La qualità che ridefinisce il caffè espresso nei piccoli locali dell’Horeca

Arya, la macchina da caffè compatta e funzionale di Essse Caffè

Quali miscele completano l’offerta?

La gamma Expresss si articola in quattro miscele di caffè - Classico, Intenso, 100% Arabica, Decaffeinato - più due referenze complementari, Ginseng e Orzo. Questo ci consente di soddisfare gusti diversi, mantenendo un’identità sensoriale chiara: equilibrio, rotondità, eleganza.

A chi si rivolge oggi Expresss?

A tutti i locali che, pur non avendo il caffè come prodotto principale, vogliono servire un espresso o un cappuccino a regola d’arte, senza avere personale dedicato o gli spazi per giustificare una macchina tradizionale. È la soluzione ideale, dove la parola d’ordine è qualità costante con tempi rapidi e zero complessità operativa.

La qualità che ridefinisce il caffè espresso nei piccoli locali dell’Horeca

Arya, per quei locali che vogliono servire un espresso a regola d’arte pur senza avere gli spazi per una macchina tradizionale

Qual è, secondo lei, il vero valore di questo sistema?

La promessa è semplice: il miglior risultato possibile, sempre. È la certezza di riconoscersi nella tazza che si serve ogni giorno. Per noi, questa non è una nicchia: è una nuova frontiera.

La costanza come valore assoluto nell’espresso professionale

La costanza è una parola chiave importante nel mondo horeca. Come si garantisce un risultato impeccabile in tazza?

La costanza nasce da un controllo totale del processo. Selezioniamo direttamente la materia prima e seguiamo ogni fase della lavorazione: dalla tostatura fino al confezionamento. Ma abbiamo anche un ruolo attivo nella formazione: La Classe di Essse, la nostra scuola interna, è dedicata ai professionisti del bar. La qualità professionale dell’espresso, oggi, non è più legata alla dimensione del locale, ma alla tecnologia e alla cultura che vi stanno dietro.

Essse Caffè si conferma una realtà capace di interpretare l’espresso non come un prodotto, ma come una cultura: un gesto che attraversa tempo, luoghi, stili di consumo. Con la linea Expresss e la nuova Arya, l’azienda apre un nuovo capitolo nell’Horeca contemporaneo, fatto di tecnologia intelligente, qualità costante e un’idea di servizio che mette al centro l’esperienza del cliente. Perché l’eccellenza, quando è autentica, non dipende dai numeri, ma dall’attenzione che si dedica a ogni singola tazzina.

Essse Caffè
Via Duilio Carpanelli 18/A 40011 Anzola dell'Emilia (Bo)
Tel +39 051 6425711

© Riproduzione riservata

 
espresso horeca caffè professionale sistema a capsule Essse Caffè Arya Expresss macchina compatta qualità costante miscele caffè baristi tecnologia caffèFrancesco Segafredo Chiara Segafredo Cristina Segafredo Ruggero Auteri
 
