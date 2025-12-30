EcoWorldHotel Awards, a Milano premiati due modelli di ospitalità sostenibile

Si è svolta a Milano la cerimonia di consegna degli EcoWorldHotel Awards, riconoscimenti dedicati alle strutture ricettive che si sono distinte per risultati concreti e misurabili in ambito ESG, dimostrando come la sostenibilità possa tradursi in qualità del servizio e competitività sul mercato. La giuria, presieduta da Aurora Spurio, presidente ISMT e Hotel School University, ha premiato Eco Hotel Cleofe di Caorle ed Eco Hotel Milano, due realtà che hanno saputo integrare metodo, coerenza gestionale e impatto economico all’interno di un percorso strutturato di sostenibilità.

Hotel sostenibili, premiati Eco Hotel Cleofe ed Eco Hotel Milano

Eco Hotel Cleofe, sostenibilità e risultati nella prima stagione certificata

A ritirare il premio per Eco Hotel Cleofe è stato il titolare Franco Vergani, premiato per i risultati ottenuti nella prima stagione come eco hotel certificato. I dati presentati hanno evidenziato un miglioramento simultaneo su efficienza operativa, percezione del servizio e performance commerciali, a dimostrazione di come le scelte sostenibili possano incidere in modo misurabile sulla gestione alberghiera. «Le prime conferme sono arrivate direttamente dai clienti: nelle recensioni hanno iniziato a menzionare l’impegno dell’hotel verso l’ambiente», ha spiegato Vergani. «Questo ha generato fiducia e, nel tempo, un vero vantaggio competitivo».

Eco Hotel Milano e il percorso verso le quattro Eco Foglie

Premiata anche la struttura Eco Hotel Milano, con il riconoscimento ritirato da Daniela Spada, proprietaria dell’hotel e da tempo impegnata nell’integrazione dei principi ESG nella gestione quotidiana. La cerimonia è stata l’occasione per valorizzare anche il passaggio della struttura da tre a quattro Eco Foglie, ulteriore step nel percorso di certificazione. «Siamo soddisfatti di questo riconoscimento e continuiamo a essere impegnati sui temi ESG», ha dichiarato Spada. «Riceverlo in anticipo rispetto alle Olimpiadi Milano-Cortina ci consente di essere pronti a raccontare il nostro territorio e il nostro impegno per un’ospitalità sostenibile».

Gli Awards e le prospettive per il 2026

A chiusura dell’evento, Alessandro Bisceglia, ceo di EcoWorldHotel, ha anticipato che nel 2026 gli EcoWorldHotel Awards introdurranno alcune novità e saranno inseriti all’interno di un evento dedicato al settore turistico. L’obiettivo è rafforzare ulteriormente la visibilità delle strutture che riescono a trasformare l’impegno ESG in risultati economici, reputazione e crescita.