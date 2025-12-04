Menu Apri login
Global Z: il coltello giapponese super resistente e dal design minimale

Global celebra i suoi 40 anni con Global Z, un coltello in edizione super limitata caratterizzato dal rivestimento in Diamond-Like Carbon, che garantisce resistenza, durata e un taglio estremamente fluido

di Susanna Tanzi
 
04 dicembre 2025 | 09:00

Quarant’anni di storia sono un traguardo importante e Global ha scelto di celebrarlo con Global Z, un coltello in edizione speciale e super limitata che sin dal nome, essenziale e affilato, esprime tutta la sua esclusiva perfezione. È nel 1985, infatti, che dalla creatività di Komin Yamada nascono in Giappone i primi coltelli di questo marchio prestigioso, realizzati utilizzando i migliori materiali e seguendo le tendenze più innovative. Una lunga storia di ricerca, sperimentazione e design che ha portato alla creazione dell’esclusivo Global Z. Una Limited Edition di pochissimi pezzi numerati che verranno prodotti annualmente per diventare gli iconici protagonisti delle cucine di una ristretta cerchia di amanti dell’eccellenza nel mondo.

Global Z, l’edizione limitata con rivestimento Diamond-Like Carbon

Tecnologia DLC e materiali avanzati

A rendere speciale ed esclusivo Global Z, il rivestimento in Diamond-Like Carbon (DLC) che conferisce al coltello un’elegante superficie nera, rendendolo un oggetto dal design contemporaneo, ma anche uno strumento dalle performance straordinarie. Evoluzione del classico coltello da cucina G-2 di Global, come per tutte le lame del marchio, anche questo modello da collezione è realizzato in acciaio inossidabile CROMOVA 18, temperato con ghiaccio e indurito a 56°- 58° C mediante un processo che mantiene la lama affilata più a lungo di qualsiasi altro acciaio, e la rende resistente alla ruggine, alle macchie e alla corrosione. A questo si aggiunge il rivestimento in DLC, che protegge il coltello con uno strato esterno rendendo la sua superficie estremamente resistente, al pari di quella del diamante.

La superficie in DLC garantisce resistenza e un taglio fluido

Performance e sicurezza professionale

Materiale biocompatibile, utilizzato anche nelle apparecchiature mediche e nella progettazione di motori ad alte prestazioni per l'industria aerospaziale e automobilistica, il DLC utilizzato per il rivestimento di Global Z garantisce una lama non solo più durevole, resistente agli acidi e all’usura, ma anche estremamente liscia e affilata, consentendo un taglio più fluido e preciso, senza alcun attrito, per un risultato netto e pulito. Come per tutti i modelli Global, ogni lama di questa Limited Edition è sottoposta a severissimi test che assicurano il perfetto bilanciamento del coltello. Il profilo morbido e la struttura senza giunture impediscono la formazione di depositi di cibo e sporcizia, assicurando la massima sicurezza e igiene.

Global Z coltello giapponese Diamond-Like Carbon DLC CROMOVA 18 coltello edizione limitata Komin Yamada coltello professionale lama affilata design giapponese
 
