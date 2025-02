Colazioni premium negli hotel: come trasformarle in un'esperienza unica

La colazione in hotel non è solo il primo pasto della giornata: è un momento chiave per lasciare un’impressione duratura negli ospiti. Se ben strutturata, può compensare eventuali disservizi; al contrario, una colazione scadente rischia di compromettere il ricordo complessivo del soggiorno. Manuel Windegger, esperto di marketing e accoglienza, racconta come le colazioni premium siano oggi centrali nella strategia di fidelizzazione degli hotel di lusso.

Un esempio interessante proviene dall’esperienza diretta di un hotel di Dubai, dove Windegger ha lavorato come consulente. «Abbiamo introdotto una check-list con ben 108 parametri per analizzare ogni aspetto del servizio colazione, dal design del buffet alla qualità dei prodotti utilizzati, fino alla gestione della sostenibilità», racconta. Questo strumento permette di valutare e ottimizzare ogni dettaglio per garantire un’esperienza memorabile.

Grazie a una gestione attenta e dettagliata, che abbraccia qualità, presentazione e sostenibilità, la colazione può quindi diventare un vero e proprio fattore distintivo per strutture alberghiere di alto livello.

Hotel e colazioni premium: come riuscire a emergere

La colazione è uno dei primi elementi valutati dai clienti quando scelgono un hotel. Una volta andava di moda la colazione continentale, sostituita poi da quella inglese, oggi soppiantata da quella americana a buffet, dove è possibile anche nel fine settimana estendere il servizio fino all'ora di pranzo e dare vita a dei veri e propri brunch, introducendo anche ove fosse possibile alcolici.

«Per molti ospiti, soprattutto italiani, questo momento rappresenta un rituale irrinunciabile - sottolinea Windegger - Un servizio impeccabile a colazione può migliorare il ricordo di un soggiorno problematico; viceversa, una colazione non all’altezza può rovinare anche le migliori esperienze. La cura dei dettagli, dalla varietà dei prodotti alla presentazione, è quindi fondamentale per valorizzare questo servizio e fidelizzare i clienti. Indispensabile è anche la formazione e la quantità di personale adibita a questo servizio. Pensiamo per esempio al servizio in camera (room service); bisogna fare in modo di rispondere prontamente alle richieste e, al tempo stesso, evitare di creare ritardi o intoppi nell'intera catena di servizio».

Hotel e colazioni premium: gli standard chiave

Per garantire un’esperienza premium, Windegger evidenzia otto macro-aree da curare con attenzione:

Servizio . «Un’accoglienza personalizzata e la rapidità nel rifornire i buffet sono imprescindibili».

. «Un’accoglienza personalizzata e la rapidità nel rifornire i buffet sono imprescindibili». Atmosfera . «Musica rilassante, profumi delicati e un arredamento curato fanno la differenza».

. «Musica rilassante, profumi delicati e un arredamento curato fanno la differenza». Staff . «Divise impeccabili e personale dedicato, inclusi manager e brigata, trasmettono professionalità».

. «Divise impeccabili e personale dedicato, inclusi manager e brigata, trasmettono professionalità». Prodotti . «Qualità superiore e presentazioni scenografiche catturano lo sguardo».

. «Qualità superiore e presentazioni scenografiche catturano lo sguardo». Attrezzature . «Il posizionamento strategico e funzionale dei buffet migliora l’esperienza».

. «Il posizionamento strategico e funzionale dei buffet migliora l’esperienza». Presentazione . «Un layout ordinato e coerenza nelle isole tematiche comunicano attenzione ai dettagli».

. «Un layout ordinato e coerenza nelle isole tematiche comunicano attenzione ai dettagli». Sostenibilità . «La stagionalità e il packaging eco-friendly sono elementi fondamentali oggi».

. «La stagionalità e il packaging eco-friendly sono elementi fondamentali oggi». Tecnologia. «Macchine automatizzate per caffè e controllo delle temperature aumentano efficienza e qualità».

Hotel e colazioni premium: un viaggio culinario

Gli hotel di alto livello, come quello analizzato da Windegger a Dubai, strutturano il buffet in isole tematiche, ognuna dedicata a una categoria di prodotti.

«Bevande, cereali, frutta fresca, latticini, prodotti da forno e affettati sono presentati con un’attenzione maniacale alla qualità e alla disposizione estetica - ha ripreso l'esperto di marketing dell'accoglienza - Ogni area è studiata per offrire un’esperienza visiva e gustativa eccezionale, con elementi scenografici come miele in arnie naturali o spremiagrumi decorativi. L’organizzazione delle isole contribuisce a creare un senso di esplorazione e piacere per l’ospite».

Hotel e colazioni premium: i dettagli che fanno la differenza

Per Windegger la differenza tra standard e premium si percepisce dai dettagli.

«Marmellate artigianali in vetro, yogurt biologici in monoporzioni curate, salmone affumicato di qualità e un servizio di sala impeccabile - ha aggiunto Windegger - Anche la mise en place gioca un ruolo chiave: tovaglioli in stoffa e runner eleganti creano un’atmosfera sofisticata che giustifica un prezzo più alto rispetto a soluzioni più economiche. Ogni dettaglio, anche il più piccolo, contribuisce a creare un’esperienza memorabile».

Hotel e colazioni premium: il futuro tra innovazione sostenibilità

Windegger ricorda che le tecnologie avanzate, come macchine da caffè automatizzate e dispenser eco-friendly, riducono i tempi di attesa e migliorano la sostenibilità.

Manuel Windegger, comsulente ed esperto di maketing dell'accoglienza e dell'alimentazione

«Inoltre, l’integrazione di menu digitali tramite QR code e il rispetto di standard HACCP garantiscono sicurezza alimentare e trasparenza. Investire in innovazione significa non solo migliorare il servizio - ha spiegato l'esperto - Ma anche ottimizzare i costi operativi. La sostenibilità è un altro pilastro fondamentale: Ridurre gli sprechi alimentari e utilizzare materiali biodegradabili sono ormai scelte imprescindibili per gli hotel che vogliono distinguersi».