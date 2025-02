BacalàFest: “I Due Cigni” vince la 14ª Disfida dei cuochi professionisti

È stata inaugurata ufficialmente l’edizione 2025 del GiroBacalà, iniziativa che, fino al 6 aprile prossimo, accompagnerà gli amanti della buona cucina in giro per i ristoranti alla scoperta della straordinaria tradizione del baccalà e dello stoccafisso. Apertura in grande stile presso il Ristorante Alla Lanterna di Fano con, in gara, 7 chef, 7 ristoranti, 7 magnifiche e diverse interpretazioni di baccalà e stoccafisso. Sul gradino più alto del podio è salito il ristorante "I Due Cigni" di Montecosaro (Macerata). La chef Rosaria Morganti ha stupito tutti con la semplicità di “Baccalà, olio e acciughe”, una vera e propria sinfonia di gusti che ha reso davvero protagonista il baccalà abbinato ad un pesce fresco, come l’acciuga, già presente anche nella preparazione della ricetta codificata dello Stoccafisso all’anconitana.

«Siamo molto soddisfatti - afferma Giorgio Sorcinelli, responsabile dell’organizzazione del Festival - della buona riuscita della serata, ma ancora di più siamo soddisfatti dell’impegno crescente dei cuochi e dei ristoratori che presentano le loro creazioni, della qualità delle loro proposte e, più in generale, di quanto negli ultimi anni la manifestazione stia crescendo e si stia ampliando a livello territoriale, di come sempre più strutture decidano di partecipare e di come questo rappresenti una prospettiva di crescita anche per le nostre idee. Il baccalà è davvero una tradizione radicata nella nostra cultura, una tradizione che vale la pena continuare a proporre».

La Disfida è stata, anche quest’anno, un’occasione per conoscere di più e meglio le radici culturali di una tradizione centenaria che da tempo ormai invade le nostre tavole e si sta trasformando da piatto “povero” della cucina contadina a risorsa ricchissima anche per il turismo enogastronomico che, in ogni stagione, si espande dalla costa verso l’interno. Alla serata, svoltasi come da tradizione nel salone delle feste del ristorante Alla Lanterna, condotta magistralmente dal patron Flavio Cerioni e da tutto il suo staff, erano presenti oltre 120 ospiti, componenti della giuria popolare, tra cui l’On. Mirco Carloni, il consigliere regionale Giacomo Rossi, il sindaco di Fano Luca Serfilippi, il vicesindaco e l’assessore dello stesso Comune, Loretta Manocchi e Alberto Santorelli, la vicepresidente Confcommercio Marche Nord, Barbara Marcolini.

Fondamentale, per lo svolgimento della Disfida, è stata la presenza di una giuria tecnica qualificata che ha lavorato in separata sede. Composta dal prof. Corrado Piccinetti, biologo e gastronomo marino, Alfredo Taracchini Antonaros, giornalista gastronomo, rispettivamente presidente e direttore della Giuria, Renzo Ceccacci, presidente Olea, Raffaele Papi, sommelier rappresentante di AIS Marche, delegazione Pesaro, Massimo Foghetti, giornalista, responsabile dell’“Itinerario della Bellezza” e per Confcommercio Marche Nord, Amerigo Varotti.

I premi sono stati assegnati grazie alla somma dei punteggi ottenuti dai voti della giuria popolare e di quella tecnica che si sono ritrovate unanimi nel decretare il vincitore ed assegnare altri premi oltre il primo assoluto:

il premio speciale della giuria tecnica: La Palomba di Mondavio (Pu) con il suo "Torretta di baccalà alla cappuccina" con l'olio "La Spiaggia" del Podere Bertani;

La Palomba di Mondavio (Pu) con il suo “Torretta di baccalà alla cappuccina” con l’olio “La Spiaggia” del Podere Bertani; il premio speciale per il piatto più bello : Piccolo Mondo di Mombaroccio (Pu) per “I passatelli incontrano il baccalà” cucinati con l’olio “Piccolo Mondo”, una produzione propria;

: Piccolo Mondo di Mombaroccio (Pu) per “I passatelli incontrano il baccalà” cucinati con l’olio “Piccolo Mondo”, una produzione propria; il premio speciale tradizione e territorialità : Il Lusitano di Montecassiano (Mc) per “Polenta al sugo rosso di baccalà” cucinato con l’olio dell’Az. Agr. Pirro Luca;

: Il Lusitano di Montecassiano (Mc) per “Polenta al sugo rosso di baccalà” cucinato con l’olio dell’Az. Agr. Pirro Luca; il premio speciale originalità e fantasia : Cibus by Burocchi per il “Baccalà bis” cucinato con l’olio dell’Az. Agr. Senzacqua Giacomo;

: Cibus by Burocchi per il “Baccalà bis” cucinato con l’olio dell’Az. Agr. Senzacqua Giacomo; il premio speciale della giuria popolare: Le 3 Volte di Torremaggiore (Fg) per “Cuore di baccalà, crema di zucca e terra di olive” cucinato con l’Olio di Peranzana dell’Az. Agr. Moffa Salvatore

Fuori concorso e molto apprezzata dagli ospiti la proposta del ristorante 20e15 di Marotta che ha voluto omaggiare la manifestazione con un antipasto dal profumo e dalle consistenze davvero inaspettate, un “Tortino caldo al cuore morbido di baccalà”, perfetta apertura di una cena di grande qualità. Da sottolineare il giro d’olio extravergine d’oliva a chiusura del piatto che ogni partecipante ha saputo abbinare con intelligenza e gusto soprattutto su preparazioni già ben strutturate e saporite.

Il 12 si è aperta anche la nuova e gustosa edizione del tour gastronomico Girobacalà: un viaggio alla scoperta delle migliori declinazioni di stoccafisso e baccalà nei ristoranti delle Marche e fuori regione, per valorizzare la tradizione di uno degli alimenti più consumati, salutari e versatili in cucina, il merluzzo. Girovagando dal monte al mare, fino al prossimo 6 aprile 2025, i viandanti dei sapori, gourmet e appassionati della buona tavola e di questo piatto, potranno gustare ricette diverse di baccalà o stoccafisso nei ristoranti aderenti, al prezzo convenzionato (giorni e menu a scelta degli operatori) di 15 euro (per il baccalà) e 18 euro (per lo stoccafisso).

La storica manifestazione, organizzata dall’Associazione Culturale Viandanti dei Sapori e Confcommercio Marche Nord affiancate da Olea, si fregia del patrocinio del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, della Regione Marche, della Provincia di Pesaro e Urbino e del Comune di Fano. Quest’anno ha visto, per la prima volta, la partecipazione come sponsor tecnico di Giacchini di Ancona, importatore e commerciante fin dal 1900 delle migliori specie di stoccafisso e baccalà.

Qui sotto l’elenco dei ristoranti, delle Marche e non solo, che aderiscono all’iniziativa fino al 6 aprile.

Provincia di Pesaro Urbino

Agli Ulivi, Cartoceto

Alla Lanterna, Fano

Almare Gastronomia, Fano

Antico Furlo, Acqualagna

Borgo del Faro, Fano

Casa Oliva, Colli al Metauro

Da Fiorella, Pesaro

Da Rolando Cucina Dialettale, San Costanzo

La Braveria, Urbania

La Paglia, Marotto di Mondolfo

La Palomba, Mondavio

La Perla, Fano

Lidia’s Bistrot, Fano

Nenè, Urbino

Osteria della Pappa, Fano

Piccolo Mondo, Mombaroccio

Polo, Pasta e Pizza, Pesaro

Uldergo, Pesaro

20e15, Marotta di Mondolfo

Provincia di Ancona

La Baita, Arcevia

Osteria nido dell’Astore, Arcevia

Tavernetta sull’Aia, Trecastelli

Provincia di Macerata

I due Cigni, Montecosaro Scalo

Cibus by Burocchi, Penna San Giovanni

Il Lusitano, Montecassiano

Provincia di Teramo

Zenobi, Colonella

Provincia di Campobasso

Da Adele, Termoli

Provincia di Foggia

Tre Volte, Montemaggiore

Provincia di Udine