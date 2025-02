Aperte le iscrizioni per il primo “Campionato del bergamotto in pasticceria”

Il bergamotto di Reggio Calabria diventa protagonista di una nuova competizione tutta dedicata all'arte dolciaria. L'associazione degli Ambasciatori pasticceri dell'eccellenza italiana (Apei), presieduta dal maestro Iginio Massari, ha infatti annunciato l'apertura delle iscrizioni per il primo “Campionato del bergamotto di Reggio Calabria in pasticceria”, un concorso rivolto ai pasticceri professionisti che vogliono misurarsi con questo agrume dalle qualità uniche. La competizione, aperta a tutti gli esperti del settore senza vincoli territoriali o associativi, mira a valorizzare il bergamotto attraverso creazioni originali e tecnicamente impeccabili.

Apei, presieduta da Iginio Massari, presenta il primo “Campionato del bergamotto”

Il contest, che, ricordiamo, ha ricevuto qualche critica, è riservato a pasticcieri, gelatieri e lievitisti che operano in una pasticceria o in un punto vendita e che abbiano un'attività al pubblico, oltre a essere attivi su Instagram e/o Facebook. I partecipanti dovranno confrontarsi su due sezioni a loro scelta tra “Pasta lievitata”, “Torta da forno” e “Torta gelato”, con l'unico vincolo di utilizzare il bergamotto di Reggio Calabria come ingrediente predominante.

Cosa sapere sul “Campionato del bergamotto di Reggio Calabria in pasticceria”

Le modalità di partecipazione sono chiare e prevedono diversi passaggi. I concorrenti dovranno inviare le proprie ricette attraverso il form presente sul sito apeiitalia.it o via mail all'indirizzo segreteria@apeiitalia.it, specificando le categorie prescelte. La scadenza per la presentazione delle ricette è fissata al 10 maggio 2025. Per le categorie “Pasta lievitata” e “Torta da forno”, oltre all'invio della ricetta sarà necessario spedire i prodotti entro il 22 maggio a Cast Alimenti, a Brescia. La “Torta gelato”, invece, verrà valutata esclusivamente sulla base della ricetta e dei bilanciamenti, senza necessità di spedizione. In parallelo, entro il 10 maggio, i partecipanti dovranno pubblicare una foto del proprio dolce sui social, taggando i riferimenti comunicati dagli organizzatori e inviando la segnalazione della pubblicazione via mail.

Una volta completata la selezione, saranno individuati dieci finalisti, scelti in base alla somma dei punteggi ottenuti nelle due categorie scelte. I migliori pasticcieri accederanno alla finale che si terrà il 19 luglio a Reggio Calabria, nell'ambito del Bergafest, evento dedicato alla celebrazione del bergamotto. Il concorso prevede la valutazione da parte di tre giurie: la giuria tecnica - formata da pasticcieri di livello mondiale, giudicherà il sapore, l'aspetto estetico e l'uso del bergamotto -, la giuria critica, composta da rappresentanti della stampa, assegnerà un premio specifico - e la giuria popolare, che avrà voce nella scelta del dolce più apprezzato dal pubblico. Il vincitore assoluto sarà decretato dalla somma dei punteggi ottenuti nelle due categorie selezionate, assegnati dalla giuria tecnica. Oltre al premio principale, saranno previsti riconoscimenti per il dolce preferito dalla critica e per quello più votato dal pubblico.