Campionato del bergamotto, l'attacco a Massari: «Esclusi i pasticceri reggini»

L'annuncio del primo Campionato del bergamotto in pasticceria, organizzato a Reggio Calabria dal celebre maestro pasticcere Iginio Massari, ha sollevato reazioni critiche. Al centro delle polemiche vi è il mancato coinvolgimento dei pasticceri e delle associazioni di categoria locali, come sottolineato dal presidente nazionale Conpait (Confederazione pasticceri italiani), Angelo Musolino. Una scelta, quella di Apei e Massari, che «ha suscitato indignazione tra i professionisti del settore, che si sono visti esclusi da un evento che avrebbe dovuto valorizzare il loro lavoro e la loro passione», come rimarca Musolino, e che «rischia di trasformare l'evento in una mera operazione di marketing, priva del legame autentico con la comunità e la tradizione».

Campionato del bergamotto, l'evento

L'estate 2025 ospiterà il primo “Campionato del bergamotto in Pasticceria”, un evento dedicato all'agrume simbolo della Calabria e alle sue proprietà nutraceutiche. La competizione si svolgerà dal 18 al 20 luglio sul Lungomare Falcomatà di Reggio Calabria, nell'ambito del Bergafest, festival che celebra il bergamotto e le eccellenze del territorio. I pasticceri professionisti si confronteranno su quattro categorie: lievitati, gelati, torte da forno e torte gelato, utilizzando il bergamotto come ingrediente protagonista. L'iniziativa puntava a valorizzare la versatilità di questo prodotto e a stimolare l'innovazione nel settore della pasticceria italiana.

Iginio Massari, presidente di Apei

Campionato del bergamotto, la polemica

In una nota ufficiale, Musolino - che oltretutto è calabrese - ha evidenziato l'importanza di coinvolgere gli attori locali in un evento che dovrebbe celebrare il bergamotto di Reggio Calabria, considerato un prodotto di eccellenza del territorio : «La decisione di Iginio Massari di annunciare il primo Campionato del bergamotto in Pasticceria senza coinvolgere i pasticceri reggini e le associazioni Apar e Apga rappresenta una scelta discutibile che rischia di compromettere la credibilità e il successo dell'iniziativa. Per valorizzare veramente il bergamotto e le eccellenze calabresi, è essenziale coinvolgere chi, ogni giorno, lavora con passione per mantenere viva la tradizione e l'eccellenza».

Angelo Musolino, presidente di Conpait

Le associazioni locali hanno sottolineato come la mancata collaborazione rischi di penalizzare un territorio che vanta una lunga tradizione dolciaria legata al bergamotto. La scelta di organizzare un evento senza il contributo di artigiani e associazioni radicati nel territorio è stata percepita come un'occasione mancata per promuovere in modo autentico le eccellenze locali. «La decisione di Massari di non coinvolgere le associazioni di categoria ha ulteriormente aggravato la situazione. Queste organizzazioni - dicono da Conpait - svolgono un ruolo cruciale nella promozione e nella tutela delle tradizioni culinarie locali, e il loro contributo sarebbe stato fondamentale per garantire la qualità e la rappresentatività del campionato. Ignorare il loro apporto significa privare l'evento di una parte importante del suo valore e della sua legittimità».

Campionato del bergamotto, valorizzare il territorio

Il ruolo delle associazioni, infatti, viene ritenuto cruciale per preservare e valorizzare le tradizioni culinarie della Calabria. L'assenza di un loro coinvolgimento potrebbe compromettere la rappresentatività e l'impatto dell'iniziativa, che rischia di essere percepita come un'operazione di marketing priva di un reale legame con la comunità: «Questa decisione ha lasciato molti perplessi e ha sollevato diverse questioni riguardo alla rappresentatività e al valore di un evento che dovrebbe celebrare una delle eccellenze del territorio calabrese e soprattutto reggino».