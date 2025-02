Ecco come rendere un hotel accogliente e sicuro per le donne in viaggio

Il mondo dell'ospitalità sta vivendo una trasformazione profonda, guidata dall'evoluzione delle esigenze delle viaggiatrici. Manuel Windegger, esperto di accoglienza e marketing nella ristorazione, getta luce su un mercato in rapido cambiamento. I dati sono chiari: la maggior parte dei viaggiatori mondiali sono donne, ma un alto numero di queste non trova risposte adeguate nei servizi offerti dagli hotel. Il 90% delle viaggiatrici, infatti, dichiara di non avere soddisfatte le proprie esigenze e sette donne su dieci hanno subito episodi spiacevoli durante i viaggi di lavoro. In questo scenario, la sicurezza, l'attenzione al dettaglio e l'offerta di servizi su misura diventano elementi imprescindibili per creare un ambiente davvero «woman friendly». Windegger evidenzia come non basti più un semplice fiore in camera o un piano dell'abergo dedicato: serve una vera rivoluzione nell'ospitalità, capace di rispondere alle specifiche necessità di una clientela femminile in continua crescita.

Hotel per donne in viaggio: il nuovo volto dell'ospitalità

Il settore dell'ospitalità è in piena evoluzione, e questo cambiamento è formato dall'incremento dei viaggi delle donne, sia per motivi di lavoro e sia per piacere. Le strutture ricettive, infatti, si trovano a dover rivedere i propri standard per rispondere a un pubblico sempre più esigente e attento alla sicurezza e al comfort. Manuel Windegger spiega come «oggi, la maggioranza dei viaggiatori mondiali sono donne, ma i servizi offerti non rispecchiano ancora le loro necessità». Questo dato sorprendente rappresenta solo la punta dell'iceberg: l'ospitalità deve reinventarsi per garantire un'accoglienza che metta al centro l'esperienza della viaggiatrice, valorizzando ogni aspetto, dalla sicurezza all'assistenza personalizzata.

L'ospitalità deve reinventarsi per mettere al centro l'esperienza della viaggiatrice, valorizzandone ogni aspetto

Hotel per donne in viaggio: un mercato in evoluzione

I numeri parlano chiaro e indicano un mercato in costante evoluzione. Le statistiche rivelano che il 52% dei viaggiatori sono donne, mentre solo il 48% sono uomini, evidenziando un leggero sorpasso femminile che, però, si traduce in esigenze ben diverse. Windegger fornisce ulteriori elementi di riflessione: «Nove donne su dieci non trovano soddisfatte le proprie richieste e sette su dieci hanno subito maltrattamenti o episodi di stalking durante i viaggi di lavoro». Questi dati mettono in luce una lacuna significativa nell'offerta dei servizi alberghieri, spingendo i gestori a ripensare ogni aspetto dell'esperienza del soggiorno. La necessità di adottare standard elevati e di implementare misure di sicurezza mirate diventa quindi fondamentale per attrarre e fidelizzare una clientela sempre più attenta e consapevole.

Hotel per donne in viaggio: le priorità sono sicurezza e assistenza

Uno dei temi caldi evidenziati da Windegger riguarda la sicurezza durante il soggiorno in hotel. Le viaggiatrici, infatti, necessitano di servizi che possano garantire non solo il comfort, ma anche un ambiente sicuro e protetto.

L'adozione di spioncini sulle porte e serrature a doppia mandata sono aspetti fondamentali per evitare situazioni scomode

«L'adozione di spioncini sulle porte e serrature a doppia mandata rappresenta un aspetto fondamentale per evitare situazioni scomode», spiega l'esperto. Oltre a questi elementi, è indispensabile la presenza di parcheggi riservati, ingressi controllati e, soprattutto, di trasferimenti sicuri tra aeroporti e stazioni. La garanzia di un'assistenza continua, con una reception attiva 24 ore su 24, assicura che ogni richiesta, anche quelle più delicate e relative alla privacy dei dati sensibili, venga gestita in modo tempestivo e professionale. Queste misure, anche se semplici, fanno la differenza per una clientela che si aspetta standard elevati e attenzione in ogni dettaglio.

Hotel per donne in viaggio: la personalizzazione degli spazi

L'esperienza in camera è uno degli aspetti più cruciali per le viaggiatrici, e qui spesso si riscontra un gap importante. Molte strutture offrono camere generiche, pensate per un pubblico unisex o addirittura orientate maggiormente alla clientela maschile. Windegger osserva: «Dalle tisane rilassanti a kit di cortesia che includono pettini, spazzole, assorbenti e prodotti specifici per la cura personale, ogni dettaglio conta». È fondamentale, quindi, ripensare l'allestimento delle camere in modo da offrire un ambiente caldo e accogliente, dove ogni elemento - dalla scelta degli arredi alla presenza di prodotti di bellezza e cura - sia studiato per rispondere alle esigenze di una donna in viaggio. In quest'ottica, l'offerta di un kit di cortesia personalizzato, che va ben oltre le classiche maschere viso e mani, diventa un valore aggiunto che trasforma il soggiorno in un'esperienza davvero confortevole.

C'è bisogno di un'offerta di servizi aggiuntivi che possano semplificare la gestione della vita in viaggio

Hotel per donne in viaggio: l'innovazione a supporto del business travel

Oltre al comfort in camera e agli standard di sicurezza, un'altro componente essenziale per le viaggiatrici e l'offerta di servizi aggiuntivi che possono semplificare la gestione della vita in viaggio. Windegger sottolinea come la possibilità di usufruire di un servizio di parrucchiere veloce o di trattamenti estetici rapidi, realizzati in collaborazione con professionisti locali, rappresentano un elemento distintivo. L'integrazione di soluzioni come il babysitting su richiesta, il servizio in camera senza supplemento e la creazione di spazi conviviali - come i social table nei ristoranti - permette di creare un'atmosfera di comunità e sostegno reciproco. «L'innovazione nell'offerta alberghiera deve andare oltre il tradizionale servizio di accoglienza: bisogna pensare a soluzioni che facilitino ogni aspetto della vita in viaggio», conclude Windegger, evidenziando come questi servizi possano fare la differenza nel business travel femminile.

Hotel per donne in viaggio: verso un'accoglienza woman friendly

Una risposta concreta a queste esigenze è rappresentata dalla certificazione di hotel specializzati, come quella adottata da alcune catene rinomate quali Starhotels.

Manuel Windegger, esperto di accoglienza e marketing della ristorazione

Questa certificazione, promossa da una società francese, attesta che la struttura parametri e standard pensati rispetta appositamente per le viaggiatrici. Non si tratta solo di un riconoscimento estetico, ma di un impegno reale nell'offrire ambienti sicuri, servizi personalizzati e soluzioni innovative. Le strutture certificate consentono alle donne di scegliere in totale sicurezza dove soggiornare, sapendo che ogni dettaglio - dalla gestione della privacy al supporto durante il check-in - è studiata per garantire un'esperienza ottimale. Windegger ribadisce: «l'uomo ha esigenze minori in questo contesto; è la donna che richiede più attenzioni e personalizzazioni nel servizio offerto». Una tendenza che rappresenta il futuro dell'ospitalità, dove l'innovazione e la cura del dettaglio diventano il biglietto da visita di strutture sempre più competitive e attente alle nuove dinamiche di mercato.