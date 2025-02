Già da tempo e sempre più spesso ci troviamo a confrontarci con il concetto di Esg e con la sua importanza fondamentale e imprescindibile nella gestione delle nostre strutture. Ma cosa si intende nello specifico per Esg? Con questo acronimo si intende un insieme di criteri Ambientali, Sociali e di Governance che vengono valutati e considerati da investitori, organizzazioni e imprese per analizzare le performance dell’azienda o di un investimento dal punto di vista di questi aspetti.

Esg: l'importanza di sostenibilità ed etica negli hotel

L'Importanza dell'Esg nel settore dell'ospitalità

Quando ci riferiamo a questi concetti nel settore specifico dell’ospitalità, lo scenario che si presenta ha implicazioni molto più significative rispetto al solo impegno nella riduzione delle emissioni di CO 2 . Gli aspetti coinvolti sono decisamente più ampi e articolati e si riferiscono alle modalità, politiche e azioni con cui l’azienda agisce e si relaziona all’interno dell’intero ecosistema sociale e finanziario in cui è inserita. Citiamo solo alcuni degli aspetti tra i più rilevanti:

Gestione dell’impatto idrico ed energetico Relazioni con dipendenti, fornitori, ospiti e la comunità, che si sostanziano nella promozione e messa in atto di politiche aziendali orientate a un comportamento etico, al rispetto dei diritti e della sicurezza. Collaborazione attiva con le comunità locali per ridurre gli eventuali impatti negativi, favorendo contestualmente la relazione positiva con il territorio, con un orientamento al benessere globale. Introduzione di pratiche e politiche orientate all’inclusività sociale. Il benessere delle risorse umane, ecc.

Questi sono solo alcuni degli aspetti che riguardano questa materia complessa, che per le nostre aziende è diventata imprescindibile per rimanere competitive e, contestualmente, garantire il rispetto del contesto sociale, ambientale e delle relazioni aziendali in cui sono inserite.

Il ruolo cruciale delle certificazioni Esg

Gli Hotel, in particolare, ricevono sempre più frequentemente richieste da parte di agenzie in merito alla posizione che occupano in tema di ESG. In assenza di certificazione, il business rischia di non concludersi. Diventa quindi cruciale per noi essere molto attivi in questo ambito. La nostra Compagnia, Dorchester Collection, invia a tutti i clienti, dopo il check-out, un questionario di soddisfazione in merito al loro recente soggiorno. Da un anno, abbiamo aggiunto una domanda che riguarda la tematica ambientale, ricevendo molti spunti dai nostri ospiti; dimostrazione di quanto l’argomento sia importante e sentito.

L'Importanza della certificazione internazionale

La certificazione, purché abbia una valenza internazionale, aiuta gli hotel a essere riconosciuti e apprezzati anche dalla clientela straniera, e riconosce la gestione ottimale della struttura in termini di sostenibilità e ambiente. È quindi fondamentale che tutte le strutture alberghiere si certifichino e adottino misure sostenibili, perché non c’è più tempo da perdere per lasciare alle nuove generazioni un pianeta sano!