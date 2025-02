Verso la World Sushi Cup: l'Italia cerca il suo campione a Vercelli

Alla presenza del maestro Hirotoshi Ogawa, celebrità indiscussa della cucina giapponese, si è svolta a Milano al ristorante “Shiro” la presentazione della prima Italy Sushi Cup, intesa a decretare chi, dall'Italia, potrà partecipare alla World Sushi Cup. Nata nel 2014, il World Sushi Cup è una competizione annuale che elegge il miglior sushiman non giapponese del mondo. La manifestazione è sostenuta dal ministero giapponese di Agricoltura, silvicoltura e pesca, e promossa dall'Ajsa - All Japan Sushi Association e dal World Sushi Skill Institute. Obiettivo del Wssi è quello di preservare e diffondere la tradizione del sushi, formando chef professionisti in tutto il mondo e certificandone le competenze attraverso rigorosi esami. Per partecipare alla Sushi Cup è richiesto a ogni candidato il superamento del corso di formazione base del Wssi, che assicura la padronanza delle tecniche fondamentali del sushi, unendo la conoscenza delle antiche pratiche tradizionali a un'estrema attenzione per l'igiene.

Italy Sushi Cup: a Vercelli la sfida per la World Sushi Cup di Tokyo

Tutto quello che c'è da sapere sull'Italy Sushi Cup

La fase di selezione italiana è organizzata da Airg (Associazione italiana ristoratori giapponesi) e vedrà impegnati alcuni tra gli chef più esperti e rinomati nell'arte del sushi in Italia. Al vincitore toccherà l'onore di rappresentare per la prima volta il tricolore in occasione delle finali mondiali del World Sushi Cup ad agosto 2025. Dove? A Tokyo, naturalmente. La partecipazione dell'Italia a questo prestigioso appuntamento è un evento da registrare negli annali, ad indicare la maturità e l'eccellenza della proposta gastronomica giapponese in Italia. Vercelli è il luogo prescelto per questa prima edizione. Non è un caso, visto che la cittadina piemontese viene spesso ricordata come la “Capitale europea del riso”: i vercellesi avranno quindi l'opportunità di lanciare un ponte tra la cultura giapponese e quella italiana, unite dall'amore per il bello e per la tradizione culinaria che ruota attorno al riso.

Hirotoshi Ogawa, celebrità indiscussa della cucina giapponese

Il concorso è aperto a tutti gli chef che abbiano maturato un'esperienza di almeno cinque anni come sushiman. I candidati devono risiedere e lavorare in Italia, oppure, se lavorano all'estero, devono avere cittadinanza italiana. È comunque indispensabile essere in possesso del Sushi Proficiency Certificate necessario per attestare la conoscenza delle nozioni-base fondamentali per un sushiman. A giudicare gli chef in competizione sarà una giuria prestigiosa composta dai grandi nomi del sushi internazionale, primo tra tutti lo chef Gentaro Yamazaki, docente emerito di Wssi, selezionato personalmente dal maestro Hirotoshi Ogawa, la star della presentazione milanese.

Fondamentale anche la presenza in giuria di Minoru Hirazawa, nome di spicco della gastronomia giapponese in Italia: un visionario che è stato capace di introdurre il verbo gastronomico del Sol Levante in Italia, sin dal lontano 1972, anno in cui si è trasferito da Osaka a Roma. Il primo sushi bar italiano a Milano fu aperto da Hirazawa nel 1989: il Poporoya, insegna storica, ancora oggi punto di riferimento per tutti i food lovers e gli appassionati di cultura nipponica. Il maestro Hirazawa è anche fondatore e presidente di Airg, associazione con la quale dal 2003 promuove la conoscenza dell'autentica cucina giapponese attraverso attività, corsi, eventi e degustazioni rivolti sia ai professionisti sia agli appassionati.

A Vercelli la prima edizione dell'Italy Sushi Cup

Tra i principali partner e sostenitori dell'Italy Sushi Cup troviamo il riso New Kenji, della vercellese Mundi Riso; il pesce Copromar; Hasegawa per gli strumenti professionali per cucina e sushi; Yamasa per la salsa di soia e derivati; Mizkan per i condimenti da sushi; Kinjirushi per la produzione di wasabi in tutte le forme; Foodex come importatore e distributore di prodotti alimentari giapponesi per l'Horeca; JFC International, azienda leader in Europa nel mercato alimentare asiatico.