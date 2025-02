Il cuoco trevigiano Davide Mion si conferma il “re del museto”

Davide Mion superstar. Il patron della storica locanda "Alla Speranza" di Castelfranco Veneto si è riconfermato campione del mondo del museto al termine della singolar tenzone che a Riese Pio X (Tv) ha visto sfidarsi i 21 norcini finalisti del concorso olimpico 2025. Quest'anno la supersfida, che è inserita nel quadro delle manifestazioni "Porcomondo Suin Generis", ha visto la partecipazione record di ben 72 concorrenti ed ha coinvolto quattro regioni: il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, il Trentino Alto Adige e la Lombardia. Nella sfida a colpi di cotenne il patron della storica locanda "castellana" si è imposto su Mario Vanzo di Riese Pio X e Livio Gentilini di Fanzolo di Vedelago (Tv) saliti sul podio acclamati dai sostenitori locali che hanno riservato loro un tifo da stadio.

Davide Mion, il campione del mondo 2025 del museto

Un successo la serata-evento a Casa Riese con 350 commensali

L'atto conclusivo della supersfida ha avuto come palcoscenico "Casa Riese", il centro culturale sede della Pro Loco di Riese Pio X che con la sua capienza ha potuto ospitare i 350 commensali, gaudenti ed impenitenti, impegnati nell'assaggio dei 21 "museti" finalisti. Unanime il giudizio della giuria presieduta dal professor Mariano Alberton che si è congratulato con tutti partecipanti meritevoli di un elogio particolare poiché portano avanti un'antica tradizione contadina: l'arte della norcineria. Un doverso ringraziamento ha riservato altresì agli amici buongustai giunti da fuori regione, ai giurati, alla Caneva dei Biasio, alla Pro Loco di Riese Pio X, all'Ingorda confraternita del museto presieduta da Matteo Guidolin e al Comune di Riese che hanno collaborato al successo dell'evento.

Mion è vissuto con maiali nell'osteria di famiglia dove ha imparato i segreti del museto

Ma torniamo al vincitore. Per il secondo anno consecutivo la giuria ha proclamato campione del mondo 2025 nonchè "Re della Cotica" Davide Mion. La storia di Davide è strettamente legata alla famiglia. Egli infatti è cresciuto con i maiali nell'osteria di casa aperta 70 anni fa a ridosso delle mura di Castelfranco Veneto. Per oltre trent'anni ha imparato i segreti del museto, istruito prima dal nonno e poi dal padre.

Museto: la cerimonia di premiazione di Davide Mion

Lui rispetta rigorosamente l'ortodossia: una selezione di cotenna e spolpo di testa che non prevede altri tagli - solo sale e pepe e nessun'altra spezia. Se a questo aggiungete la passione (e qualche segreto nella lavorazione che non rivelerà mai) capirete perché anche quest'anno i giurati hanno premiato il "museto" di Davide.

L'albo d'oro: con la duplice vittoria Mion ha raggiunto Pierluigi De Meneghi

Con la vittoria-bis conquistata nell'edizione 2025, Davide Mion ha raggiunto nell'albo d'oro della manifestazione il primo "Re della Cotica", Pierluigi De Meneghi che aveva trionfato nelle edizioni del 2020 e del 2022. Con una vittoria a testa troviamo poi i vincitori delle altre edizioni: Luciano Ceccato di Riese Pio X che si è aggiudicato il trofeo nella prima edizione del concorso (2018), i The Kings of Matcha di Montebelluna (nel 2019) e Luigi Fabian di Castelfranco Veneto (nel 2023), personaggio mitico che ha dedicato la propria vita all'allevamento di suini, animali da cortile e bovini. Barba bianca da Babbo Natale, Luigi Fabian, ora in pensione, nel corso degli anni ha lavorato anche con i bachi da seta, ha coltivato tabacco, ha allestito un vivaio, ha prodotto carne e latte e adesso gestisce una piccola produzione locale, aiutato per la macellazione dal norcino Giorgio Squizzato.

I prossimi appuntamenti di "Porcomondo"

Dopo questa serata clou, il festival "Porcomondo Suin Generis", come l'hanno ribattezzato i membri della Confraternita, non finisce qui. Tanti gli appuntamenti all'insegna del maiale in programma a febbraio:

Giovedì 6 febbraio, nelle sale della Locanda "Alla Speranza" di Castelfranco Veneto protagonisti saranno gli ossi e le martondee, con una cena-evento dal titolo "Ossi? Oh sì! Martondea? Oh Yeah".

6 febbraio, nelle sale della Locanda "Alla Speranza" di Castelfranco Veneto protagonisti saranno gli ossi e le martondee, con una cena-evento dal titolo "Ossi? Oh sì! Martondea? Oh Yeah". Sabato 8 febbraio , alle ore 17.30, un evento molto particolare, l'Aperilibro "Imparati e mangiati" con Slow Food, presso Casa Riese.

, alle ore 17.30, un evento molto particolare, l'Aperilibro "Imparati e mangiati" con Slow Food, presso Casa Riese. Venerdì 14 febbraio , giorno di San Valentino, alle 19.30 presso Ferrowine (Castelfranco Veneto), "Muset & Champagne" in una speciale notte battezzata "Pork in love" edition, ospite d'onore lo chef Massimiliano Alajmo delle "Calandre" (3 stelle Michelin).

, giorno di San Valentino, alle 19.30 presso Ferrowine (Castelfranco Veneto), "Muset & Champagne" in una speciale notte battezzata "Pork in love" edition, ospite d'onore lo chef Massimiliano Alajmo delle "Calandre" (3 stelle Michelin). Chiude la rassegna domenica 23 febbraio alle ore 17 "Pork'n'Jazz" presso l'osteria Berto di Vallà di Riese Pio X.

Ultima chicca: gli organizzatori stanno già lavorando ad un evento "spin off" dedicato alla pasta: il "Carbonara Day". Prendete nota della data: domenica 6 aprile, nella storica sede di Casa Riese.