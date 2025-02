Finger food e appetizer: al via la formazione 2025 dei cuochi catanesi con Sorbello

Con un ricco calendario di incontri e appuntamenti dedicati alla formazione e all'aggiornamento professionale, l'Associazione cuochi Catania, riferimento territoriale della Federcuochi, ha inaugurato la fitta agenda del suo 2025. Nella giornata del 28 gennaio, infatti, all'Esperia Palace Hotel di Zafferana Etnea (Ct), alle pendici del vulcano, si è svolto il primo di numerosi incontri dedicato al tema: “Finger food e appetizer”. Relatore e docente d'eccezione, lo chef Seby Sorbello, patron del ristorante Sabir, all'interno dello stesso Esperia Palace, e cuoco di lunga esperienza e fama di spessore nazionale.

Lo chef Seby Sorbello

Per ben due volte, in passato, presidente di Fic Promotion (il ramo di Federcuochi che si occupa di curare i rapporti con le aziende partner) e per tre volte presidente dei Cuochi catanesi, Seby Sorbello ricopre oggi l'incarico di componente del Cda di Fic Promotion e di responsabile nazionale degli eventi Fic, ruolo che lo vede impegnato in incontri prestigiosi anche in contesti istituzionali, coadiuvato spesso anche dalla Nazionale italiana cuochi. Tra i numerosi impegni associativi, inoltre, Seby è il curatore dell'iniziativa editoriale Fic “L'opera del gusto”, brillante pubblicazione giunta alla sua terza edizione, che esalta con eleganza materie prime, prodotti e professionalità degli chef.

Finger food e appetizer: il corso dello chef Sorbello a Catania

Presenti all'incontro numerosi iscritti all'Associazione cuochi Catania, che ha già raggiunto centinaia di associati e che continua a registrare nuove adesioni con grande entusiasmo, con in prima linea il presidente, lo chef Pietro Arezzi, e il direttivo provinciale. A coadiuvare lo chef Sorbello durante il corso è stato l'associato Calogero Latino. «Desidero ringraziare di cuore il collega e amico Seby Sorbello, grande professionista apprezzato in tutta Italia ed oltre, nonché bandiera prestigiosa della cucina siciliana, in particolare di quella etnea. Con il suo interessante corso, abbiamo inaugurato il nostro nuovo anno di lavoro, dedicando ampio spazio alla formazione dei nostri associati, uno degli obiettivi fondamentali che si pone la nostra Federazione» ha detto a margine dell'incontro il presidente Arezzi.

Gli appetizer creati da chef Seby Sorbello durante il corso a Catania

Molto eleganti e intriganti le realizzazioni gastronomiche dello chef Seby Sorbello, in grado di conquistare gli ospiti di un evento: dal Riccio nello scoglio all'Omaggio all'Etna, dalla Torta di patate alla norma alla Cernia alla carbonara, e molti altri, con un punto di riferimento sempre presente: il vulcano Etna a rappresentare un faro per la ristorazione siciliana. Tutte preparazioni che sono state supportate da un ricettario dettagliato, di cui gli associati hanno fatto tesoro. Apprezzamento per l'evento formativo inaugurale, infine, è stato espresso anche dal presidente dell'Unione regionale cuochi siciliani, Rosario Seidita, che ha fatto giungere i suoi saluti a tutto il direttivo provinciale.