Lo chef Pietro Arezzi è il nuovo presidente dell’Associazione Cuochi Catania, punto di riferimento per l'Unione Regionale Cuochi Siciliani e la Federazione Italiana Cuochi nella provincia etnea.

Originario di Catania, Arezzi, 41 anni, è executive chef in una rinomata struttura ricettiva e di catering del territorio. Da sempre appassionato del mondo culinario, ha trascorso gran parte della sua carriera tra i fornelli. Succede alla collega Alessandra Ragusa e, nel precedente mandato, aveva già ricoperto il ruolo di vicepresidente provinciale.

Da sinistra, Seby Sorbello,Pietro Arezzi e Rosario Seidita

La sua elezione, avvenuta per acclamazione, si è svolta durante una riunione del nuovo direttivo provinciale tenutasi a Misterbianco (Ct), alla presenza del presidente dell’Unione Regionale Cuochi Siciliani, Rosario Seidita, e del dirigente nazionale FIC, Seby Sorbello.

Nel corso dell'incontro sono stati ridefiniti gli incarichi e gli obiettivi dell’Associazione Cuochi Catania. Ecco la nuova composizione: Pietro Arezzi è presidente, Enrico Lavernier vicepresidente, e il consiglio direttivo include Seby Sorbello, Rosario Cantarella, Salvatore Scalora, Mirko Pappalardo e Daniele Negretti. La segreteria provinciale è affidata a Valeria Messina.

«Facciamo i migliori auguri a Pietro Arezzi per questo nuovo incarico, impegnativo ma ricco di soddisfazioni sia a livello umano che professionale - hanno dichiarato Rosario Seidita e Seby Sorbello - Pietro conosce profondamente ogni aspetto del nostro mestiere e saprà certamente affermarsi come un valido punto di riferimento per tutti i nostri associati, portando avanti il lavoro che la Federazione Italiana Cuochi ha costruito negli anni». Anche Rocco Pozzulo, presidente nazionale Fic, ha inviato i suoi auguri di buon lavoro al nuovo presidente.

© Riproduzione riservata