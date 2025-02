È di Claudio Colombo il miglior “Panettone tradizionale milanese”

Il 3 febbraio, giorno di San Biagio, quando per tradizione si degusta l'ultima fetta del panettone natalizio, è stato assegnato il riconoscimento Euro-Toques Italia e Accademia Maestri del lievito madre e del panettone italiano per il miglior "Panettone tradizionale milanese in Lombardia”. Sugli scudi Claudio Colombo, alla guida della Pasticceria Colombo di Barasso (Va). Riceve il testimone da Maurizio Bonanomi (Pasticceria Merlo di Pioltello, Milano).

Claudio Colombo con Alfonso Pecoraro Scanio

Panettone artigianale, promuovere le eccellenze locali

La cerimonia si è svolta a Milano nelle sale dello Starhotels E.c.ho diretto da Lucia Basile, che ha fatto gli onori di casa mettendo l'accetto sul concetto di ospitalità sostenibile, un tema sempre più rilevante in un contesto generale che guarda con sempre maggiore intensità alla tutela dell'ambiente. Una conferma dell'impegno nella promozione delle eccellenze locali anche nell'ottica della valorizzazione dei prodotti artigianali. Proprio come il panettone.

Il miglior panettone tradizionale milanese in Lombardia

Un appuntamento di rilievo, confermato dai saluti (in presenza) di Barbara Mazzali, assessore al Turismo, marketing territoriale e moda della Regione, e di Emmanuel Conte, assessore alle Risorse finanziarie, economiche e patrimoniali del Comune di Milano. L'evento è stato organizzato dalla Fondazione UniVerde in collaborazione con Euro-Toques Italia, Accademia del lievito madre e del panettone italiano, Starhotels E.c.ho Milano, La Cucina Italiana, FedeGroup e con il supporto dei media partner Italia a Tavola, Gusto H24, Italpress e Teleambiente.

I protagonisti della giornata: Emmanuel Conte, Claudio Gatti, Claudio Colombo, Alfonso Pecoraro Scanio, Barbara Mazzali, Enrico Derflingher, Lucia Basile

Tra gli obiettivi, una forte spinta per sensibilizzare sull'importanza della cucina italiana e dei suoi prodotti artigianali. Il Panettone artigianale si è fatto ambasciatore della candidatura Unesco 2025 della Cucina italiana a patrimonio culturale immateriale dell'umanità.

Panettone artigianale, simbolo della tradizione gastronomica

Alfonso Pecoraro Scanio, presidente Fondazione UniVerde, ha ricordato che il panettone è uno dei simboli della tradizione gastronomica italiana, dal nord al sud e all'estero. Un prodotto presente nell'elenco dei Prodotti agroalimentari tradizionali istituito dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Sono oltre 5 mila tra frutta, trasformati e ricette, un corpus che crea il più grande catalogo di biodiversità agroalimentari che c'è al mondo. Sulla base di questo la cucina italiana ha tutti i titoli per candidarsi come eccellenza mondiale.

Passaggio di consegne tra Maestri. A Maurizio Bonanomi succede Claudio Colombo

Panettone artigianale, i valori della Pasticceria Colombo

Claudio Colombo, raggiante tra Enrico Derflingher e Claudio Gatti, presidenti di Euro-Toques Italia e International e dell'Accademia Maestri del lievito madre e del panettone italiano, ha posto l'accento sull'attività di famiglia della Pasticceria Colombo, che ha avuto inizio su spinta e progetto dei genitori nel 1985. Oggi la famiglia si è allargata e allo spirito di artigianato puro si è affiancato quello imprenditoriale. L'offerta spazia tra pasticceria, cioccolateria, gelateria, caffetteria e panetteria. Tra i due punti vendita di Barasso e Comerio, nella provincia di Varese, operano una quarantina di addetti. E i risultati si vedono. Il riconoscimento di oggi si aggiunge a quelli di Pandoro migliore d'Italia (2020 e 2021), di finalista nella Coppa del mondo del Panettone al cioccolato (2021) e di vicecampione nella Coppa del mondo del Panettone (2022).