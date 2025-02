Emergente Sala: i vincitori della semifinale Centro-Sud volano in finale a Monza

In un clima di grande collaborazione e professionalità si è svolta a Roma la semifinale di Emergente Sala 2025, la competizione riservata agli under 30 della selezione Centro-Sud. Negli ultimi anni il contest, ideato dal critico enogastronomico Luigi Cremona e da Lorenza Vitali di Witaly, insieme agli altri tre unici del genere in Italia (Emergente Chef, Emergente Pizza ed Emergente Pastry), ha fatto scoprire e valorizzare numerosi talenti. Molti concorrenti sono poi diventati protagonisti affermati nel settore della ristorazione e dell'ospitalità in professioni come maitre, camerieri e personale di sala, categorie della ristorazione troppo spesso sottovalutate. Sono risultati vincitori quattro tra gli undici concorrenti finalisti che si sono sfidati nei due giorni della manifestazione romana, dimostrando competenza e professionalità sia alla "Cena di Gara" svoltasi all'Hotel Villa Agrippina Gran Melià che un notevole livello culturale nella "Prova Orale" svoltasi il giorno successivo nella Sala Consiliare di Palazzo Valentini, sede della Provincia.

A Roma si è tenuta la semifinale di Emergente Sala Centro-Sud

Emergente Sala, i vincitori della semifinale Centro-Sud

Ecco i quattri vincitori

Gabriele Bove del ristorante Pashà a Conversano (Ba), Puglia

del ristorante Pashà a Conversano (Ba), Puglia Valerio Cesaroni del ristorante Sintesi* ad Ariccia (Rm), Lazio

del ristorante Sintesi* ad Ariccia (Rm), Lazio Maria Antonella Di Renzo del ristorante Elementi Fine Dining del Borgobrufa SPA Resort a Torgiano (Pg), Umbria

del ristorante Elementi Fine Dining del Borgobrufa SPA Resort a Torgiano (Pg), Umbria Raffaele Semplice del ristorante Re Santi e Leoni* a Nola (NP), Campania

I partecipanti di Emergente Sala Centro-Sud che accedono alla finale

Accederanno così alla finale dell’edizione 2025 a Monza, all'Hotel De la Ville e a Villa Reale il 28 e 29 aprile, insieme agli altri finalisti emersi dalla selezione del Centro Nord svoltasi a Merano lo scorso novembre in partnership con il Merano Wine Festival.

A valutarne la professionalità, nell'evento romano, è stata una qualificata giuria di giornalisti e di rappresentanti di aziende partner dell'iniziativa: Ambrogio Sanelli, Acqua Maniva, AIS Lazio, Caseificio Barlotti, Cantina dei Quinti, Consorzio per la tutela del Franciacorta, Famiglia Cotarella, Filicori Zecchini, Goeldlin, The King Fish Company, Opera Olei, Pallini e Rago Group.

Emergente Sala, la semifinale Centro-Sud

Anche per gli altri partecipanti alla competizione non sono mancati applausi e apprezzamenti. Tutti hanno dimostrato la loro preparazione nell'accoglienza, in equilibrio tra l’eleganza del gesto, patrimonio dei vecchi maestri di sala, e la modernità di questo mestiere, sempre più complementare del lavoro in cucina. Hanno anche saputo anche raccontare le caratteristiche e il processo produttivo dei vini selezionati e rispondere ad ogni eventuale domanda degli ospiti. Il giorno successivo a Palazzo Valentini hanno poi avuto modo di dimostrare il loro livello culturale rispondendo alle domande su temi specifici del mondo della ristorazione e non solo.

Questi i loro nomi:

Bruno Manfredini del ristorante Pepe Nero a Capodimonte (Vt), Lazio

del ristorante Pepe Nero a Capodimonte (Vt), Lazio Mariaconcetta Marchio del Ristorante San Domenico a Pizzo Calabro (Vv), Calabria

del Ristorante San Domenico a Pizzo Calabro (Vv), Calabria Flaviu Markus del ristorante Campocori dell’Hotel Chapter, Roma (Rm), Lazio

del ristorante Campocori dell’Hotel Chapter, Roma (Rm), Lazio Andrea Rosario Presti del ristorante Pepe Rosa a Capo d’Orlando (Me), Sicilia

del ristorante Pepe Rosa a Capo d’Orlando (Me), Sicilia Aurora Protano del ristorante Pipero* a Roma (Rm), Lazio

del ristorante Pipero* a Roma (Rm), Lazio Giorgio Slocchia del ristorante Rotta a Giuianova (Pe) Abruzzo

del ristorante Rotta a Giuianova (Pe) Abruzzo Luigi Volpe del ristorante Carnoso Divino a Pozzuoli (Na), Campania

I partecipanti di Emergente Sala Centro-Sud

I piatti serviti agli ospiti della "Cena di Gara", ideati dallo chef Alfonso D’Auria del ristorante Follie di Villa Agrippina Gran Melià, sono stati il Tortello di genovese di manzo,il suo brodo e sfoglia di cipolla, la Ricciola Thr King Fish Company alla brace, yogurt alle erbe e finocchi, il dessert di caffè Filicori Zecchini, cioccolato,liquirizia e cognac. Il pane servito era di una selezione di farine Agugiaro&Figna Molini. In abbinamento, i vini di una selezione di Franciacorta del Consorzio, della Famiglia Cotarella e della Cantina dei Quinti. Acqua Maniva e liquori Pallini. La gestione del servizio è stato curato da Sergio Frasca, F&B Manager del restort.

Alla cerimonia della premiazione a Palazzo Valentini sono intervenuti rappresentanti delle istituzioni come il Senatore Giorgio Salvitti, consigliere del Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, Fabrizio Santori, Consigliere dell’Assemblea Capitolina e Alessandro Dimizani, Sindaco del Comune di Lugnano in Teverina insieme a Luciano Morlacchi, Direttore Marketing di Touring Editore, che ha presentato la nuova edizione 2025 della “Guida Ristoranti” del Touring Club Italiano.

Emergente Sala, i premi speciali

Alla cerimonia conclusiva sono stati assegnati anche alcuni premi speciali.

A Bruno Manfredini del ristorante Pepe Nero a Capodimonte (Vt), Lazio è stato assegnato il “Premio al miglior Pane” in collaborazione con Agugiaro & Figna Molini, rappresentati dalla Marketing Strategist Nadia De Ruosi.

Alla presentazione della "Guida Ristoranti" del Touring Club Italiano sono stati consegnati i premi speciali alle strutture segnalate.

Premio Top di Domani è andato a Tommaso Quierini e Olivia Cappelletti (Luca’s, Firenze) e ad Alessandro Piantedosi (Il Bulbo, Avellino).

è andato a (Luca’s, Firenze) e ad (Il Bulbo, Avellino). Premio Buona Cucina a Casalura (Cirò)

a (Cirò) Premio Miglior Servizio di Sala a Italo Da Ponte (Origine del Grand Hotel San Gemini, San Gemini) e ad Andrea Massimino (Sapio, Catania)

a (Origine del Grand Hotel San Gemini, San Gemini) e ad (Sapio, Catania) Premio Miglior Novità a Orma (Roma) e al Charleston (Palermo)

Finale conviviale al Punto Touring in Piazza Santi Apostoli 62. Il servizio del buffet è stato curato dagli allievi dell’Istituto Pellegrino Artusi di Roma che insieme ai professori hanno collaborato alla preparazione di una serie di interessanti finger food. Villa Agrippina Gran Melià vanta 5 stelle ed è membro di The Leading Hotels of the World, non lonatano dal Vaticano, Piazza Navona e Trastevere. La struttura, che sorge sulle rovine della storica Villa della prima imperatrice romana, ospita, tra i vari outlet ristorativi, il ristorante fine dining Follie, e un giardino d’inverno.