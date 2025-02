Accoglienza romantica: come gli hotel possono valorizzare San Valentino

San Valentino rappresenta un’opportunità importante di business per gli hotel, ma per distinguersi è fondamentale superare le solite proposte “standardizzate”. «Le classiche offerte con cigni di asciugamani, petali di rosa e candele risultano scontate e poco igieniche», spiega Manuel Windegger, consulente esperto di accoglienza e marketing della ristorazione. Per rendere davvero attrattivi i pacchetti romantici, gli albergatori devono puntare su esperienze esclusive e su servizi aggiuntivi che valorizzino il soggiorno. «Dare la possibilità di un check-in anticipato e un check-out posticipato, offrire la cena o la colazione in camera con un menu tematico o un’esperienza benessere privata sono dettagli che possono fare la differenza», sottolinea Windegger. Ecco le migliori strategie per trasformare San Valentino in un’occasione di successo per l’hôtellerie.

San Valentino in hotel: i pacchetti su misura

San Valentino è una data molto attrattiva, soprattutto se cade nel weekend. Tuttavia, quando la festa degli innamorati si colloca in giorni feriali, molti hotel propongono una “settimana di San Valentino” per incentivare le prenotazioni.

«È fondamentale strutturare il prezzo del pacchetto in base ai servizi offerti, in modo da rendere il soggiorno un’esperienza completa e senza pensieri», suggerisce Windegger. Tra le strategie vincenti, offrire condizioni vantaggiose come un check-in anticipato e un check-out posticipato fino alle 14, per consentire agli ospiti di godersi appieno il soggiorno.

San Valentino in hotel: esperienze esclusive e servizi premium

Per elevare la proposta, gli hotel possono includere servizi premium come l’accesso alla spa o trattamenti benessere esclusivi. «Un’idea vincente è la private spa, che consente alla coppia di usufruire dell’area benessere in totale privacy per 30-40 minuti», afferma Windegger. Anche la possibilità di cenare in camera con un menu speciale preparato dallo chef rappresenta un plus: «Ovviamente l’hotel deve essere strutturato per garantire un room service di qualità». Inoltre, la colazione in camera la mattina successiva aggiunge un ulteriore tocco romantico.

San Valentino in hotel: i dettagli che fanno la differenza

Per rendere ancora più speciale l’esperienza, l’attenzione ai dettagli è cruciale. «Un aperitivo con bollicine in camera, con prosecco, Franciacorta o champagne, è sempre apprezzato», consiglia Windegger. Anche la proposta di snack raffinati, come finger food o tartine, può arricchire l’offerta. Inoltre, per chi vuole stupire la propria metà con una proposta di matrimonio, gli hotel possono offrire servizi su richiesta, come una serenata personalizzata.

San Valentino in hotel: un’offerta flessibile per ogni budget

Non tutte le coppie hanno lo stesso budget, quindi è utile proporre diversi livelli di pacchetti: base, intermedio e premium.

«A San Valentino i clienti spesso non badano a spese, ma è sempre bene offrire opzioni differenziate», spiega Windegger. Gli hotel devono anche valutare con attenzione le collaborazioni con i cofanetti regalo, che spesso riducono i margini di guadagno e comportano lunghe attese nei pagamenti. «Molte strutture accettano prenotazioni con cofanetti solo in giorni prestabiliti o applicano sovrapprezzi per compensare i costi», aggiunge l’esperto.

San Valentino in hotel: cosa accade all’estero?

Le proposte di San Valentino all’estero sono spesso più audaci rispetto a quelle italiane.

«A Parigi esistono love hotel con tariffe a partire da 35 euro a notte, dove è possibile acquistare in reception oggetti dedicati a una notte di passione», racconta Windegger. Anche il concetto di motel è diverso: «All’estero è considerato un motor hotel per brevi soste, mentre in Italia è spesso associato a incontri clandestini». Inoltre, le grandi catene alberghiere internazionali stanno sperimentando formule innovative, come spa private con sushi e champagne, per soddisfare ogni esigenza.

San Valentino è quindi un’occasione da non sottovalutare per gli hotel. Offrire esperienze autentiche e curate nei dettagli può fare la differenza tra una proposta standard e un pacchetto davvero memorabile.