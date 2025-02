Tiki, Timeless e Sabina: i nuovi bicchieri RCR debuttano a Francoforte

Due nuovi bicchieri della serie Tiki - dedicati alla maschera napoletana di Pulcinella e all'iconica maschera che rappresenta Venezia - e poi ancora nuovi calici della linea classica Timeless dedicati alla mixology e una nuova linea chiamata Sabina. Sono molteplici le novità che RCR Cristalleria Italiana presenta alla fiera Ambiente 2025 di Francoforte. I due nuovi bicchieri Tiki, la linea ispirata alle maschere italiane, portano ulteriore colore e carattere alla tavola. Impilabili, versatili e votati alla mixology (ma adatti anche a succhi e bevande analcoliche), questi bicchieri completano una collezione già vincitrice del prestigioso Tableware International Award of Excellence 2024 nella categoria Casual Glassware.

Lo stand di RCR Cristalleria Italiana alla fiera Ambiente 2025 di Francoforte

«Siamo partiti dalla trasformazione del bicchiere tiki dalla ceramica al vetro - spiega il ceo di RCR, Roberto Pierucci - dato che il nostro impegno è stato rivolto al passaggio in vetro di tutta la linea dedicata alla mixology, dai jigger ai calici. In questo caso abbiamo scelto di portare l'iconografia tiki in chiave italianizzata, valorizzando la nostra tradizione con le maschere. Sono stati pensati per coniugare estetica e performance, offrendo un'esperienza di collezionismo unica per bartender e appassionati». È un approccio specifico quello adottato da RCR. «Il rapporto tra il mondo della mixology e i nostri prodotti è iniziato con un colpo di fulmine tra le caratteristiche del nostro materiale e le esigenze tecniche ed estetiche richieste dai bartender - aggiunge - Siamo diventati non solo produttori di vetro di qualità, ma creatori di strumenti ideati dai professionisti stessi».

RCR: il classicismo di Sabina e della "superlinea" Timeless

Spostandosi alla tavola e ai calici, anche la collezione Timeless dall'eleganza lineare, che rappresenta un esempio di come RCR coniughi innovazione e classicità, si arricchisce di quattro nuovi calici dedicati all'arredo tavola che, grazie al suo design distintivo, arricchisce le tavole di ristoranti, locali e case private. «Andiamo a rafforzare una tendenza che abbiamo notato negli ultimi anni, soprattutto nella ristorazione - spiega il manager - ovvero quella delle “superlinee”. Quando un decoro o un impianto di design diventa interessante (e qui parliamo della linea storica di RCR, una delle tre best seller) andiamo ad estenderla per cui si va oltre i calici estendendosi all'intero corredo da tavola e cucina. Nello specifico quest'anno lanciamo alcune referenze Timeless più leggere, allineate esteticamente anche se innovative per struttura».

Il ceo di RCR Cristalleria Italiana, Roberto Pierucci

Anche la linea Sabina, dal design ispirato all'Art Deco, «è un ritorno al classico che risponde soprattutto alla domanda del segmento catering e banqueting - spiega il ceo - dove si cercano linee leggere ed eleganti, ma capaci di resistenza e adattabilità». Si caratterizza per le linee dritte e moderne, trasmettendo un senso di minimalismo sofisticato, in grado di conquistare anche i professionisti e i consumatori più esigenti. «RCR vuole portare innovazione nell'arredo tavola - afferma Fabio Lupi, direttore sales & marketing. I nostri nuovi lanci consentono ai professionisti di avere a disposizione prodotti che coniugano performance a design distintivi e all'utilizzatore casalingo di avere accesso a prodotti versatili e di alta qualità, tutto made in Italy. Vogliamo aiutare gli operatori del settore a esprimere uno stile riconoscibile e unico e le persone a casa a godersi i momenti di gioia in compagnia».

RCR e l'innovazione per cinque sensi

C'è dunque un'accelerazione nello sviluppo di calici da contenitore a strumento. «Sulla base dell'esperienza con l'Horeca negli ultimi anni, il passaggio non è ancora completato - chiosa Pierucci - perché contano molto ancora la presenza e lo stile. È vero però che prima venivano chieste una certa capacità del bicchiere e le dimensioni, adesso si cerca il design per accostamenti specifici. E noi iniziamo a collaborare con partner che si occupano di arredotavola per sposare lo stile dei bicchieri a posate e piatti”. E questo vale anche per la mixology, “un segmento nel quale un tempo contavano come strumenti generici, ora invece ci sono un'attenzione e una specializzazione peculiari».

Viene da chiedersi come si riescano a conciliare tecnica e bellezza, ma per il ceo la risposta è facile: «È proprio nella ricerca di design nella sua accezione pratica che si lavora - spiega - perché il design è bellezza e praticità allo stesso tempo. Bere è veramente l'atto più naturale, ripetiamo tante volte in una giornata senza pensarci. Per questo noi lavoriamo su tutti i cinque sensi: sulla bellezza estetica per dare piacere agli occhi, sulla forma per favorire l'esperienza dei profumi e dei sapori, sulla leggerezza al tatto, ma anche per l'aspetto uditivo… non a caso il cristallo è diventato famoso proprio come vetro sonoro e il critallino (senza piombo) mantiene la sonorità del brindisi».

In quest'ottica le frontiere dell'innovazione si spingono sulla componenete chimica dei prodotti, sulla trasparenza e purezza che devono garantire l'eccellenza. Quindi tecnica e fashion devono trovare un punto di incontro. La presenza ad Ambiente segna dunque l'inizio del format “Around the world”, un roadshow che porterà RCR a fiere, esposizioni e competizioni di bartending in tutto il mondo, con un concept unico ed emozionante, pensato per incarnare i valori e lo stile distintivo dell'azienda. La mongolfiera vuole rappresentare le qualità distintive del vetro sonoro superiore Luxion: resistenza, per affrontare un viaggio lento, lungo e duraturo; leggerezza, per liberarsi sopra mondi inesplorati; e brillantezza, come un'orbita luminosa di bicchieri che accende il mondo.