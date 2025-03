Abbiamo sollevato la toque a Pietro Fontana: instancabile, determinato e passionale

Pietro Fontana (classe ‘83) inizia a lavorare da giovanissimo, diviso tra l’attività di vendita di prodotti alimentari accanto al padre e la gavetta serale nelle pizzerie di provincia. Successivamente trascorre tre anni in Germania, dove, oltre a perfezionarsi nel lavoro al banco, apprende tutti gli aspetti della gestione di una pizzeria.

Pietro Fontana

Il rientro in Italia e la formazione

Al ritorno lavora presso diverse pizzerie del casertano e del napoletano, affinando la sua esperienza. Nel frattempo, segue corsi di perfezionamento sugli impasti con grandi maestri come Giorilli e Bonci, ampliando le sue competenze e approfondendo nuove tecniche.

La nascita del progetto “I Fontana”

Nel 2019, insieme alla moglie Melania Panico, Pietro decide di dare vita a un progetto personale. Nasce così “I Fontana”, che prende avvio con l’apertura di I Fontana Pizzeria a Somma Vesuviana (NA) il 6 marzo 2020, proprio alla vigilia della chiusura per la pandemia. Nonostante le difficoltà iniziali, Pietro resiste alle sfide del momento e continua a sviluppare la sua idea.

Pietro Fontana e la moglie Melania Panico

I Fontana Pizzeria: l'evoluzione e le nuove aperture

Nel maggio 2022, sempre a Somma Vesuviana, il progetto si amplia con I Fontana Rustico, un locale dedicato alla pizza in teglia e ai fritti. A fine 2022 arriva anche I Fontana Deluxe a Pomigliano d’Arco, specializzato in pizza in pala, padellini e pizza romana, attualmente fermo per mancanza di personale.

Gli interni di I Fontana Pizzeria a Somma Vesuviana (Na)

Il locale può ospitare circa 140 coperti interni, a cui, durante l’estate, si aggiungono 120 coperti esterni. Il menu autunnale è il frutto di un attento lavoro di selezione dei prodotti e dell’apprendimento di nuove tecniche di cucina, con proposte che uniscono tradizione e innovazione.

I Fontana Pizzeria: le novità del menu

Tra gli starter, spicca la pizza nel ruoto Vecchio Ricordo, realizzata con impasto al criscito, farina di grano e cereali, e condita con tre tipologie di pomodori del Vesuvio (rosso, arancione e giallo) saltati in padella, origano di montagna, aglio fresco tagliato a mano e olio.

La pizza Evoluzione Scarola

Nella sezione Pizza Concept, emergono creazioni originali come la Metamorfosi di carciofi, preparata con colata di pecorino dei Monti Lattari, carciofi arrostiti, provola di Jersey, pesto di aglio orsino, tartufo nero Uncinatum, maggiorana, pepe di Sarawak e olio. La Evoluzione Scarola si distingue per il suo abbinamento di fior di latte di Jersey, scarola riccia a crudo, colatura di alici di Cetara, olive itrane, papaccelle in agrodolce, primo sale e olio. Infine, la Sotto Terra propone un mix raffinato di provola di Jersey, funghi porcini freschi saltati al burro, funghi porcini a crudo, sale Maldon, pepe di Sarawak, tartufo nero pregiato, melagrana, germogli e olio.

Botta e risposta con Pietro Fontana

Da bambino cosa sognavi di diventare?

Imprenditore

Il primo sapore che ti ricordi?

Il latte

Qual è il senso più importante?

Gusto che se la gioca con la vista perché una pizza buona deve avere anche una presentazione esteticamente accattivante

La pizza più difficile che tu abbia mai realizzato?

La marinara

Come hai speso il primo stipendio?

Ho comprato attrezzi per aggiustare il mio kart

Quali sono le pizze che nella vita non si può assolutamente fare a meno di provare?

Margherita e marinara

Cosa non manca mai nel frigo di casa tua?

La coca cola

Qual è il tuo cibo consolatorio?

Il pomodoro fresco

Che rapporto hai con le tecnologie?

Direi molto buono. Imparo abbastanza in fretta

All’Inferno ti obbligano a mangiare sempre una pizza: quale?

Pizze con i frutti di mare, in particolare quelle in cui vengono disposti sull’impasto con i gusci

Chi inviteresti alla cena dei tuoi sogni?

Da grande appassionato di cucina il grande Cannavacciuolo

Quale quadro o opera d’arte rappresenta meglio la tua pizza?

Un quadro di Picasso

Se la tua pizza fosse una canzone quale sarebbe?

La vita mia di Amedeo Minghi