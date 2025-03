Pizzeria “C’era una volta”: storia di un successo di famiglia

Il “C’era una volta” è un ristorante pizzeria nel cuore di Pesaro. Un punto di riferimento dal 1976. E questa, se vogliamo, è già una storia. Come in ogni fiaba il “c’era una volta” riporta a un periodo magico, ma in questo caso con una dimensione amplificata, se non altro per Monica Mazzarella e Gilberto Petroccione, che guidano il locale dal 1984.

Gilberto Petroccione e Monica Mazzarella, titolari della pizzeria C'era una volta di Pesaro

C’era una volta… e c’è ancora: la storia di Monica e Gilberto

«Ci siamo conosciuti qui nel 1980 - racconta Monica - Io barista e Gilberto pizzaiolo. Eravamo vicini…». Succede. Solo che Monica aveva 15 anni e Gilberto 21. La coppia ha bruciato le tappe in tutti i sensi. Coniugi e titolari, oggi lei ha 59 anni e Gilberto 64, sono aiutati anche dal figlio William, che di fatto è nato nel locale nel 1983. Questi i numeri su cui si basa il “Cera una volta” di oggi, che sviluppa 90 coperti più una trentina nel dehors riscaldato. Da maggio a ottobre se ne possono aggiungere ancora con i tavoli estivi su strada.

Il team della pizzeria C'era una volta di Pesaro

«Si lavora sodo e siamo una bella squadra ricca di una dozzina di persone - spiega Monica Mazzarella - Il senso di famiglia è compatto, tant’è che abbiamo coinvolto anche il figlio di mia sorella, Mattia. C’è bisogno di forze nuove, perché dopo il Covid trovare personale non è un gioco. La prova del nove? Tra mattina e sera mi divido tra sala e cucina». Un bel darsi da fare, ma il menu fa girare i coperti a pieno regime. La carta è davvero lunga sia in cucina sia in pizzeria (150 voci).

Pizzeria “C'era una volta”, Pesaro e la pizza Rossini

«Il nostro cavallo di battaglia - sottolinea Monica - è la pizza Rossini con le sue numerose varianti. Quella di base prevede pomodoro, mozzarella, uova sode e maionese. Va alla grande anche la Pdm, che non è altro che una Rossini con patate arrosto, guanciale e maionese in abbondanza. A Pesaro la maionese è d’obbligo, tradizione radicata. Qui la pizza la esige». Il ristorante punta deciso su una cucina di carne e sui primi piatti, pasta fatta in casa. Punto fermo i passatelli, in brodo o con funghi, salsiccia, formaggio di fossa, olio evo.

La pizza Rossini della pizzeria C‘era una volta di Pesaro

Pizzeria “C'era una volta”, I Pelati di Cirio Alta Cucina

L’offerta è comunque a ventaglio tanto da mettere quasi in imbarazzo. Un decina di antipasti e una cinquantina di primi e poi la carne con oltre venti opzioni. Filo conduttore tra mondo pizza e ristorazione il pomodoro. «Da almeno tre decenni - puntualizza Monica Mazzarella - siamo con Cirio Alta Cucina. Tutti i sughi e le basi pizza nascono da I Pelati. Ne consumiamo 150 barattoli alla settimana». È detto tutto.