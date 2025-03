Salvatore Lionello e il percorso della pizza “diversamente napoletana”

Quest’anno compirà 38 anni, un uomo maturo, ma Salvatore Lionello, artista e imprenditore della pizza, i conti con serietà e impegno li ha fatti da tempo. Anche in modo altalenante, passando, giovanissimo, dal bar pizzeria di famiglia alla fatica di muratore, al ritorno a casa nel Casertano per piantare radici con pensiero e determinazione nel mondo pizza.

Salvatore Lioniello

Oggi è un pizzaiolo di successo con alle spalle un palmares di peso. Solo per citare i riconoscimenti più freschi, la 10ª posizione nella classifica 50 Top Pizza Italia 2024 e la 21ª nella Top World, più la “Performance dell’Anno 2024 Robo Award”. Da aggiungere i Tre Spicchi per la Guida Pizzerie d’Italia Gambero Rosso 2025 con 93/100.

Da Lionello, un palmares che parla chiaro

Salvatore, il Pizzaiolo con il Cappello, definizione che è ormai una seconda pelle e una caratteristica che lo ha reso ancor più identificabile (non lo leva mai) e famoso, è al timone di due pizzerie Da Lionello, la storica a Succivo (Ce) e quella di Milano, inaugurata nel 2023 in Porta Romana.

La sala del locale a Succivo di Salvatore Lioniello

«A Succivo, il forno a forma di cappello l’ho costruito con le mie mani», puntualizza mettendo in luce anche la sua abilità edile. Il menu si sviluppa nei due locali seguendo il medesimo schema che prevede 24 pizze: 8 classiche, 8 signature e 8 di stagione che cambiano quattro volte all’anno. «Per quanto riguarda le materie prime - annota - non si scherza. Da noi non si parla di chilometro zero, ma di chilometro vero grazie ai prodotti dell’Agricola Lamberti, a 500 metri dalla pizzeria». Contatti diretti anche per Milano con approvvigionamenti lampo.

Da Lionello, la farina un punto di forza

La farina, vero punto di forza della pizza firmata Da Lionello, è una materia prima ereditata dal padre. «Da sempre siamo con Mulino Caputo. Papà utilizzava la Blu. Io ho ampliato il discorso con tanta passione e studio per elaborare una pizza che mi differenziasse dagli altri. Ho puntato sulla Caputo Rossa allungando i tempi di lievitazione per un impasto a 36 ore. Da quello diretto sono passato al prefermento, dando vita a una pizza che ho definito “diversamente napoletana”. È napoletana con idratazione che va oltre l’80%. Il cornicione è alto». Il risultato è scioglievolezza al palato.

Le pizze di Salvatore Lioniello

Con la Caputo Blu dà origine al “Sampietrino”, il cubo pizza celebrativo degli inizi da muratore, a base di crema di latte di bufala, aria allo Strega e caviale. Le ricette in padellino prevedono l’utilizzo della Integrale, mentre la Manitoba con la Caputo Rosso struttura la Ciabatta firmata Salvatore Lionello.