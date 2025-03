“Le donne nell'arte del flambè” di Amira: lo “Ial Fvg” vince l'edizione 2025

Nella cornice del Grand Hotel Astoria di Grado, dal 10 al 13 marzo, si è tenuta l'ottava edizione del concorso “Le donne nell'arte del flambè”, riservato a professioniste e studentesse degli istituti alberghieri. per l'assegnazione del trofeo “Maria Luisa Speri”, prima donna ad aver ricevuto il riconoscimento di Gran maestro della ristorazione Amira. Quattordici squadre formate da tre donne, provenienti da tutta Italia, si sono sfidate in una gara molto complessa che prevedeva una prova al flambè per la preparazione di un piatto di frutta, l'abbinamento di un cocktail (sia per flambare che per il cocktail si doveva usare un prodotto della distilleria Nonino), e diliscare un pesce di mare preparato al forno.

Il team dello “Ial Friuli Venezia Giulia”

"Le donne nell'arte del flambè": il podio e il premio speciale

Alla fine della tre giorni, la giuria - presieduta dal Cancelliere dei Gran maestri della ristorazione Claudio Recchia, dalla maitre sommelier professionista Vilma Broggi, dall'albergatrice Claudia Speri, l'imprenditrice e maitre Amira Luciana Holler e il delegato nazionale Amirine Isabella Sorgente - hanno decretato vincitrice la squadra formata da Letizia Tonelli, Ariel Rainard e Alexandra Strungaru del centro turistico albeghiero Ial Friuli Venezia Giulia con la ricetta "Pick me up" (e in abbinamento il cocktail Alexandrino). Le tre si sono aggiudicate il prestigioso trofeo e un assegno da 1000 euro.

Al secondo posto la squadra Amira sezione di Paestum con Simona Vinci, Maria Assunta Cioffi e Sofia Cobucci, che si sono aggiudicate un set completo per la lavorazione al flambè, e un assegno di 600 euro messo in palio dalla banca Bcc Venezia Giulia. Al terzo posto il Cfp Enaip Trentino con Ndyiaye Ndeye Oumy, Nicol Calovi e Tiziana Maestranzi, che si sono aggiudicate una coppa e un assegno da 400 euro.

Tutte le altre squadre sono state classificate ex-equo al quarto posto e hanno ricevuto un attestato di partecipazione e un set scaldasugo offerto dall'associazione Amira. Da segnalare, poi, il premio speciale "Mixology" vinto dall'istituto alberghiero Massimo Alberini di Treviso con il cocktail "Lady Angel 5" realizzato dall'allieva Alice Biondo. Il prossimo appuntamento di Amira, ricordiamo, sarà dal 25 al 27 novembre in Sicilia per il sesto concorso nazionale “Le diverse abilità nel mondo della ristorazione", dove l'obiettivo è l'inclusione.