La pasta firmata Eataly diventa la pasta ufficiale di Carlo Cracco

I prodotti a marchio Eataly oggi contano oltre 100 referenze. Nata a Natale 2023, la pasta Eataly è diventata la pasta ufficiale dei ristoranti di Carlo Cracco, dal ristorante e bistrò Cracco, in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano, a Cracco Portofino fino a Terra by Carlo Cracco, collaborazione inaugurata all’interno di Eataly Londra. Spaghetti, super spaghettoni, rigatoni, paccheri, tortiglioni, penne rigate, vesuvio sono i formati della pasta Eataly scelti da Carlo Cracco per i suoi ristoranti.

La pasta Eataly firmata Carlo Cracco

La pasta Eataly: qualità e tradizione

La pasta Eataly è realizzata dal Premiato Pastificio Afeltra di Gragnano con il miglior grano duro 100 per cento italiano, lenta essiccazione e trafile in bronzo per conferire alla pasta una consistenza e un sapore unico. «I prodotti a marchio Eataly rappresentano un’esperienza di consumo di livello - commenta Andrea Cipolloni, Group Ceo di Eataly. Sono orgoglioso che la qualità della nostra pasta sia stata scelta da uno chef talentuoso e di successo come Carlo Cracco. A questo proposito mi fa piacere comunicare che insieme al Premiato Pastificio Afeltra di Gragnano, oggi parte del nostro Gruppo, stiamo sviluppando un progetto che darà alla nostra filiera del grano e della pasta un’identità distintiva, capace di valorizzare non solo l’eccellenza della nostra pasta, ma anche la ricchezza dei sistemi agro-ecologici e culturali da cui ha origine.»

Un'azienda di eccellenza: il Pastificio Afeltra

La pasta Eataly, realizzata dal Premiato Pastificio Afeltra e prodotta a Gragnano dal 1848 da oltre 170 anni, celebra la più autentica tradizione italiana. Situato ai piedi dei Monti Lattari e della Valle dei Mulini, il pastificio è una nostra eccellenza, perché sfrutta un microclima perfetto, sorgenti d’acqua pura e un sapere artigianale tramandato nei secoli. La trafilatura al bronzo conferisce alla pasta una consistenza porosa e perfetta per trattenere i condimenti, mentre l’essiccazione lenta a bassa temperatura preserva il sapore ricco e genuino del grano.

Carlo Cracco durante la presentazione della pasta Eataly

La collaborazione con Carlo Cracco: lo spaghetto alla chitarra

La collaborazione tra Eataly e lo chef Carlo Cracco ha visto nascere anche lo spaghetto alla chitarra Eataly in limited edition by Carlo Cracco, distribuito da Eataly in tutti i punti vendita in Europa e in Nord America. Un formato “rugoso”, ideale da condire con un sugo al pomodoro giallo e rosso: una ricetta semplice, ma gustosa, suggerita dallo chef. Dichiara Carlo Cracco: «Sono molto soddisfatto di iniziare questa nuova collaborazione con la pasta Eataly nei miei ristoranti. La ricerca di ingredienti di alta qualità è alla base del processo creativo che dà vita ai piatti e sono felice di iniziare questo nuovo percorso con Eataly.»

Lo Spaghetto giallo di Cracco

La nuova ricetta di Cracco nei ristoranti Eataly

A partire da aprile, una speciale ricetta, firmata da Carlo Cracco, entra anche nei ristoranti di Eataly. Si parte da Eataly Smeraldo Food&Pizza Theatre per arrivare in tutti i punti vendita in Italia, Monaco e Parigi. Il piatto speciale si chiamerà Spaghetto giallo di Cracco e sarà lo spaghetto Eataly 100 per cento grano italiano con vellutata di datterino giallo, estratto di pomodoro San Marzano dell’Agro Sarnese-Nocerino DOP, scorza di limone e basilico fresco. Una ricetta semplice e facile, che può entrare in ogni casa.