Accademia Chefs: Victoire Gouloubi e la cucina come linguaggio di rinascita

Due giorni intensi, pieni di energia e passione, hanno consentito agli allievi del 32° "Corso cuoco" di Accademia Chefs a San Benedetto del Tronto (Ap) di incontrare e quindi conoscere Victoire Gouloubi attraverso le sue parole e il suo ultimo libro "Siamo Ingredienti e non sapevamo di esserlo". L'11 marzo, nel pomeriggio, con la conduzione del direttore Roberto Morello la cuoca africana ha presentato il suo libro partendo dalla storia della sua vita in un Congo sconvolto dalla guerra interna.

La italo-congolese Victoire Gouloubi ospite d'onore ad Accademia Chefs

Chi è Victoire Gouloubi e l'incontro ad Accademia Chefs

Il viaggio in Italia, gli studi di legge, il corso scolastico all'alberghiero e il diploma da cuoca. Perché, come le consigliò lo zio già residente in Italia: «Sei donna e in più sei nera, devi imparare un lavoro manuale». Poi la crescita, la carriera, la tv, i format internazionali. La sua missione, oggi, è far conoscere nel mondo le tante cucine africane. Per questo motivo da qualche anno ha fondato Uma Ulafi che vuole essere il primo salone, o congresso, dove si incontrano prodotti e produttori, cuochi e cuoche, intellettuali e studiosi legati tutti alla rinascita economica dell'Africa.

Roberto Morello e Victoire Gouloubi insieme agli allevi di Accademia Chefs

Durante l'incontro, il pubblico presente ha stabilito con la chef un feeling privilegiato ed è riuscito a fare domande anche scomode. Insomma, un talk disinibito voluto in primis da Victoire che crede nel dialogo e nell'apertura. Alcuni degli allievi hanno espresso con sincerità e senza vergogna i loro timori accompagnati dai tanti dubbi che attanagliano loro la mente quando entrano a lavorare in una brigata. Gouloubi ha saputo dare risposte certe, consigli utili per guardare sempre avanti e non farsi abbattere.

Accademia Chefs: Cooking Art al 32° "Corso cuoco"

Il giorno dopo, il 12 marzo, al cospetto di 20 invitati speciali, gli allievi si sono esibiti in un pranzo artistico nel vero senso della parola. Sotto la guida del direttore didattico Roberto Morello e dello chef Mariano Narcisi, con la collaborazione del pastry chef Augusto Palazzi, hanno presentato un'esperienza unica: un pranzo didattico dove i piatti erano ispirati ai più celebri quadri della storia dell'arte. Il corso chef ha proposto come tematica del pranzo didattico “Cooking Art”.

L'idea di unire l'arte alla cucina è il binomio che ha ispirato di più il corso a realizzare un menu del tutto particolare e innovativo. L'arte e il cibo, in realtà, si fondono insieme in maniera perfetta creando un abbinamento unico e sensazionale. Da qui l'idea di ricreare dei quadri famosi in una chiave golosa e moderna senza tralasciare tutte le caratteristiche di un pranzo completo. Abbiamo cominciato con un piatto ispirato alle geometrie di Mondrian, per continuare con Magritte e il suo "Il figlio dell'uomo". A seguire uno straordinario "Il campo di papaveri" di Monet e il Dripping di Pollock. "Il bacio" di Klimt e "Notte stellata" di Van Gogh ci hanno condotti fino al dolce. Una personale interpretazione de "La ragazza e le farfalle" di Banksy.

32° "Corso cuoco": gli ospiti ad Accademia Chefs

Tra gli ospiti il vignaiolo e enologo Carlo Ciabattoni ha raccontato i suoi vini in degustazione, il torrefattore Mauro Cipolla ha catturato e fatto suoi i sentimenti che animano la missione della Gouloubi, Marco Rosati dell'Anisetta Rosati ha concluso in bellezza il pranzo, Umberto Bentivoglio, unico cuoco presente, si è complimentato e ha ricordato i suoi esordi in Italia e all'estero. Gianluigi Marchionni, esperto di Haccp, ha reso la sua testimonianza professionale insieme a Simone Marconi, patron del bellissimo Attico sul Mare a Grottammare. Infine grande abbraccio affettuoso fra Victorie e lo chef Mariano Narcisi con la promessa di cucinare insieme.

Il messaggio di Victoire Gouloubi dopo l'incontro ad Accademia Chefs

Ho voluto raccogliere i sentimenti che questi due giorni hanno suscitato nella chef e nella sua assistente Sonya Dede nel testo che, gentilmente, mi hanno inviato.

«L'11 e il 12 marzo abbiamo avuto l'onore di essere ospiti all'Accademia Chef's di San Benedetto del Tronto, città bellissima dove il direttore Roberto Morello e gli studenti del corso ci hanno accolto per la prima giornata di talks in cui abbiamo presentato e parlato del libro della Chef Victorie, "Siamo ingredienti e non sapevamo di esserlo". Sono stati due giorni meravigliosi, ricchi di riflessioni, scambi e di spunti per il futuro, ma soprattutto un momento di condivisione perché come ogni percorso che si affronta nella vita ci sono alti, bassi, sfide, sacrifici, costanza, vittorie ma anche tante soddisfazioni. Nella seconda giornata gli studenti guidati dallo chef Mariano Narcisi hanno avuto il piacere di deliziarci con il loro 32° pranzo didattico, regalandoci un percorso e un'esperienza artistica a 360 gradi dove cucina, pittura, passione, arte, tecnica, abbinamenti si sono fusi creando un connubio perfetto. È stato un momento di arricchimento per noi che ci ha permesso di conoscere imprenditori e realtà importanti e di rilievo come Marco Rosati dell'azienda Anisetta Rosati, la degustazione di vini di Tenuta la Riserva, Mauro Cipolla con il suo esclusivo caffè Orlandi Passion, Simone Marconi del rinomato ristorante Attico sul mare e lo chef Umberto Bentivoglio».

Victoire Gouloubi ha promesso che tornerà nelle Marche perché molti sono i contenuti rimasti in sospeso. La aspetteremo. Complimenti ad Accademia Chef's e a tutti i suoi attori che dimostrano, ogni volta, di essere la culla marchigiana di formazione di alta cucina.