Coppa del mondo del Panettone: da Reggio Calabria sei finalisti per l'ultimo atto

La terza selezione italiana della Coppa del mondo del Panettone si è svolta sabato 22 marzo 2025 a Palazzo Alvaro, a Reggio Calabria. L'evento ha visto la partecipazione di una giuria di esperti pasticceri che ha valutato i panettoni in gara secondo criteri di aspetto, forma, volume, morbidezza, distribuzione della frutta, profumo e sapore.

Sei pasticceri si sono qualificati per la finale italiana, che si terrà al Sigep di Rimini nel 2026:

Giovanni Amoruso

Luigi Barbagallo

Gianluigi Cacioppoli

Filippo Cuttone

Innocenzo Martuccio

Matteo Papanice

L’evento è stato organizzato con la collaborazione di Angelo Musolino e Conpait (Confederazione Pasticceri Italiani). La competizione proseguirà con tappe in Europa, Asia, America e Australia, diventando un appuntamento internazionale che coinvolge non solo i maestri pasticceri ma anche istituzioni come ambasciate e consolati. L’ultima selezione italiana si svolgerà nel Nord Italia e concluderà il percorso nazionale del concorso, stabilendo i pasticceri che accederanno alla fase finale.

La Coppa del mondo del Panettone e la valorizzazione del dolce italiano

La Coppa del Mondo del Panettone nasce su iniziativa del maestro Giuseppe Piffaretti con l’obiettivo di promuovere la tradizione del panettone artigianale. Il concorso prevede l’uso della ricetta originale anche per i partecipanti stranieri, pur lasciando spazio a variazioni locali, come panettoni ai datteri, alla papaia o persino salati. Tra gli obiettivi del progetto vi è la diffusione del panettone al di fuori del periodo natalizio, come già avviene in paesi come Brasile e Perù, dove il dolce viene consumato tutto l’anno. Il presidente di Conpait, Angelo Musolino, ha espresso soddisfazione per l’evento, ringraziando la giuria, gli studenti dell’Istituto Alberghiero Ipalb Tur di Villa San Giovanni e tutti i partecipanti: «Abbiamo promosso cultura e dolcezza, in un posto meraviglioso e ricco di storie belle da raccontare anche attraverso noi pasticceri».

Angelo Musolino, presidente Conpait

Anche il sindaco della Città Metropolitana, Giuseppe Falcomatà, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa per il territorio, evidenziando come Reggio Calabria abbia accolto i partecipanti da tutta Italia: «Giunto al quinto anno e diventato un appuntamento fisso, frutto di una sinergia istituzionale con Conpait, quello della Coppa del mondo del Panettone è un evento che ospitiamo con orgoglio in un luogo istituzionale come Palazzo Alvaro nel quale si respira cultura e storia. Un momento "dolce", fortemente legato alla tradizione, ma soprattutto, un momento che offre una vetrina internazionale in cui la città fa bella mostra di sé, attraverso la valorizzazione dei prodotti locali e della destrezza con la quale i maestri artigiani perfezionano le loro creature di pasticceria, elevando il panettone nella gerarchia dei prodotti di qualità del made in Italy».