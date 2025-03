Si riaccendono i riflettori sul gelato. Con i primi caldi primaverili i volumi cominciano a farsi consistenti. Stiamo parlando di un prodotto che sembra non conoscere crisi. In primis è accessibile alla tasche di ogni consumatore, anche in formato famiglia, e poi è sinonimo di piacere e di aggregazione. Il gelato sa offrire lo spunto per passare una serata o momenti conviviali.

Il gelato artigianale si adatta alle esigenze dei consumatori in ogni stagione

La destagionalizzazione del gelato

Rappresenta un mercato sempre florido che si è saputo allungare. In passato veniva presidiata solo l’estate o in genere la bella stagione, oggi le vendite si sviluppano lungo 7-8 mesi. Una destagionalizzazione ormai in atto a cui va riconosciuto il merito al gelatiere, che con creatività, sapere e marketing ha saputo rendere il gelato un alimento della quotidianità. Basti pensare allo stimolo offerto dall’idea di proporre il gusto del mese o il rapporto stretto con la natura grazie alla frutta di stagione.

Innovazione e adattamento alle esigenze dei consumatori

L’artigiano sa sempre trovare l’occasione giusta per creare e servire qualcosa di diverso. Non dimentichiamo un altro elemento che dona valore aggiunto. Il gelato sa stare al passo con i tempi e sa interpretare le esigenze dei consumatori. Lo si trova a basso contenuto di zuccheri così come senza lattosio. Distinzioni impensabili solo fino a pochi anni fa. Un gelato trasversale, che sa incontrare i bisogni e soddisfare i palati ad ampio raggio, senza escludere nessuno. L’offerta è variegata e articolata, per certi aspetti anche personalizzata.

Qualità e presentazione: gli elementi chiave

Fondamentale utilizzare sempre materie prime genuine e di qualità acclarata. Bisogna andare alla fonte della filiera o cercare prodotti con etichetta corta. Questo per quanto riguarda la sua creazione. Non ci si deve però fermare al laboratorio. Il gelato va venduto e presentato nel migliore dei modi. Ricordiamoci sempre che il consumatore acquista prima con gli occhi e una bella vaschetta e una disposizione dei gusti attraente fanno la differenza. Un mosaico di colori e sapori sa dare la giusta e meritata spinta finale al grande impegno che è andato in scena dietro le quinte.