Con Cassa in Cloud il servizio è più veloce e lo scontrino medio cresce

La digitalizzazione sta rivoluzionando il settore della ristorazione, portando vantaggi significativi sia per gli esercenti che per i clienti. Cassa in Cloud, grazie all’introduzione di menu digitali e sistemi di self ordering, permette un incremento del valore medio dello scontrino (+20%) e una riduzione dei tempi di servizio (+15%).

L'impatto del menu digitale sul valore dello scontrino

Uno degli effetti più evidenti dell’adozione dei menu digitali di Cassa in Cloud è l’aumento del valore dello scontrino medio. I menu digitali suggeriscono automaticamente abbinamenti e prodotti complementari, incentivando i clienti ad aggiungere extra al loro ordine. Dare autonomia al cliente aiuta a ridurre i tempi di servizio, rendendo l’esperienza più veloce ed efficiente. Questo è un incentivo ad ordinare altri piatti, poiché ha più tempo per esplorare il menu senza pressioni. Il suggerimento delle proposte in abbinamento rappresenta un ulteriore stimolo all’acquisto, contribuendo così a massimizzare la spesa media per ordine.

Le promozioni e i piatti speciali vengono evidenziati dinamicamente, attirando l’attenzione dei clienti e incrementando le vendite. Eliminando l’errore umano nella trascrizione delle comande, Cassa in Cloud garantisce un’esperienza fluida e senza intoppi, aumentando la fiducia del cliente e il valore medio della spesa.

Riduzione dei tempi di servizio con il self ordering

Il self ordering di Cassa in Cloud consente ai clienti di ordinare direttamente da un’app o un totem digitale, con un impatto significativo sulla velocità del servizio. Con l’ordine che arriva direttamente in cucina senza intermediazioni, il processo si velocizza, consentendo di servire più clienti in meno tempo. Un servizio più rapido permette una maggiore rotazione dei clienti, aumentando il numero di coperti giornalieri. La self order app di Cassa in Cloud include anche la funzione di pagamento, consentendo ai clienti di pagare direttamente al tavolo dal proprio smartphone, senza doversi recare alla cassa. In questo modo, si elimina l’attesa per il conto e si riducono ulteriormente i tempi di servizio, migliorando l’esperienza complessiva e garantendo un flusso più efficiente in sala.

Benefici per esercenti e clienti

L’adozione di Cassa in Cloud porta vantaggi concreti per tutte le parti coinvolte. Gli esercenti possono gestire gli ordini in modo più efficiente, ridurre i costi operativi, aumentare le vendite e fidelizzare i clienti. I clienti, invece, possono godere di maggiore autonomia nella scelta, minori tempi di attesa, la possibilità di personalizzare gli ordini e un’esperienza complessiva migliorata. L’uso dei menu digitali e del self ordering di Cassa in Cloud non è solo una tendenza, ma una strategia efficace per aumentare i ricavi e migliorare la gestione operativa. Investire in queste soluzioni significa garantire un servizio più rapido, efficiente e orientato al futuro della ristorazione.