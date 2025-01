Bar e ristoranti, con “Cassa in Cloud” tempi ridotti e valore dello scontrino su del 20%

Cassa in Cloud è il gestionale e punto cassa per bar, ristoranti e pizzerie di TeamSystem che ha l'obiettivo di fornire strumenti digitali innovativi che semplificano la gestione operativa, migliorano l'efficienza del personale e quindi il servizio, offrendo un'esperienza superiore al cliente. Attraverso funzionalità come la gestione digitale di ordini e pagamenti, il monitoraggio delle vendite e il controllo sui costi, TeamSystem punta a trasformare il modo in cui i ristoratori operano, rendendo le loro attività più produttive e competitive.

Incremento della produttività con le comande digitali e il Kitchen Monitor

«Cassa in Cloud automatizza numerose operazioni quotidiane, riducendo il tempo dedicato a compiti manuali e minimizzando gli errori. Funzionalità come le comande digitali e il Kitchen Monitor facilitano la comunicazione tra sala e cucina, permettendo al personale di concentrarsi maggiormente sul servizio al cliente e aumentando l'efficienza complessiva» spiega Domenico Castriotta, head of Micro Vertical Solutions di TeamSystem

«Le comande digitali eliminano la necessità di supporti cartacei, riducendo gli errori di trascrizione e velocizzando il processo di ordinazione. Gli ordini vengono inviati direttamente alla cucina in tempo reale, migliorando la coordinazione e riducendo i tempi di attesa per i clienti. Il Kitchen Monitor, invece, permette ai cuochi di visualizzare gli ordini in arrivo in modo chiaro e organizzato, così da gestire le preparazioni nel modo più efficiente. Questo sistema riduce le incomprensioni, ottimizza i tempi di preparazione e assicura una migliore sincronizzazione tra sala e cucina». puntualizza Castriotta.

Cassa in Cloud monitora le scorte in tempo reale: ad ogni vendita scala automaticamente la quantità di prodotto venduta dal magazzino, inviando poi allo store manager notifiche per i riordini ai fornitori e alert al raggiungimento delle soglie di sottoscorta. Genera inoltre report per ottimizzare gli acquisti, riducendo sprechi e carenze di magazzino, permettendo di organizzare al meglio l'attività di un locale.

Differenze tra i piani Starter, Pro ed Enterprise

I tre piani di Cassa in Cloud offrono diverse funzionalità in base alle esigenze del cliente:

Starter : Ideale per piccole attività, include le funzionalità base per la gestione del punto cassa e delle vendite;

: Ideale per piccole attività, include le funzionalità base per la gestione del punto cassa e delle vendite; Pro : Oltre alle funzionalità dello Starter, offre strumenti avanzati per la gestione del magazzino, reportistica dettagliata e integrazioni con servizi di self ordering e delivery;

: Oltre alle funzionalità dello Starter, offre strumenti avanzati per la gestione del magazzino, reportistica dettagliata e integrazioni con servizi di self ordering e delivery; Enterprise: Pensato per grandi catene e franchising, include tutte le funzionalità dei piani precedenti, con aggiunte come gestione multi-sede, API per integrazioni personalizzate e supporto dedicato.

Pagamento digitale al tavolo

Cassa in Cloud supporta vari metodi di pagamento digitale, tra cui carte di credito, debito e soluzioni contactless. Il personale può gestire i pagamenti direttamente al tavolo tramite dispositivi mobili, offrendo un servizio rapido e conveniente ai clienti. TeamSystem offre inoltre al ristoratore la propria piattaforma di pagamento digitale, TS PAY, che permette di eseguire il pagamento senza necessità di avere un POS fisico, ma attraverso un semplice QRCode digitale.

Domenico Castriotta, head of Micro Vertical Solutions di TeamSystem

«Le nostre soluzioni offrono al ristoratore un risparmio di tempo del +15% su ogni ordine, con un +20% di aumento del valore dello scontrino medio quando al cliente viene reso disponibile il menu digitale per ordinare in autonomia» aggiunge Castriotta.

Gestione del food delivery

Cassa in Cloud integra la gestione degli ordini di delivery e take away, centralizzando tutte le richieste in un'unica piattaforma. Questo semplifica il processo, riduce gli errori e assicura una gestione efficiente degli ordini provenienti da diversi canali. È compatibile con vari dispositivi hardware, tra cui tablet, stampanti fiscali, barcode scanner, totem self order, bilance elettroniche, cassetti rendiresto automatici e POS bancari. Questa flessibilità permette ai clienti di integrare facilmente il software con l'hardware già in uso, ottimizzando l'investimento tecnologico.

Riduzione degli errori

«Automatizzando processi chiave e fornendo interfacce intuitive, Cassa in Cloud minimizza gli errori umani legati a ordini, pagamenti e gestione del magazzino. La digitalizzazione delle operazioni garantisce maggiore precisione e affidabilità. È aggiornato alle normative fiscali vigenti, garantendo l'emissione corretta di scontrini elettronici e includendo la gestione della fatturazione elettronica. Il software assicura che tutte le operazioni siano conformi alle leggi fiscali, riducendo il rischio di sanzioni» precisa Castriotta.

Il gestionale di cassa di TeamSystem offre analisi su vendite, prodotti più richiesti, performance dello staff, abitudini e gusti dei clienti e costi operativi. Tutti i dati sono accessibili in tempo reale da dashboard intuitive, supportando le decisioni strategiche dell’imprenditore.

Benefici dell'integrazione con i totem e l'app Self Order

«I totem Self Order offrono un punto di ordinazione e pagamento aggiuntivo all'interno di quei locali che non fanno servizio al tavolo, permettendo ai clienti di effettuare ordini in autonomia senza l’ausilio del cameriere. Ciò riduce le code al punto cassa o al banco (dove in assenza dei totem solitamente si fa l’ordine), migliora l'esperienza del cliente e aumenta la capacità di gestione degli ordini durante i periodi di punta. Al contempo, l'app Self Order consente ai clienti di consultare il menu digitale, effettuare ordini e pagare direttamente dal proprio dispositivo mobile, restando comodamente seduti al tavolo oppure, se il locale lo permette, effettuando l’ordine direttamente da casa per il delivery o il take away. Questo offre maggiore autonomia ai clienti, riduce i tempi di attesa e alleggerisce il carico di lavoro del personale di sala» aggiunge Domenico Castriotta.

«La partecipazione a Sigep World ci ha offerto l'opportunità di entrare in contatto diretto con professionisti e operatori del settore, presentare le ultime innovazioni di Cassa in Cloud e raccogliere feedback preziosi. Questo ci ha permesso di comprendere meglio le esigenze del mercato, rafforzare il nostro network e consolidare la nostra posizione come leader nelle soluzioni gestionali per il settore Horeca» conclude Domenico Castriotta, head of Micro Vertical Solutions di TeamSystem