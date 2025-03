FOODART Trends: chef Pierluca Ardito racconta il “Cibo benessere” in cucina

Il 10 marzo l'Istituto eccelsa di Alberobello (Ba) ospiterà un appuntamento speciale di “FOODART Trends - Il menù del futuro”, il progetto di Unilever Food Solutions dedicato all'evoluzione della ristorazione. Protagonista della giornata sarà Pierluca Ardito, team coach della Nazionale italiana cuochi ed executive chef del Ristorante Nobis e del Grand Hotel La Chiusa di Chietri, che porterà la sua interpretazione del “Cibo benessere”, una delle tendenze emergenti nel panorama gastronomico internazionale. Lo farà attraverso tre ricette inedite: “Rombo alla grenoblese”, “Quino-otto” e “Galletto, calamari, pack choi & caffè”, piatti che coniugano sapori autentici e ingredienti funzionali al benessere.

Lo chef Pierluca Ardito, team coach della Nazionale italiana cuochi

L'obiettivo del progetto "FOODART Trends"

L'iniziativa, nata dalla collaborazione tra Unilever Food Solutions e la Federcuochi, punta a offrire uno sguardo approfondito sulle nuove esigenze della ristorazione, coinvolgendo chef di rilievo nazionale nella reinterpretazione delle tendenze globali. Il “Cibo benessere” si inserisce in un contesto più ampio, che vede emergere nuove sensibilità gastronomiche legate alla salute, alla sostenibilità e all'esperienza sensoriale.

FOODART Trends porta ad Alberobello il “Cibo benessere” con Pierluca Ardito

Nel report “Future menus” di Unilever Food Solutions, questa tendenza si distingue per l'attenzione alla freschezza degli ingredienti, al bilanciamento nutrizionale e all'inclusione di superfood, come cereali integrali, legumi e bacche, con l'obiettivo di creare piatti gustosi che vadano oltre la semplice idea di cucina salutista.

"FOODART Trends", gli altri chef coinvolti nel progetto

Ardito non sarà il solo a interpretare le tendenze della ristorazione contemporanea. Accanto a lui, altri sette chef daranno forma alle loro visioni gastronomiche nel progetto “FOODART Trends - Il menù del futuro”. Tra questi, Giuseppe Buscicchio, Tommaso Foglia, Andrea Impero, Aurora Mazzucchelli, Floriano Pellegrino, Isabella Potì e Giovanni Solofra, ognuno chiamato a rappresentare una specifica tendenza.

Oltre al “Cibo benessere”, FOODART esplora altre 7 direzioni della cucina contemporanea

Oltre al “Cibo benessere”, il progetto esplora infatti altre sette direzioni della cucina contemporanea: “Verdure irresistibili”, che porta gli ortaggi al centro del piatto con tecniche innovative; “Proteine evolute”, che valorizza le alternative vegetali e la riduzione del consumo di carne; “Condivisione gioiosa”, che esalta il cibo come esperienza sociale e conviviale; “Tradizione moderna”, che rilegge il passato con sensibilità contemporanea; “Cucina sostenibile”, che promuove pratiche rispettose dell'ambiente e della filiera; “Selvaggio e puro”, che riscopre ingredienti spontanei e locali; e infine “Combinazioni sensoriali”, che gioca con consistenze e sapori per offrire un'esperienza multisensoriale.

Il format, pensato per coinvolgere professionisti della ristorazione e appassionati, non si limita agli eventi in presenza, ma offre anche la possibilità di seguire gli incontri in streaming. E per iscriversi all'evento, basta cliccare qui.